Cuba denuncia azione terroristica contro la sua ambasciata negli Stati Uniti

La Rete in Difesa dell’Umanità (REDH) ripudia in maniera categorica la recente aggressione perpetrata contro l’ambasciata cubana negli Stati Uniti. Nelle prime ore del mattino di oggi, giovedì 30 aprile 2020, uno sconosciuto ha sparato all’edificio dell’ambasciata cubana a Washington. L’individuo, di cui il governo cubano non ha informazioni sulla sua identità, è stato arrestato dalle autorità locali sul posto ed è in custodia.

La REDH chiede al governo degli Stati Uniti una rapida indagine sull’identità dell’autore di questa aggressione e sulle circostanze dell’evento. I governi hanno l’obbligo di adottare le misure necessarie per proteggere i luoghi delle missioni diplomatiche accreditate nei loro paesi da qualsiasi intrusione e danno alle loro strutture.

Ricordiamo la lunga lista di azioni terroristiche e di vessazioni imperialistiche che il popolo cubano ha subito. Questo attacco avviene nel contesto di un’escalation di aggressioni da parte del governo degli Stati Uniti contro la Repubblica di Cuba: attacchi alla sua cooperazione medica internazionale e l’inasprimento del blocco economico, commerciale e finanziario applicato all’isola da 60 anni.

La Rete di Difesa dell’Umanità invita la comunità internazionale a condannare questo attacco terroristico, che viola il diritto internazionale.

La REDH esprime anche il suo indistruttibile appoggio al Governo e al Popolo di Cuba e riconosce l’eroica resistenza dei figli di José Martí alle ripetute aggressioni che subiscono ogni giorno. La rivoluzione cubana rivendica la solidarietà con i popoli del mondo attraverso le sue brigate mediche e scientifiche. Danno quello che hanno e non quello che hanno in eccesso, assistendo chi ne ha bisogno negli angoli più lontani.

Segreteria Esecutiva della Rete di Difesa dell’Umanità

*****

Il ministro degli Esteri, Bruno Rodríguez Parrilla, ha denunciato questo giovedì che l’ambasciata cubana negli Stati Uniti ha subito un atto terroristico nelle prime ore del mattino del 30 aprile 2020, quando un individuo sconosciuto ha sparato con un fucile d’assalto all’edificio della sede diplomatica di Cuba.

Nelle dichiarazioni trasmesse dalla televisione cubana, Il ministro degli Esteri ha spiegato che non ci sono stati feriti tra il personale diplomatico, che è al sicuro e protetto, ma che ci sono stati danni materiali derivanti dagli impatti di numerosi colpi.

“Il governo cubano attende la corrispondente indagine delle autorità statunitensi sull’identità e le motivazioni dell’autore di questa aggressione. Spera che questa indagine sia esaustiva e rapida, e che i suoi risultati siano condivisi con le nostre autorità”, ha detto il ministro degli Esteri cubano.

Ha sottolineato che la sede diplomatica cubana, che si trova a Washington, D.C., “ha un sistema di protezione e sicurezza per affrontare qualsiasi minaccia contro il personale diplomatico, le loro famiglie e le loro strutture”.

Come annunciato nel discorso di Rodríguez Parrilla, a mezzogiorno di questo giovedì, è stato convocato l’Incaricato d’Affari dell’Ambasciata degli Stati Uniti all’Avana, Mara Tekach, per affrontare il gravissimo evento: “Le ho espresso la nostra più forte protesta contro la grave aggressione terroristica perpetrata contro l’Ambasciata cubana. Le ho chiesto come il governo degli Stati Uniti avrebbe reagito ad un attacco come questo contro una qualsiasi delle sue ambasciate. Ho insistito sul fatto che è obbligo di tutti gli Stati adottare misure adeguate per proteggere i locali di una missione diplomatica accreditata nel loro territorio da qualsiasi intrusione o danno, per evitare di disturbare la pace della missione, o di comprometterne la dignità o il normale funzionamento, come previsto dalla Convenzione sulle relazioni diplomatiche del 1961”.

Il ministro degli Esteri cubano ha sottolineato la gravità dell’incidente, che avrebbe potuto mettere in pericolo la vita e la sicurezza del personale dell’ambasciata e delle loro famiglie, e ha chiesto la massima collaborazione da parte delle autorità del governo degli Stati Uniti per chiarire urgentemente i fatti e garantire che tali atti non si ripetano e non restino impuniti.

“Ho richiamato rispettosamente l’attenzione dell’Incaricato d’Affari sul fatto che un’aggressione come questa contro l’Ambasciata di Cuba negli Stati Uniti, in ogni caso, è stata incoraggiata dalla crescente retorica ostile contro il nostro Paese in cui sono coinvolti in modo pubblico e sistematico sia il Segretario di Stato degli Stati Uniti che gli alti funzionari di quel Dipartimento incaricati delle relazioni con l’emisfero occidentale, compresa l’Ambasciata degli Stati Uniti all’Avana”, ha sottolineato.

Ha sottolineato che un tale sviluppo non può essere dissociato dall’intensificazione della politica di aggressione e di ostilità perseguita dal governo degli Stati Uniti contro Cuba e dall’inasprimento del blocco, con misure non convenzionali, anche durante la pandemia di Covid-19.

Bruno Rodriguez ha detto al diplomatico statunitense che al momento dell’attacco una dozzina di funzionari e diplomatici si trovavano nell’ambasciata cubana ed erano in grave pericolo, e ha riconosciuto la condotta professionale delle forze dell’ordine che si sono precipitate sul posto.

“L’individuo, della cui identità il governo cubano non è stato informato, è stato arrestato dalle autorità locali sul posto ed è sotto la loro custodia”, ha detto.

Ha anche considerato che gli atti di incitamento alla violenza contro il personale medico cubano nei paesi terzi, come è avvenuto recentemente in Bolivia con la partecipazione di funzionari degli Stati Uniti, la calunnia e la demonizzazione del personale sanitario incoraggiano le azioni violente, e ha ricordato che esiste una grave registrazione storica di atti violenti e ostili, comprese le azioni terroristiche contro funzionari diplomatici cubani con sede negli Stati Uniti, sia nella sede di Washington che nella sua rappresentanza permanente presso le Nazioni Unite a New York.

“Non è possibile dissociare questo tipo di evento dall’effetto delle politiche e dei discorsi di odio che promuovono la divisione e la violenza sociale”, ha sottolineato.

Ha anche ricordato che gruppi e individui che in passato hanno commesso atti terroristici contro Cuba operano impunemente da anni nel territorio degli Stati Uniti, il che è pienamente noto alle forze dell’ordine del governo degli Stati Uniti.

“Sono sorpreso del fatto che, più di 12 ore dopo l’attacco alla nostra ambasciata, né le autorità ufficiali del governo degli Stati Uniti né il Dipartimento di Stato hanno contattato la nostra ambasciata, non ci sono state dichiarazioni ufficiali, nemmeno tweet, da parte di funzionari ufficiali degli Stati Uniti e della sua ambasciata, che si riferiscono così spesso contro Cuba”, ha aggiunto Rodríguez Parrilla.

Infine, ha esortato il Dipartimento di Stato ad “adottare con la massima urgenza le misure che possono essere necessarie per rispettare pienamente le sue responsabilità ai sensi della Convenzione di Vienna e garantire la piena sicurezza dell’Ambasciata di Cuba, della missione permanente presso le Nazioni Unite a New York e del personale di entrambe le ambasciate e dei loro parenti al seguito. Infine, ho offerto la collaborazione delle autorità cubane per lo sviluppo della corrispondente indagine”.

(Da Granma.cu)

