Addio a Michela Murgia, ma non è nel nostro pantheon

Mettiamola così. Di Michela Murgia – che ci ha lasciati in questi giorni dopo una lunga sofferenza – rispetto il percorso umano, soprattutto nel dolore, e quello civile legato alle questioni di genere. Seppur credo sopravanzato da un’ipertrofia egotistica che a volte offuscava l’intellettuale a favore del personaggio mediatico.

Donna senz’altro intelligente e combattiva, la Murgia è stata capace di fustigare la becera cultura patriarcale di questo paese e i suoi più desolanti rappresentanti, con la dovuta arguzia ed ironia; anche se spesso con argomentazioni pretestuose e fin troppo mediaticamente à la page.

Ad esempio, ho sempre trovato la sua ossessione per il linguaggio inclusivo assolutamente esasperata ed esasperante. E quel suo brano con la provocatoria insistenza della i irritante, in qualche misura ai limiti del grottesco.

Non credo infatti siano questi i problemi più cogenti su cui confrontarsi per un movimento che voglia la liberazione della donna dai frusti vincoli della cultura patriarcale.

Non credo che se si utilizzassero regolarmente e ovunque la schwa o l’asterisco calerebbero drasticamente i femminicidi e si ridurrebbe l’oppressione maschile sulla donna all’ombra del regime fallico e capitalista .

Un’oppressione e una diversità di ruoli che forse – e sottolineo forse – potrà attenuarsi tra le donne appartenenti ai ceti dominanti o alla borghesia intellettuale, non certo tra le donne delle classi subalterne. Dove la diversità di genere, con tutto il suo portato di violenza e oppressione, è ancora troppo evidente e concreta per essere ridotta a problemi di ordine linguistico.

Ma su simili argomenti non ho granché diritto di parola, lo so, in quanto maschio e ‘portatore sano’ di cultura fallocratica.

Sul piano letterario invece non giudico la Murgia perché non ho letto nulla di suo. Ho solo visto l’intelligente commedia in agro-dolce sul precariato “Tutta la vita davanti”, diretta da Virzì e tratta dal suo romanzo “Il mondo deve sapere”.

Sceneggiato dalla stessa Murgia, il film gode di una scrittura piacevolmente ironica cui fanno da contrappunto momenti di profondità umana e di abbozzata critica sociale.

Tuttavia non ci si libera mai dalla sensazione che in complesso la pellicola sia costruita con grande sapienza commerciale e con lo scopo prioritario di piacere a quella sinistra Dem per la quale la lotta per la sopravvivenza si risolve troppe volte con la retorica dei buoni sentimenti, anziché con scelte legislative in aperto contrasto con la logica del “mercato”.

Murgia era anche molto amica di Saviano, di cui condivideva idee e posizioni “manettare”.

Allineata sulle logiche oltranziste dell’antimafia, mai si è espressa, ad esempio, nelle sue battaglie civili, contro la vergogna del 41bis e del carcere duro. E questo di certo non me la faceva amare granché.

Insomma, Murgia era l’icona più rappresentativa della donna “di sinistra”, nella sua accezione corrente sui media.

Borghese, colta, cattolica, intelligente, benestante, queer, antifascista, radical, sufficientemente sarcastica. Con quella dose di necessaria antipatia che la collocava di diritto tra l’elite intellettuale del campo liberal.

Tanto che Barbara Alberti, nel suo messaggio di addio, salutava in lei la sola possibile leader a venire della “sinistra”.

Una categoria politica, La Sinistra, da cui ho preso le distanze da tanto, troppo. tempo. Per manifesta inconsistenza dei contenuti.

Per questo, pur rispettandone, come dicevo, il percorso umano, la forza morale nell’affrontare il cancro e l’impegno civile – seppur con alcuni significativi distinguo – Michela Murgia non rientra nel mio Pantheon declinato al femminile.

Lì ci sono Rosa Luxemburg, Aleksandra Michajlovna Kollontaj, Simone de Beauvoir, Carla Lonzi, Angela Davis, Ágota Kristóf, Christa Wolf, Ulrike Marie Meinhof, Barbara Balzerani. Ma la Murgia proprio no.

Ognuno ha i suoi Pantheon. Il mio non è “di sinistra”.

