Il Premio “Stefano Chiarini” a Gideon Levy

Il 17° Premio Internazionale Stefano Chiarini sarà consegnato quest’anno a Gideon Levy, editorialista e membro del comitato editoriale di Haaretz (quotidiano israeliano), acclamato autore di numerosi libri e vincitore del Premio Sokolov 2021, il più alto riconoscimento giornalistico israeliano.

Il premio è dedicato da oltre 17 anni ad onorare la memoria del giornalista de Il manifesto, Stefano Chiarini, valorizzando l’impegno di chi si batte per i diritti del popolo palestinese e per un Medio Oriente di pace. Per questo, la Giuria del Premio Chiarini ha ritenuto importante consegnare il premio al giornalista Gideon Levy, come riconoscimento del lavoro, svolto in questi anni, di denuncia e difesa non solo del popolo palestinese, ma anche del diritto internazionale e della fratellanza tra i popoli.

“La grave crisi umanitaria – dichiara Mirca Garuti, Presidente del Premio – e il protrarsi del genocidio israeliano, attuato nei confronti del popolo palestinese nonostante la dichiarazione unilaterale di un cessate il fuoco, necessitano oggi di un maggior impegno a denunciare l’ideologia sionista e la politica d’Israele in Palestina, un progetto colonialista e razzista volto ad impossessarsi della terra palestinese, senza consentire una pacifica convivenza ma l’espulsione dei palestinesi. Un tentativo non riuscito in oltre 78 anni, che ha condotto l’attuale classe politica israeliana ad agire, non solo con la deportazione forzata e il genocidio del popolo palestinese, ma anche con l’invasione di Libano e Siria, nonché il bombardamento di Iran e Iraq”.

La premiazione ufficiale, alla presenza delle autorità cittadine, avverrà il 24 ottobre a partire dalle ore 10.00 presso la Sala dell’Oratorio, palazzo dei Musei – Largo Porta Sant’Agostino 337 – Modena .

Il giornalista Gideon Levy sarà inoltre presente durante tutti i giorni (23 – 24 – 25 ottobre) dello svolgimento del premio e concluderà l’evento con una Lezione Magistrale il 25 ottobre alle ore 10.30 presso Teatro delle Passioni, via Antonio Peretti 9, Modena , dove dialogherà con Flavio Novara, direttore del periodico online AlkemiaNews.it e presidente di “Per non dimenticare – OdV”, associazione organizzatrice del premio, che opera e collabora col National Institution of Social Care & Vocational Training “Beit Atfal Assumoud” nei campi profughi palestinesi in Libano.

L’evento sarà caratterizzato dalla presenza di:

Gideon Levy – giornalista e membro del comitato editoriale di Haaretz;

un rappresentante dei CALP USB (Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali), premio Musolino 2026;

Andrea Bortolamasi – Ass. Cultura, Politiche giovanili, Città universitaria;

Stefania Ascari – Deputata e Presidente Commissione parlamentare per Gaza;

Kassem Aina – Direttore National Institution of Social Care & Vocational Training “Beit Atfal Assumoud” – Libano;

Bassam Saleh – giornalista palestinese;

Tony La Piccirella – Gaza Sumud Flotilla.

Il Premio, dedicato alla figura del giornalista del Manifesto Stefano Chiarini prematuramente scomparso, si propone di istituire un riconoscimento all’impegno sul tema del Medio Oriente e in particolare della Palestina, con una speciale attenzione per il mondo dei media e della cultura.

La premiazione, alla presenza di numerosi ospiti internazionali in ambito letterario e giornalistico, è attribuita al giornalista o artista che ha contributo a far conoscere, a livello nazionale e internazionale, la realtà della vita nei territori occupati, senza rimuovere le responsabilità della politica internazionale nei riguardi della questione israelo-palestinese e sulla situazione umanitaria in Palestina.

Gli eventi correlati al premio sono:

Venerdì 23 ottobre, alle 20.45, la proiezione di corti da Nazra 2026, Palestine short film festival (ingresso libero).

Sabato 24 ottobre, a partire dalle ore 15.00 sino alle 19.30, l’iniziativa pubblica, caratterizzata, oltre che dalla presenza di entrambi i premiati, dalla proiezione di documentari, da riflessioni sul mondo del volontariato nei campi profughi palestinesi in Libano e nei territori occupati, e anche dagli interventi di giornalisti ed intellettuali esperti di Medio Oriente. Presso “La Tenda”, viale Monte Kosica, Modena.

Durante questo incontro verrà assegnato il Premio dedicato a Maurizio Musolino al gruppo organizzato dei CALP USB (Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali).

A seguire, alle ore 20.00, cena sociale di solidarietà e raccolta fondi per il popolo palestinese, presso la Sala Parrocchiale di San Faustino, via Giardini 231, Modena.

Il pomeriggio sarà intervallato da momenti musicali eseguiti dal gruppo AERAS TRIO. Il trio propone brani della tradizione musicale greca, fondendo ritmi e melodie della cultura ellenica con il linguaggio improvvisato di matrice jazz.

Il particolare “interplay” del trio si presta anche a dare interpretazioni originali a brani della cultura pop occidentale.

21 Ottobre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO