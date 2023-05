Gaza. Cessate il fuoco dopo il lancio di razzi e i bombardamenti

All’alba di questa mattina Israele ha concluso un accordo per il cessate il fuoco con le organizzazioni palestinesi della Striscia di Gaza. Lo ha riferito l’agenzia palestinese “Shehab”, con sede a Gaza. Per giungere all’accordo, il capo dell’ufficio politico del movimento Hamas, Ismail Haniyeh, ieri sera, durante i bombardamenti dell’aviazione israeliana, avrebbe contattato funzionari di Egitto e Qatar e l’inviato speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per il Medio Oriente, Tor Wennesland.

Il lancio di razzi palestinesi era avvenuto come ritorsione a seguito della morte del detenuto palestinese Khader Adnan nelle carceri israeliane.

La televisione israeliana Canale 12 ha riferito che la portata dei razzi palestinesi verso gli insediamenti israeliani si sta espandendo, spiegando che “per la prima volta, l’area di Merhavim è stata bombardata con una gittata di 23 km”.

Il quotidiano israeliano Maariv ha riportato, citando fonti della sicurezza, che fino alla mezzanotte di mercoledì 70 razzi sono stati lanciati da Gaza verso l’area di Merhavim.

L’intesa è stata preceduta dall’attacco aereo delle Forze di difesa israeliane (Idf) contro la Striscia di Gaza, in risposta al lancio di razzi avvenuto ieri verso il sud di Israele e verso alcuni insediamenti coloniali di confine. Il sistema di difesa israeliano Iron Dome ha intercettato alcuni di questi razzi.

Fonti locali hanno reso noto che gli aerei israeliani hanno preso di mira un sito della resistenza a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza, il sito dell’Amministrazione Civile nel campo di Jabaliya, a nord, e il sito “Badr” a ovest della città di Gaza.

