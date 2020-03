Cille. E’ arrivato il coronavirus anche qui

Condividiamo un comunicato che circola su diverse reti sociali di gruppi appartenenti alla denominata «Prima Linea», sulla contingenza aperta dall’arrivo della pandemia del Coronavirus COVID19 in Chile. Precisiamo che questo comunicato è stato elaborato e diffuso da parte dei gruppi che si sono organizzati nella Prima Linea di Plaza de la Dignidad di Santiago, e non cerca di essere rappresentativa di tutte le persone e gruppi che la compongono, ma è solo espressione di una parte di quella, in particolare, di quella della Plaza de la Dignidad di Santiago. Alla fine c’è una lista di alcuni di questi gruppi.

Poiché la nostra bandiera di lotta è la protezione del popolo e siamo coscienti della crudezza del Corona Virus facciamo un appello all’autoprotezione.



Non vogliamo propagare né fomentare il contagio del COVID19, e pertanto, come Alleanza tra gruppi di prima linea di Plaza Dignidad, praticheremo un recesso dalle, almeno per questa settimana. Purtroppo evitare gli eventi di massa è di somma importanza.



Abbiamo bisogno di essere sani per continuare a lottare!



Tutti abbiamo familiari anziani e bambini, e inoltre non dimentichiamo che loro e i malati cronici sono i più propensi alla mortalità di questo virus.



Vi immaginate se ci dovessimo incontrare con un/una portatore/trice di COVID19 in strada e, tornando alle nostre case essere responsabili del contagio dei nostri cari?



Il governo sta trattando il tema come gli conviene e dipende ancora una volta da noi stessi evitare la propagazione di massa del virus. Esigiamo dalle autorità di governo che paralizzino al 100% le attività del paese per evitare così l’espandersi di massa del virus. Come cittadini votanti non permetteremo la cancellazione del plebiscito del 26 aprile e quindi una misura di questa portata è di somma importanza prima che sia troppo tardi.



Come prima linea la nostra missione è prenderci pura degli altri e questa non sarà l’eccezione. Non stiamo abbandonando la lotta, le manifestazioni non smetteranno! Dalle nostre case continueranno a suonare le casseruole e finché avremo voce continueremo a gridare per un paese Degno.

Siamo coscienti e salvaguardiamoci.

Alianza de grupos Primera Línea de la Plaza Dignidad



Primera línea Santiago, Primera línea femenina, Escuderos, Rociadores , Matalacris, Picapiedras, Fotógrafos independientes, Revolución Ciclista , Grupos de primeros auxilios VSR, Diaguotas, Brigada Dignidad , Brigada Gladys Marín , Unamos, MSR, Mamás Capucha y Honderos de Plaza Dignidad.

da De Frente Revista

http://revistadefrente.cl/comunicado-de-alianza-de-grupos-de-la-primera-linea-sobre-situacion-por-coronavirus/

17 marzo, 2020

