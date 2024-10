Francia. Arrestato e rilasciato Kemi Seba, attivista nero e anticolonialista

Kemi Seba, uno dei principali attivisti anticoloniali dell’Africa francofona, è stato arrestato a Parigi il 14 ottobre. Seba è presidente di Urgences Panafricanistes (Emergenze panafricane). L’organizzazione è stata in prima linea nel movimento delle ex colonie francesi dell’Africa Occidentale contro la sua continua morsa monetaria attraverso la moneta CFA-Franco.

Insieme al coordinatore del gruppo, Hery Djehuty, Seba è stato trattenuto e interrogato nei sotterranei della Direzione generale della sicurezza interna francese, che si occupa di antiterrorismo e controspionaggio. È stato rilasciato il 16 ottobre. L’ufficio del procuratore ha dichiarato che, sebbene non sia stata formulata alcuna accusa nei suoi confronti, l’indagine su possibili “interferenze straniere” negli affari francesi continuerà.

I codici militari applicabili alle spie e agli alti funzionari che condividono informazioni con una potenza straniera per promuovere un attacco alla Francia sono stati invocati contro l’attivista civile, ha denunciato l’avvocato di Seba in un comunicato stampa mentre era ancora in custodia. Queste accuse comportano una pena detentiva di 30 anni.

Seba non è nuovo alle carceri francesi, avendo scontato condanne nel 2009, 2011 e 2014 per il suo ruolo nell’organizzazione del movimento. Nato in Francia da genitori beninesi, è salito alla ribalta a metà degli anni 2000 dopo aver formato Tribu KA, un’organizzazione nazionalista nera modellata sulla Nation of Islam statunitense.

Dopo che la Francia ha messo al bando Tribu KA, accusandola di razzismo e antisemitismo, ha ricostituito l’organizzazione due volte con nomi diversi. Entrambe sono state sciolte dal Ministero degli Interni, dopodiché è passato a dirigere la filiale del New Black Panther Party in Francia.

Nell’agosto 2017, Seba è stato arrestato a Dakar dopo aver bruciato pubblicamente una banconota da 5.000 franchi CFA, denunciandola come “moneta coloniale”.

Quando giorni dopo è stato presentato in tribunale, insieme a un altro membro che era stato arrestato con lui, Urgences Panafricanistes ha organizzato manifestazioni non solo a Dakar, ma anche nella città di Cotonou, nel suo Paese d’origine, il Benin, ad Abidjan in Costa d’Avorio, a Moursal in Ciad, nella capitale del Mali, Bamako, nella capitale del Burkina Faso, Ouagadougou, e nella capitale del Niger, Niamey.

Dopo aver contribuito al crescente movimento nelle ex colonie francesi in Africa occidentale, è tornato in libertà, ottenendo dal tribunale un’ordinanza di scarcerazione per motivi tecnici.

A febbraio, la Francia – il cui presidente della commissione Difesa del Parlamento nel marzo 2023 aveva accusato Seba di “trasmettere la propaganda russa” – ha avviato la procedura di revoca della cittadinanza di Seba. Una lettera di notifica di questa azione ha motivato la sua critica alla “presenza francese in Africa” come “neocolonialismo”.

“Il vostro passaporto non è un osso che ci date o togliete a seconda di quanto siamo sottomessi a voi, come se i neri fossero cani. Io sono un nero libero. Sono un africano libero. Sono un beninese libero”, ha dichiarato Seba, dopo aver bruciato il suo passaporto francese durante una conferenza stampa dal vivo a marzo, mesi prima che il governo francese completasse il processo di privazione della cittadinanza a luglio.



