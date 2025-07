E’ uscito il terzo volume de “La Storia anomala”

In questo terzo volume de “La Storia anomala. Dall’Organizzazione Proletaria Romana alla Rete dei Comunisti”, si ricostruisce il periodo che va dalla costituzione della Rete dei Comunisti (1998) fino alla quinta Assemblea Nazionale e al Meeting nazionale della RdC del 2021/2022. Nel terzo volume non si trova solo una cronistoria ragionata ma anche la documentazione sui passaggi operati da questa organizzazione nei vari momenti e snodi politici della storia recente, con l’obiettivo di ricostruire una ipotesi comunista nel nostro paese.

Gli altri due volumi usciti – “Il conflitto di classe negli anni ‘70” e “L’OPR nella tempesta perfetta” (sugli anni ‘80 e ‘90) – sono stati pubblicati rispettivamente nel 2017 e nel 2021.

La prima presentazione pubblica del libro è prevista al campeggio “Sierra Maestra” che si terrà a Paestum dal 15 al 21 luglio organizzato da Cambiare Rotta e OSA. Da settembre in poi ci saranno presentazioni nelle varie città.

*****

Qui di seguito il sommario del terzo volume

La costituzione della Rete dei Comunisti (1998)

La guerra in Jugoslavia come spartiacque

Finisce il XX Secolo. A Seattle si rivela la crisi della globalizzazione capitalista a guida USA

Luci e ombre dei movimenti contro la globalizzazione

Il popolo di Seattle e il popolo di Durban. La rottura con l’eurocentrismo

L’inchiesta di classe

Le lotte sociali per il reddito e contro il carovita

Scheletri nell’armadio. I volenterosi picconatori del Titolo V della Costituzione, “da sinistra”

L’Intifada palestinese e la nascita del Forum Palestina

Entra in vigore l’euro, crollano i salari, la Ue tenta il salto di qualità

****

La prima assemblea nazionale della Rete dei Comunisti (2002)

La battaglia teorica marxista dentro e fuori le università

Gli Stati Uniti invadono l’Iraq allargando “la guerra infinita”

La Resistenza globale contro l’imperialismo

L’imperialismo resta la chiave di lettura della realtà contemporanea

I compagni dei momenti difficili. La solidarietà con Cuba e con i processi di transizione in America Latina

La natura e il ruolo imperialista dell’Unione Europea

Lavoro contro Capitale, la lotta per l’egemonia

Fare i conti con la storia del movimento comunista. Il Bambino e l’acqua sporca

La crisi del governo di centro-sinistra e la rottura della RdC con la sinistra parlamentare sulla guerra

******

La seconda Assemblea nazionale della Rete dei Comunisti (2007)

I Tre Fronti del conflitto di classe

Con la crisi finanziaria del 2007/2008 la storia si rimette in marcia

Le proposte della RdC ai comunisti e alla sinistra anticapitalista

Il feticcio dell’unità dei comunisti

Il grande sciopero generale del sindacalismo di base del 2008

Le metropoli come merce. L’analisi sulle aree metropolitane

La mobilitazione sulla Palestina e l’antisionismo

Il tentativo della Federazione della Sinistra

L’asimmetria della crisi capitalista del 2007/2011

Berlusconi è una tigre di carta

La costituzione dell’Unione Sindacale di Base. La confederalità come progetto strategico

*****

La terza assemblea nazionale della RdC (2011)

Coscienza e organizzazione. Il nodo della rappresentanza politica

Pianeta merce. La questione ambientale come lotta di classe

La confederalità come salto di qualità dell’organizzazione sindacale

Lotta contro l’austerity e rappresentanza politica. Il Comitato No Debito

Il primo boom del M5S e i fratelli coltelli nel Pd

No Ue, No euro, No Nato. Una rottura per l’alternativa

Le Giornate di Ottobre 2013

L’organizzazione come strada per le soluzioni

Da Noi Restiamo a Osa e Cambiare Rotta. I passaggi per una nuova generazione di rivoluzionari

******

La quarta assemblea Nazionale della Rete dei Comunisti (2015)

La sperimentazione della Carovana delle Periferie

Da Ross@ a Eurostop, per un’ alternativa alla gabbia dell’Unione Europea

Il 2016. Un anno importante per la crescita della RdC

La scelta di Potere al Popolo

L’unità della sinistra è un falso problema

Lo stallo degli imperialismi

******

La pandemia ferma il mondo

La ritirata dall’Afghanistan mette a nudo la crisi dell’Occidente

Le contraddizioni dell’Unione Europea tra pandemia, recessione e ambizioni imperialiste

La quinta Assemblea Nazionale della Rete dei Comunisti (2021)

Un’organizzazione che discute: il meeting del 2022, verso nuovi percorsi sulla questione femminile e di genere

11 Luglio 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO