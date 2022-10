La transizione energetica sta decollando o sta incontrando un muro?

L’approvazione dell’Inflation Reduction Act (IRA) costituisce l’azione climatica più coraggiosa finora intrapresa dal governo federale americano. Offre sconti fiscali agli acquirenti di auto elettriche, pannelli solari, pompe di calore e altre attrezzature per le energie rinnovabili e l’efficienza energetica. Incoraggia lo sviluppo di tecnologie per la cattura del carbonio e promuove la giustizia ambientale ripulendo l’inquinamento e fornendo energia rinnovabile alle comunità svantaggiate.

Questo risultato politico significa che la transizione energetica, negli Stati Uniti se non nel mondo intero, è finalmente sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo di emissioni nette zero entro il 2050?

Se solo fosse vero…

I modellatori di emissioni hanno stimato che l’IRA ridurrà le emissioni statunitensi del 40% entro il 2030. Ma, come ha sottolineato Benjamin Storrow di Scientific American, i modellatori non tengono conto dei vincoli del mondo reale. Per prima cosa, la costruzione di nuove e massicce infrastrutture per le energie rinnovabili richiederà nuove linee di trasmissione a lunga distanza, e i problemi del tutto prevedibili con le autorizzazioni, i materiali e la politica locale mettono in dubbio la possibilità di costruire queste linee.

Ma forse gli ostacoli più frustranti alla modernizzazione della rete sono quelli politici. Sebbene il Texas produca una quantità significativa di elettricità eolica e solare, non è in grado di condividere questa ricchezza con gli Stati vicini perché ha una rete indipendente. È improbabile che questa situazione cambi perché i politici texani temono che la connessione della loro rete con una regione più ampia possa aprire il sistema elettrico dello Stato alla regolamentazione federale.

Un analogo ritardo normativo da parte dello Stato è diffuso anche altrove. In un rapporto pubblicato a luglio, il North Carolina Clean Energy Technology Center ha osservato che quest’anno le autorità di regolamentazione del Texas hanno approvato solo 478,7 milioni di dollari dei 12,86 miliardi di dollari (3,7%) di investimenti per l’ammodernamento della rete in esame, a causa del timore di un aumento delle bollette per i residenti locali.

Ma la modernizzazione della rete è solo uno dei settori in cui la transizione energetica sta incontrando ostacoli negli Stati Uniti.

Sicuramente, grazie all’IRA, si acquisteranno più veicoli elettrici (EV). La recente decisione della California di eliminare gradualmente le nuove auto a gas entro il 2035 favorirà questa tendenza. Attualmente, poco meno del 5% delle auto vendute negli Stati Uniti è costituito da veicoli elettrici.

Entro il 2030, secondo alcune proiezioni, la percentuale sarà la metà ed entro il 2050 la grande maggioranza dei veicoli leggeri in circolazione dovrebbe essere elettrica. Tuttavia, queste stime presuppongono che si possa produrre un numero sufficiente di veicoli.

I problemi della catena di approvvigionamento per l’elettronica e per i materiali delle batterie hanno rallentato le consegne dei veicoli elettrici negli ultimi mesi e questi problemi potrebbero peggiorare. Inoltre, i crediti d’imposta per i veicoli elettrici dell’IRA andranno solo agli acquirenti di auto i cui materiali provengono dagli Stati Uniti.

Questo è probabilmente positivo nel lungo periodo, in quanto ridurrà la dipendenza dalle lunghe catene di approvvigionamento dei materiali. Ma solleva interrogativi sugli impatti ambientali e umani localizzati dell’aumento delle attività estrattive.

Molti ambientalisti sono entusiasti dell’IRA, altri meno. Quelli più critici hanno sottolineato con disapprovazione la promozione del nucleare e hanno notato che, per ottenere il voto del senatore Joe Manchin, i democratici hanno accettato di semplificare le autorizzazioni per gli oleodotti e i gasdotti in una legge separata.

In effetti, il governo incoraggerà l’uso crescente dei combustibili fossili… per ridurre la nostra dipendenza dai combustibili fossili.

Nonostante i difetti dell’Inflation Reduction Act, è probabilmente il miglior risultato che il governo federale può ottenere in termini di progresso climatico nel prossimo futuro. Gli Stati Uniti sono un Paese impantanato nell’immobilismo istituzionale, la cui politica è intrappolata in guerre culturali senza fine, con una maggioranza duratura della Corte Suprema intenzionata a ostacolare la capacità del governo di regolamentare le emissioni di carbonio.

La leadership climatica è necessaria negli Stati Uniti, il Paese responsabile della maggior parte delle emissioni storiche e il secondo più grande emettitore (su base pro-capite, gli Stati Uniti sono molto più avanti della Cina, il primo emettitore). Senza gli Stati Uniti, i progressi globali nella riduzione delle emissioni di gas serra saranno difficili.

Ma il sistema politico americano, per quanto centrale nel progetto, è solo la punta del proverbiale iceberg dei problemi legati al passaggio dai combustibili fossili alle energie rinnovabili. Gli ostacoli al raggiungimento degli obiettivi climatici sono globali e pervasivi.

Inerzia e blocchi globali

Consideriamo la Germania, che ha lavorato alla transizione energetica più a lungo e più duramente di qualsiasi altra grande nazione industriale. Ora, mentre la Russia sta trattenendo le forniture di gas naturale in seguito all’invasione dell’Ucraina e alla reazione ostile della NATO, le forniture di elettricità in Germania sono limitate e stanno per diventare ancora più limitate.

In risposta, il Partito Verde tedesco sta guidando la spinta a riavviare le centrali a carbone piuttosto che fermare la chiusura programmata delle centrali nucleari. E questo sta dividendo gli ambientalisti. Inoltre, i problemi di elettricità del Paese sono stati esacerbati dalla mancanza di, beh, vento.

A meno che la Russia non aumenti le forniture di gas naturale verso ovest, l’industria manifatturiera europea potrebbe chiudere in gran parte quest’inverno, compresa la produzione di energia rinnovabile e di tecnologie correlate. I prezzi all’ingrosso dell’elettricità nel Regno Unito hanno raggiunto un livello 10 volte superiore alla media dell’ultimo decennio e l’Europa si trova ad affrontare la scarsità di energia quest’inverno. Il presidente francese Emmanuel Macron ha recentemente avvertito che il suo popolo sta affrontando la “fine dell’abbondanza“.

Anche la spesa inadeguata impedisce il decollo delle energie rinnovabili. L’anno scorso, gli Stati membri dell’UE hanno speso più di 150 miliardi di dollari per la transizione energetica, rispetto ai circa 120 miliardi di dollari spesi dagli Stati Uniti. Secondo il China Renewable Energy Engineering Institute, quest’anno il Paese installerà 156 gigawatt di turbine eoliche e pannelli solari.

In confronto, gli Stati Uniti, in base all’Inflation Reduction Act, aumenterebbero le aggiunte annuali di energia rinnovabile dall’attuale tasso di circa 25 GW all’anno a circa 90 GW all’anno entro il 2025, con tassi di crescita crescenti in seguito, secondo un’analisi dei ricercatori dell’Università di Princeton.

Il recente e notevole aumento della spesa è tutt’altro che sufficiente. L’anno scorso, il mondo ha speso in totale circa 530 miliardi di dollari per la transizione energetica (per fare un confronto, nel 2021 il mondo ha speso 700 miliardi di dollari per i sussidi ai combustibili fossili).

Tuttavia, per portare a zero le emissioni mondiali di anidride carbonica legate all’energia entro il 2050, l’investimento annuale di capitale nella transizione dovrebbe crescere di oltre il 900%, raggiungendo quasi 5.000 miliardi di dollari entro il 2030, secondo l’Agenzia internazionale per l’energia. Lo scrittore di Bloomberg Aaron Clark osserva: “L’unica cosa che accomuna i piani di spesa pubblica per il clima negli Stati Uniti, in Cina e nell’UE è che gli investimenti non sono sufficienti“.

C’è un altro ostacolo per affrontare il cambiamento climatico che passa quasi del tutto inosservato. La maggior parte delle stime dei costi della transizione sono in termini di denaro. E i costi energetici? Ci vorrà un’enorme quantità di energia per estrarre i materiali, trasportarli e trasformarli attraverso processi industriali come la fusione, trasformarli in pannelli solari, turbine eoliche, batterie, veicoli, infrastrutture e macchinari industriali, installare tutto questo e farlo su una scala sufficiente a sostituire il nostro attuale sistema industriale basato sui combustibili fossili.

Nelle prime fasi del processo, questa energia dovrà provenire principalmente dai combustibili fossili, che forniscono circa l’83% dell’energia globale attuale. Il risultato sarà sicuramente un aumento delle emissioni; tuttavia, per quanto ne so, nessuno ha cercato di calcolarne l’entità.

La necessità di ridurre la nostra dipendenza dai combustibili fossili rappresenta la più grande sfida tecnica che l’umanità abbia mai affrontato. Per evitare l’impulso di emissioni appena citato, dobbiamo ridurre l’uso di energia in applicazioni non essenziali (come il turismo o la produzione di beni di consumo opzionali).

Ma tali riduzioni provocheranno reazioni sociali e politiche, dato che le economie sono strutturate per richiedere una crescita continua e i cittadini sono condizionati ad aspettarsi livelli di consumo sempre più elevati. Se la transizione energetica è la più grande sfida tecnica di sempre, è anche la più grande sfida sociale, economica e politica della storia umana. Potrebbe anche rivelarsi un’enorme sfida geopolitica, se le nazioni finiranno per litigare per l’accesso ai minerali e ai metalli che saranno i fattori abilitanti della transizione energetica.

* Questo articolo è stato prodotto da Earth | Food | Life, un progetto dell’Independent Media Institute.

** Richard Heinberg è senior fellow del Post Carbon Institute e autore di Power: Limits and Prospects for Human Survival.

