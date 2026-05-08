La bolla di illusioni dell’Occidente su Israele – e su se stesso – sta per scoppiare

Per decenni, due narrazioni inconciliabili su Israele e le sue motivazioni sono coesistite in parallelo.

Da un lato, la narrazione ufficiale occidentale ritrae un coraggioso e assediato Stato di Israele “ebraico”, disperatamente impegnato a raggiungere la pace con i suoi ostili vicini arabi. Ancora oggi, questa narrazione domina il panorama politico, mediatico e accademico.

Più e più volte, o almeno così ci viene detto, Israele ha teso un ramoscello d’ulivo agli “arabi”, cercando l’accettazione, ma è sempre stato respinto.

Un sottotesto in gran parte inespresso suggerisce che i regimi presumibilmente irrazionali, sanguinari e antisemiti di tutta la regione avrebbero portato a termine il programma di sterminio nazista se non fosse stato per la protezione umanitaria offerta dall’Occidente a una minoranza vulnerabile.

La contro-narrazione palestinese, condivisa in gran parte del resto del mondo, viene soffocata nel silenzio in Occidente come una “calunnia del sangue” antisemita.

Il libro presenta Israele come uno stato etnicamente suprematista, fortemente militarizzato, armato dagli Stati Uniti e dall’Europa, determinato all’espansione, alle espulsioni di massa e al furto di terre.

Secondo questa interpretazione, l’Occidente ha impiantato Israele come avamposto militare coloniale, con lo scopo di sottomettere la popolazione palestinese autoctona e terrorizzare gli stati confinanti, costringendoli alla resa attraverso dimostrazioni di forza implacabili e schiaccianti.

I palestinesi non possono raggiungere la pace né alcun tipo di accordo, perché Israele persegue solo la conquista, il dominio e l’annientamento. Non è possibile alcuna via di mezzo.

La prova, fanno notare i palestinesi, è il persistente rifiuto di Israele di definire i propri confini. Con la crescita della sua potenza militare decennio dopo decennio, sono emerse agende politiche sempre più estreme, che chiedono non solo l’annessione da parte di Israele degli ultimi lembi di territorio palestinese illegalmente occupato, ma anche l’espansione verso stati confinanti come il Libano e la Siria.

Ubriaco di potere

Ecco due narrazioni contrastanti in cui ciascuna parte si presenta come vittima dell’altra.

A due anni e mezzo dall’inizio di una serie di guerre israeliane contro i popoli di Gaza, Iran e Libano, come si stanno evolvendo queste due prospettive?

Israele appare come un “pacificatore frustrato” che si scontra con avversari barbari, o come uno “stato canaglia” la cui aggressione decennale ha provocato proprio quella violenza di rappresaglia sfruttata per giustificare le sue continue guerre?

Israele è un piccolo e riluttante stato-fortezza che si difende, oppure un cliente militare occidentale talmente inebriato dal proprio potere da non riuscire a limitare le proprie ambizioni territoriali più di quanto un grande squalo bianco possa smettere di nuotare?

La verità è che gli ultimi 30 mesi hanno messo in luce in modo lampante non solo ciò che Israele è sempre stato, ma, per estensione, anche ciò che i nostri stessi stati occidentali aspiravano a ottenere attraverso il loro cliente prediletto in Medio Oriente.

Il mese scorso, in un momento di imprudenza, Christian Turner, successore di Peter Mandelson come ambasciatore britannico negli Stati Uniti, ha detto ad alta voce ciò che tutti pensavano in silenzio. Washington, il centro nevralgico dell’impero occidentale, ha affermato, non nutriva una profonda lealtà verso i suoi alleati, fatta eccezione per uno.

Ignaro che le sue parole venissero registrate, disse a un gruppo di studenti in visita: “Credo che ci sia probabilmente un solo Paese che ha un rapporto speciale con gli Stati Uniti, e quello è probabilmente Israele“.

Questo rapporto speciale richiede che la classe politica e mediatica degli altri stati clienti di Washington, come la Gran Bretagna, proteggano la Sparta occidentale in Medio Oriente da qualsiasi esame critico.

Le atrocità commesse da Israele sono diventate così evidenti che il governo britannico ha annunciato il mese scorso la chiusura dell’unità del Ministero degli Esteri incaricata di monitorare i crimini di guerra, adducendo la necessità di tagli, piuttosto che rischiare di esporre ulteriormente la propria complicità in tali crimini.

Se il governo britannico si rifiuta di monitorare i crimini di guerra di Israele, non aspettatevi di più dai media mainstream.

Da mesi Israele sta radendo al suolo villaggio dopo villaggio nel sud del Libano, costringendo milioni di abitanti ad abbandonare terre abitate per millenni dai loro antenati, e la cosa non suscita quasi alcuna reazione nei nostri politici e nei nostri media.

Israele sta distruggendo le riserve idriche di Gaza, come già fatto in precedenza con gli ospedali e il sistema sanitario della piccola enclave, garantendo un’ulteriore diffusione della malattia, e i nostri politici e media non ne parlano quasi per niente.

Israele uccide giornalisti e personale di soccorso a Gaza e in Libano settimana dopo settimana, mese dopo mese, e la classe politica e i media non battono ciglio.

Israele dichiara unilateralmente “linee gialle ” a Gaza e in Libano, delimitando confini ampliati che formalizzano il furto di terre altrui, e questo diventa immediatamente la nuova normalità.

Israele viola continuamente i cessate il fuoco a Gaza e in Libano, diffondendo miseria e alimentando ulteriore rabbia e amarezza, e ancora una volta i nostri politici e i nostri media chiudono un occhio.

Quali testate giornalistiche occidentali stanno mettendo in evidenza un dato sorprendentemente rivelatore: Israele ora occupa una porzione di Libano maggiore di quella occupata dalla Russia in Ucraina?

Pregiudizi dei media

Un’analisi condotta il mese scorso dal gruppo di monitoraggio dei media Newscord ha confermato ricerche precedenti: i media britannici evitano accuratamente di nominare “pulizia etnica” e “genocidio” quando a perpetrarli è Israele, e non la Russia.

Confrontando la copertura mediatica delle testate giornalistiche britanniche più “autorevoli” – la BBC, il Guardian e Sky – con quella di Al Jazeera, lo studio ha rilevato che i media del Regno Unito scelgono sistematicamente di minimizzare la responsabilità di Israele per i suoi crimini.

Israele è stato identificato come responsabile degli attacchi a Gaza solo in circa la metà dei notiziari britannici, a differenza di quasi il 90% di quelli di Al Jazeera. Come ha osservato Newscord: “Nella metà dei casi, ai lettori della BBC non viene detto chi ha ucciso la persona citata nella notizia“.

Ciò è stato illustrato in modo lampante da un famigerato titolo della BBC: “Hind Rajab, 6 anni, trovata morta a Gaza giorni dopo le telefonate di richiesta di aiuto“.

Di fatto, un carro armato israeliano ha crivellato di colpi un’auto ferma, nonostante l’esercito israeliano sapesse da ore che al suo interno si trovava una ragazzina palestinese, unica sopravvissuta a un precedente attacco, che i soccorritori stavano disperatamente cercando di raggiungere. Israele ha ucciso anche i membri della squadra di soccorso.

Un altro dato rivelatore emerso dalla ricerca di Newscord è che quattro reportage su cinque della BBC sulle vittime causate dagli attacchi israeliani utilizzavano la complessa forma passiva, anziché quella attiva, chiaramente con l’intento di minimizzare la colpevolezza e la brutalità di Israele.

I media britannici hanno inoltre attivamente minimizzato l’enormità del bilancio delle vittime palestinesi a Gaza, attribuendo regolarmente le cifre a un ministero della salute “affiliato ad Hamas“, sebbene i numeri, attualmente ben oltre 70.000 palestinesi, siano quasi certamente una sottostima considerevole, data la precoce distruzione del governo dell’enclave da parte di Israele e la sua capacità di contare i morti.

Il fatto che le Nazioni Unite abbiano ritenuto credibili i dati relativi a Gaza è stato menzionato solo nello 0,6% dei rapporti.

Intento genocida

Analogamente, la BBC e il Guardian hanno scelto di umanizzare i prigionieri israeliani di Hamas con una frequenza doppia rispetto ai prigionieri palestinesi dello Stato israeliano.

L’inadeguatezza di questo doppio standard è sottolineata dalle continue insinuazioni di politici e media secondo cui Hamas avrebbe “decapitato bambini” e commesso stupri sistematici il 7 ottobre 2023, più di due anni dopo che tali affermazioni erano state completamente smentite.

Si confronti questa situazione con l’efficace insabbiamento da parte dei media del rapporto di Euro-Med Monitor del mese scorso sulla ripugnante pratica, da parte dell’esercito israeliano, di violentare prigioniere palestinesi con cani addestrati proprio a questo scopo.

Sono giunte numerose testimonianze di palestinesi tenuti prigionieri da Israele che denunciano stupri e abusi sessuali sistematici, confermate da gruppi per i diritti umani e dalle testimonianze di soldati e medici israeliani che hanno denunciato tali abusi. Ben poco di tutto ciò trova spazio nei media occidentali.

Newscord mette in luce un ulteriore problema, più subdolo, che distorce la copertura mediatica occidentale: l’omissione di fatti accertati ma scomodi, che presenterebbero Israele sotto una luce depravata, ovvero veritiera.

Ad esempio, osserva Newscord, la BBC ha completamente omesso di riportare tutte, tranne una, delle centinaia di dichiarazioni chiaramente genocidarie pronunciate da funzionari israeliani, a partire dal Primo Ministro Benjamin Netanyahu.

È facile capirne il motivo. Le autorità giudiziarie solitamente faticano a stabilire con certezza se si tratti di genocidio perché, aspetto cruciale, ciò dipende dalla capacità di intuire l’intento, che in genere è celato da chi commette le atrocità.

Nel caso di Israele, le sue azioni a Gaza non solo sembrano configurarsi come un genocidio, ma i suoi leader sono stati chiarissimi nell’affermare che tali azioni sono finalizzate a un genocidio. Un comportamento del genere si riscontra solo in chi è inebriato da un senso di impunità.

Ancora una volta, i media britannici si sono debitamente assunti il ​​compito di proteggere Israele da qualsiasi rischio legale, il tutto nell’interesse di un’informazione obiettiva, si capisce.

Una vecchia storia

Non c’è niente di nuovo. È la stessa storia da prima della violenta creazione di Israele nella patria palestinese nel 1948 , quando l’80% della popolazione autoctona fu sottoposta a pulizia etnica da Israele nel nuovo Stato autoproclamatosi “ebraico”. O da quando, per usare il linguaggio ingannevole impiegato dalle élite politiche, mediatiche e accademiche occidentali, circa 750.000 palestinesi “fuggirono“.

L’obiettivo è stato quello di creare e mantenere una bolla di illusione per il pubblico occidentale, una bolla in cui i nostri crimini – e quelli dei nostri alleati – rimangono invisibili ai nostri occhi.

A questo proposito, si noti la decisa esclusione di Israele da parte del governo britannico da una recente inchiesta “indipendente” condotta dall’ex funzionario di Whitehall, Philip Rycroft, sulle influenze finanziarie straniere maligne nella politica britannica. Naturalmente, è stata la Russia a finire principalmente sotto i riflettori.

Come prevedibile, ad aprile il governo di Keir Starmer ha respinto una petizione firmata da oltre 114.000 persone che chiedeva un’analoga inchiesta pubblica sull’influenza della potente lobby israeliana.

Ciò non ha destato sorpresa, dato che qualsiasi indagine di questo tipo avrebbe rischiato di portare alla luce le centinaia di migliaia di sterline che Starmer e i suoi ministri avrebbero ricevuto da lobbisti filo-israeliani.

La stessa classe politica e mediatica britannica, così restia a indagare sulla nefasta influenza della lobby filo-israeliana, ignora anche la sistematica distruzione di villaggi e infrastrutture da parte di Israele nel sud del Libano, in flagrante violazione di un presunto cessate il fuoco.

I soldati israeliani hanno dichiarato ai media locali che il loro compito è quello di colpire indiscriminatamente tutte le strutture, siano esse civili o “terroristiche”, con l’obiettivo di impedire agli abitanti libanesi di tornare nei loro villaggi.

Ciò è in linea con l’annuncio di Israele di non avere intenzione di ritirarsi al termine dei combattimenti e con i piani diffusi di colonizzazione dei territori occupati in Libano con insediamenti ebrei.

Se non fosse per i video di Israele che fa saltare in aria le comunità libanesi, emersi sui social media nonostante la censura algoritmica, forse non verremmo a conoscenza dei vasti sforzi di Israele per attuare una pulizia etnica nel sud del Libano.

In risposta a questi video, il Guardian ha pubblicato un raro reportage “mainstream” sulla campagna di distruzione, edulcorando l’orrore provato dalle famiglie libanesi che scoprivano le proprie case distrutte, insieme a ricordi e cimeli di inestimabile valore. Questa esperienza è stata descritta dal giornale – in modo assurdo – come “agrodolce“.

I critici evidenziano uno schema ricorrente. Israele non sta radendo al suolo solo il Libano meridionale; negli ultimi 30 mesi ha raso al suolo quasi tutti gli edifici anche a Gaza.

Ma il modello per entrambi ha origini ben più antiche, come ogni palestinese apprende fin dalla tenera età.

Dopo aver espulso la maggior parte dei palestinesi dalle loro case nel 1948, Israele ha trascorso anni a radere al suolo circa 500 villaggi uno dopo l’altro, mentre i leader israeliani affermavano pubblicamente di implorare i rifugiati di tornare e i leader occidentali esaltavano Israele come “l’unica democrazia” in Medio Oriente.

Le espulsioni che l’Occidente continua a fingere non siano avvenute ottant’anni fa vengono ora trasmesse in diretta streaming. Questa volta, è impossibile negarle, così come è impossibile negare l’agenda coloniale e suprematista che si cela dietro di esse.

Denigrare il messaggero

Se il messaggio insito nelle atrocità commesse da Israele non può più essere fatto sparire, ripulito o normalizzato – come accadeva in un’epoca precedente alle notizie in tempo reale 24 ore su 24 e ai social media – allora è necessaria una strategia diversa: demonizzare il messaggero.

Questo è il compito politico del nostro tempo.

La sinistra antirazzista viene demonizzata come “bigotta antisemita” per aver cercato di far scoppiare la bolla di illusioni che da tempo avvolge l’Occidente, denunciando a gran voce sia le atrocità commesse da Israele, presumibilmente in nome degli ebrei, sia la complicità dei propri governi in tali atrocità.

Il mese scorso, il governo di Starmer ha fatto approvare alla Camera dei Comuni una legge che consente alla polizia di vietare le proteste che causano “disturbi cumulativi”, ovvero proteste ripetute come quelle contro il genocidio israeliano a Gaza. I media non hanno battuto ciglio.

L’aggressione subita questa settimana da due uomini ebrei a Golders Green, presumibilmente per mano di un individuo affetto da disturbi mentali con una lunga storia di violenza, viene rapidamente strumentalizzata dai principali partiti per preparare restrizioni ancora più severe al diritto di protestare.

I cittadini britannici che cercano di fermare i crimini di guerra israeliani, sia prendendo di mira le fabbriche di morte israeliane situate nel Regno Unito, sia esibendo cartelli a sostegno di questo tipo di azione diretta, continuano a essere trattati come “terroristi”, anche dopo una sentenza del tribunale che ha dichiarato illegale la messa al bando di Palestine Action.

Poiché le giurie si dimostrano spesso restie a emettere sentenze di condanna, lo Stato britannico sta apertamente cercando di influenzare i verdetti a proprio favore. Alle giurie viene impedito di conoscere le ragioni per cui sono state prese di mira le fabbriche di armi israeliane, la principale linea di difesa dell’imputato. I giudici istruiscono le giurie a condannare.

I cittadini che manifestano silenziosamente con cartelli fuori dal tribunale vengono arrestati per aver ricordato alle giurie un diritto consolidato dalla legge di disobbedire a tali istruzioni, seguire la propria coscienza e assolvere l’imputato: un abuso di potere da parte della polizia che contravviene a centinaia di anni di precedenti legali e che i tribunali sembrano sempre più disposti a tollerare.

Esistono delle reticenza, debitamente rispettate dai media, su altre pratiche illecite segrete ideate per aiutare il governo britannico a ottenere i verdetti necessari a fermare l’attivismo contro il genocidio. Lo sappiamo solo perché la deputata del vostro partito, Zarah Sultana, ha usato l’immunità parlamentare per portare la questione all’attenzione del pubblico.

È significativo che questa settimana, nel processo di ripetizione a carico di sei imputati di Palestine Action, cinque di loro abbiano rinunciato ai propri avvocati per le arringhe finali. Hanno fatto notare, con tono cupo, che i loro rappresentanti legali non potevano tutelarli adeguatamente a causa di “decisioni prese dal tribunale”.

Nel frattempo, il governo Starmer sta portando avanti i piani per sbarazzarsi definitivamente delle giurie problematiche e lasciare che siano giudici più affidabili a decidere da soli questi processi politici farsa.

Benvenuti al rapido smantellamento dei diritti costituzionali più preziosi della Gran Bretagna, necessari, a quanto pare, soprattutto per proteggere un paese lontano che, secondo la Corte Internazionale di Giustizia , commette il crimine di apartheid contro i palestinesi e potrebbe plausibilmente commettere un genocidio a Gaza.

Lezione dolorosa

Ma, ovviamente, il governo britannico – come i governi statunitense, tedesco e francese – non sta svuotando la propria democrazia liberale solo per proteggere Israele. È costretto a tali estremi per disperazione.

L’Occidente non può più sostenere la bolla di illusioni – sulla propria superiorità morale o di civiltà – in un mondo con risorse in diminuzione, un mondo in cui le élite occidentali sono disposte a causare l’immolazione del pianeta per proteggere i profitti derivanti dai combustibili fossili, di cui si sono arricchite a dismisura.

L’agenda della “classe Epstein” è sempre più trasparente in patria e sempre più messa in discussione all’estero. Il genocidio a Gaza e la pulizia etnica in Libano hanno esaurito la legittimità morale dell’Occidente. Ora l’Iran sta lentamente erodendo il primato militare dell’Occidente.

Non sorprende che un impero statunitense ormai al tramonto, un impero costruito sul controllo dei combustibili fossili, abbia scelto come luogo della sua fine lo Stretto di Hormuz, il più grande rubinetto petrolifero del mondo.

Israele è stato effettivamente insediato nella regione otto decenni fa come uno stato-cliente fortemente militarizzato, il cui compito principale era quello di proiettare la potenza occidentale, ovvero quella statunitense, nel Medio Oriente ricco di petrolio.

Gli Stati Uniti hanno protetto Israele dalle indagini sull’oppressione dei palestinesi e sul furto della loro terra.

In cambio, il “coraggioso” Israele ha aiutato gli Stati Uniti a costruire una narrativa di comodo che richiedeva il contenimento e il rovesciamento dei governi nazionalisti laici in Medio Oriente, proteggendo al contempo monarchie retrograde che si atteggiavano a oppositori di Israele mentre segretamente cospiravano con esso.

Gli stati che si formarono nella regione, assediati e divisi, erano maturi per essere controllati. Mancavano di governi responsabili, in grado di rispondere alle esigenze dei propri cittadini e di allearsi per proteggere gli interessi della regione dalle interferenze coloniali occidentali.

Ora l’Iran sta mettendo a dura prova questo sistema, in vigore da decenni, fino a portarlo alla distruzione. Sta costringendo gli stati del Golfo a scegliere: continuare a servire gli Stati Uniti, nonostante questi abbiano dimostrato di non essere in grado di proteggerli, o allearsi con l’Iran, che si sta affermando come nuova grande potenza, imponendo dazi per il transito attraverso lo stretto?

L’Occidente sta rapidamente imparando che i droni a basso costo possono eludere persino i suoi sistemi di rilevamento più sofisticati e che poche mine e cannoniere possono bloccare gran parte del carburante da cui dipende l’economia globale.

La bolla dell’illusione è finalmente scoppiata. L’Occidente sta ricevendo la punizione che si merita da tempo. La lezione sarà davvero dolorosa.

* da Middle East Eye

8 Maggio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO