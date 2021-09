Versi elementari. Omaggio a Sante Notarncola

Poesie dall’isolamento

Recital multimediale omaggio alla poesia civile e politica di Sante Notarnicola

Firenze, MAD / Murate Art District

26 settembre 2021, ore 18:00

A Sante Notarnicola, rivoluzionario e poeta scomparso il 22 marzo scorso, è dedicato il recital multimediale a carattere estemporaneo al MAD / Murate Art District di Firenze domenica 26 settembre ore 18.00. Il progetto, a cura di LYRIKS, è inserito nel programma delle iniziative culturali del Comune di Firenze per l’Estate Fiorentina 2021 e prevede inoltre una tiratura di manifesti d’artista, affissi negli spazi urbani, nelle periferie della città e nei luoghi sensibili a carattere sociale, con 13 opere originali realizzate da Rufoism e ispirate a 13 poesie (tra cui una inedita) di Sante Notarnicola.

Il progetto, a partire dalla messa in scena della raccolta di poesie di Sante Notarnicola “Versi elementari” (edizioni LYRIKS, 2021), coinvolge alcuni cari amici di Sante, che intervengono con testimonianze o leggendo le sue poesie o altri suoi scritti. Hanno dato la loro adesione tanti nomi del mondo della cultura contemporanea, come Ascanio Celestini e Valerio Evangelisti, i cui due contributi speciali alla sua poesia compaiono proprio in “Versi elementari” insieme ai suggestivi e intensi dipinti di Rufoism.

E poi ancora Elio Germano, Pino Cacucci, Vauro Senesi, Valerio Mastandrea, Chiara Galignano, Giancarla Rotondi, Alessandra Cecchi, Andrea Civinini, Valentina Dugo, Daniel Cundari, AnimæNoctis (Massimo Sannelli, Silvia Marcantoni Taddei), Nino Cannatà che ha anche curato il progetto “Versi elementari”.

Partecipano in collegamento streaming anche gli attori-detenuti dell’istituto penale per i minori “G. Meucci” di Firenze, diretti da Claudio Suzzi, regista della compagnia Interazioni Elementari.

Il recital vede inoltre i contributi musicali di Ezio Bosso, Boris Bekhterev, Marino Severini (Gang), Pantaleo Annese, Gigi Cardigliano e lo storico video con la magistrale lettura di Gian Maria Volontè della poesia “I numeri”. Questi alcuni dei numerosi amici che insieme alla compagna Delia Bellanova hanno condiviso con Sante il pensiero di una società libera dalle ingiustizie.

Gli interventi del reading, omaggio a Sante, sono trasmessi in diretta streaming e saranno successivamente rimontati per creare un video documento dedicato alla memoria di Sante Notarnicola da ospitare nel sito web a lui dedicato: www.santenotarnicola.it

È previsto infine che la raccolta “Versi Elementari” sia donata dall’editore LYRIKS in tutte le biblioteche fiorentine e nelle carceri del territorio.

A ricordo della sua vita e della sua opera il progetto, oltre a “mettere in scena” il forte messaggio dei suoi scritti, come si legge nei libretti LYRIKS della collana POIESIS/Essenza del Poeta è un tentativo per “far risuonare la poesia nelle forme espressive che essa di volta in volta assume…”.

Un gesto corale dal forte impatto emotivo, questo organizzato presso il MAD di Firenze nel quattrocentesco ex convento delle Murate che dal 1883 al 1985 fu carcere cittadino, oggi luogo simbolo di arte, sperimentazione e ricerca.

Ricordiamo che Sante Notarnicola ha trascorso in carcere oltre un ventennio nelle sezioni di massima sicurezza. Libero dal 2000, continuava a coltivare il suo sogno di poesia occupandosi, sempre con grande impegno, di progetti solidali e culturali rivolti ai più giovani. È scomparso lasciando un importante esempio di coerenza e umanità insieme ad una forte testimonianza di lotta per la giustizia sociale che ha animato e continuerà ad animare intere generazioni.

un progetto a cura di LYRIKS

in collaborazione con la compagnia Interazioni Elementari

direttore allestimento Loris Giancola

progetto grafico coordinato e video Progetti Digitali

collegamento streaming WhatWeAre

assistente alla regia Maria Elena Romanazzi

allestimento e regia Nino Cannatà

tutti i dettagli del progetto su:

www.lyriks.it

*

www.santenotarnicola.it

A questo link si potrà vedere l’evento in streaming:

https://facebook.com/events/s/versi-elementari-poesie-dellis/4562031603842830/



26 Settembre 2021 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO