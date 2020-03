“Un’epidemia è il sogno del tiranno. Tutti diventano obbedienti per propria volontà”

Miguel Benasayag, è un filosofo e psicoanalista di origine argentina trapiantato da molti anni a Parigi. Sarebbe dovuto venire in Italia per una serie di conferenze promosse dalla Fondazione Feltrinelli ma l’epidemia di coronavirus lo ha tenuto bloccato a Parigi.

In questa intervista Benasayag affronta il tema della paura e della complessità nell’epoca del coronavirus e sottolinea come l’emergenza di una epidemia sia il sogno di ogni tiranno, una fase in cui tutti diventano obbedienti per propria volontà.

In un’altra intervista ha spiegato come “L’individualismo estremo è l’ultimo lusso che si possono permettere i mega-ricchi dei paesi ricchi”. E ribadisce la necessità del conflitto per una ridefinizione dello spazio comune, perché “se le persone non trovano quel che desiderano, si accontentano di desiderare quello che trovano”. Il dibattito è aperto.

