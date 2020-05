“Mai sprecare una crisi”: la finanza saudita come arma di distruzione di massa

Il Fondo di Investimento Pubblico (PIF) saudita è il vettore dell’espansione finanziaria saudita nel mondo. Il suo valore nel 2015 – spartiacque nella nuova strategia saudita inaugurata dal principe ereditario Mohammed Bin Salman (MBS) era di 150 miliardi di dollari contro i 325 attuali, ed il suo valore è ipotizzato venga incrementato a 2 mila miliardi di dollari entro il 2030.

Per avere un’idea di questa escalation basti pensare che il fondo di investimento sovrano di maggior valore si aggira all’incirca su mille miliardi di valuta statunitense!

Come riporta l’inchiesta del Financial Times che abbiamo qui tradotto: “dopo essere diventato presidente del PIF – due mesi dopo che suo padre, il re Salman, è salito al trono nel gennaio 2015 – il principe Mohammed ha designato il fondo come il veicolo per guidare il suo piano di riforme economiche Vision 2030. Il giovane reale ha nominato delle persone molto vicino a lui nel consiglio di amministrazione ed è ora la forza dominante nell’economia. Ora impiega più di 700 persone e quest’anno vuole aumentare la sua esposizione internazionale al 25% delle sue attività gestite”

Nel 2015 ne viene affidata la “direzione” a Yasir al-Rumayyan, ex Ceo della banca d’investimento saudita Saudi Foreign Sea Capital – che diverrà poi anche una figura chiave nella compagnia petrolifera saudita Aramco. Ma il suo ruoli non si esauriscono qui.

“Rumayyan” scrivono Andrew England e Arrash Massoudi, “che alcuni analisti considerano uno degli ‘yes man’ del principe ereditario e la cui influenza è aumentata vertiginosamente con il PIF. Presiede anche l’Aramco saudita, e siede in vari consigli tra cui SoftBank e Uber ed è destinato a diventare presidente del Newcastle United”.

Vision di Softbank si occupa di finanziare le imprese tecnologiche prima che vengano quotate; di Uber non pensiamo ci sia molto da dire…

L’acquisto della squadra della Premier League è uno dei passi nel business dello sport, turismo ed intrattenimento in cui il regno saudita aveva investito massicciamente come riporta estesamente tra l’altro il New York Times. Lo stesso al-Rumayyan è uno degli alfieri dell’entrata nell’Arabia Saudita nel circuito internazionale golfistico…

Performance sportive a parte, il “portfolio” di questo fondo si è arricchito in questo periodo pandemico, ed è destinato a crescere con la seguente filosofia di fondo: si compra a poco, perché le aziende sotto-valutate hanno disperato bisogno di capitale, se ne determinano le strategie acquisendo ruoli dirigenziali, si guadagnerà poi soprattutto se questi investimenti non sono fatti solo una logica “short-term” e sono in settori strategici, e pongono le basi per la diversificazione economica saudita.

Va da sé che ne aumenta il potere politico nei confronti di quegli Stati che vedono “salvare” importanti pezzi della propria economia – Boeing, Carnival, Disney, riferendosi in parte e solo agli Stati Uniti – e quindi che saranno più proni ad allinearsi agli interessi sauditi in politica estera: Iran, Yemen, Africa orientale per esempio.

Nel David Rubenstein Show di Bloomberg, Rumayvan cita un dialogo sulle scelte da effettuare rispetto agli investimenti – in periodo pre-pandemico: intelligenza artificiale, robotica, internet delle cose… Cioè il futuro come dice esplicitamente.

E l’apertura di una nelle città finanziarie “mondiali”, a cominciare da New York, è un altro passo in avanti di questa diplomazia finanziaria che galleggia nel petrolio, ma anche in Asia: Cina, Honk Kong e Singapore sono tra le opzioni che il Fondo sta vagliando.

L’economia saudita dipende ancora fortemente dal petrolio e dalle oscillazioni del suo prezzo, basti considerare che nel primo quarto di quest’anno la Aramco ha perso un quarto dei ricavi rispetto allo scorso anno: 51,4 miliardi di dollari contro i 63,2 dello scorso anno, e gli scenari non sono rosei per il futuro anche se la nuova “guerra del petrolio” sembra per ora in parte accantonata.

Per affrontare la crisi economica sono state previste misure che andranno ad impattare i sudditi meno garantiti del Regno, in un ridisegno complessivo del welfare saudita, mentre si procede con una politica finanziaria aggressiva all’estero sullo sfondo di una lotta di potere assai feroce, che stride con l’immagine di “apertura” e “riformista” che vorrebbe diffondere di sé il Regno.

Se i progetti più ambiziosi di “Vision 2030” – i Giga projects – sono stati “posticipati”, la finanza saudita è una specie di “arma di distruzione di massa” economica e di allineamento politico in mano al Regno, come dice un esperto del settore: “Gli investitori vogliono che qualcuno porti soldi. Se questa gente porta i contanti quando nessun altro lo fa, allora questa gente è fantastica”.

Se a questo mondo si vuole capire qualcosa di come funzioni, basta seguire una semplice regola: follow the money, ed anche i peggior satrapi diventeranno liberali dotati di un certo appeal, la “sovranità economica” andrà a farsi benedire, così come l’indipendenza politica e la serietà giornalistica dei grandi gruppi editoriali, già di per sé piuttosto scarsa.

Dentro lo scenario mutevole che si è aperto, la crisi è una opportunità di ridefinizione dei rapporti di forza a livello mondiale e di inasprimento dei rapporti sociali che stanno alla base di questo sistema. Se non ce ne prendiamo velocemente coscienza, tutto sarà molto peggio di prima e questo ne è un esempio lampante.

“Il PIF ha inoltre investito in circa 20 società blue-chip statunitensi ed europee, come BP, Royal Dutch Shell, Total, Boeing, Citigroup, Disney e Facebook, acquisendo quote più piccole, del valore di circa $ 7,7 miliardi nei primi tre mesi dell’anno. E questi sono solo gli investimenti resi pubblici”.

Quelli resi pubblici… Perché “l’opacità” è una delle principali caratteristiche attorno al “Trono di Spade”.

“Voi non vorreste sprecare una crisi. Quindi noi stiamo sicuramente esaminando tutte le opportunità.”

Questo è stato il messaggio di Yasir al-Rumayyan, governatore del fondo sovrano dell’Arabia Saudita, mentre oltre 2.000 banchieri e dirigenti erano connessi ad una conferenza virtuale in aprile. E non erano frasi fatte.

Il fondo di investimento pubblico (PİF) da 325 miliardi di dollari non ha mai nascosto le sue ambizioni da quando è finito sotto la guida del principe ereditario Mohammed Bin Salman cinque anni fa: si vanta di voler diventare l'”investitore di maggiore impatto” del mondo e il più grande fondo sovrano.

Mentre la pandemia di coronavirus scatena una carneficina economica in tutto il mondo, il PIF ha accelerato per diventare il veicolo di investimento sovrano più attivo pubblicamente alla ricerca sfacciata di affari in mezzo al panico.

Tre giorni dopo la conferenza, una comunicazione dell’autorità di regolamentazione finanziaria americana ha rivelato che il fondo aveva effettuato una delle sue maggiori scommesse su una società colpita dalla crisi globale. Si è accaparrato una quota pari al 5,7 per cento delle azioni, del valore di circa $ 500 milioni, della Live Nation, una società di intrattenimento con sede negli Stati Uniti.

Tre settimane prima, quando l’industria navale stava affondando, si era fiondato sulla preda per costruire quella che oggi è una partecipazione del 7,3 per cento in Carnival, diventando il secondo azionista del più grande operatore di crociere al mondo.

Il PIF ha inoltre investito in circa 20 società blue-chip statunitensi ed europee, come BP, Royal Dutch Shell, Total, Boeing, Citigroup, Disney e Facebook, acquisendo quote più piccole del valore di circa $ 7,7 miliardi nei primi tre mesi dell’anno. E questi sono solo gli investimenti resi pubblici.

Dall’altra parte, ha guidato un gruppo di investitori che ha accettato di acquistare il Newcastle United, la squadra di calcio inglese, per £ 300 milioni. “Sono molto coinvolti con gli investitori. Vedono molte opportunità, un forte bisogno di capitale che darà loro accesso alle società quotate”, afferma un banchiere sr. con sede a Londra. “affari affrettati o perfettamente in tempo? Non lo sapremo per altri tre anni”.

PIF afferma che “sta identificando le opportunità di investimento in società solide con prospettive forti, a lungo termine, che prevediamo saranno leader del settore quando l’attività economica globale inizierà ad avvicinarsi ai livelli pre-pandemia”.

Ma questa raffica di attività ha portato a un maggiore controllo su un neofita del mondo degli investimenti globali, che è in prima linea nei piani audaci del principe Mohammed di modernizzare l’Arabia Saudita e ridurre la dipendenza del regno dal petrolio. PIF è stata fonte di controversie per diversi anni. Il suo rapporto con il principe ereditario ha significato essere sottoposti ad inchiesta anche per l’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi da parte di agenti sauditi nel 2018. Il PIF è entrato in crisi con una serie di investimenti diversificati.

I critici temono che sia diventato lo strumento personale del principe Mohammed, uno stato all’interno dello stato che minaccia di saturare il settore privato in casa – dove sta perseguendo progetti da miliardi di dollari che rischiano di diventare cattedrali nel deserto – anche se fa enormi scommesse all’estero. I suoi sostenitori ritengono che il suo ruolo sia vitale per l’incubazione e lo sviluppo di nuove industrie per stimolare la diversificazione dell’economia.

Ora che sta scialacquando denaro nei mercati esteri, in un momento in cui Riyadh è alle prese con la sua peggiore crisi economica degli ultimi decenni, ci sono domande da porsi sulle sue attività. È un’opportunità o strategia? Perché investire nelle compagnie petrolifere quando il suo mandato è diversificare l’economia? Non dovrebbe dare la priorità al sostegno dell’economia domestica in difficoltà?

“C’è una discrepanza tra la terribile situazione fiscale nazionale e i continui investimenti esteri del fondo”, afferma John Sfakianakis, un esperto del Golfo all’università di Cambridge. “E questo complica la ripresa economica a causa del fatto che le fonti di finanziamento sono finite”.

Colpito da una combinazione di coronavirus e crollo dei prezzi del greggio, Riyadh sta tagliando la spesa pubblica, aumentando il debito e imponendo misure di austerità dolorose, inclusa la triplicazione dell’IVA al 15%. Sebbene il principale esportatore di petrolio al mondo abbia riserve estere di $ 470 miliardi, deve preservare la maggior parte di quei fondi per evitare speculazioni sul differenziale fra dollaro e il riyal.

Anche altri fondi di investimento del Golfo, tra cui Mubadala di Abu Dhabi e l’Autorità per gli investimenti in Qatar, stanno anche cercando attività in difficoltà a un prezzo ridotto, come hanno fatto durante la crisi finanziaria del 2008-09. Ma sia Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti, sia il Qatar hanno popolazioni più piccole, registri più lunghi di investimenti attivi e sono più ricchi in termini pro capite.

“Il grande uomo [il Principe Mohammed] deve fare attenzione a ciò che spende. . . l’opinione pubblica starà a guardare “, afferma un banchiere sr. con base nel Golfo che aggiunge che i cittadini sauditi non apprezzeranno “i salari dei calciatori milionari pagati dall’IVA sui generi alimentari “.

Tuttavia, Rumayyan, uno dei più stretti confidenti del principe Mohammed e capo del PIF dal 2015, ritiene che questo sia il momento per il fondo di espandere il suo portafoglio mentre si sforza di aumentare le sue risorse fino a 2 mila miliardi di dollari entro il 2030.

“Se si guarda a diversi settori, come le compagnie aeree, il petrolio e il gas, l’intrattenimento, sono tutti bloccati dalla blocco dell’economia”, ha dichiarato Rumayyan alla conferenza di aprile. “Quindi pensiamo che una volta che l’economia si aprirà vedremo molti ritorni.”

Alcuni banchieri ed economisti sostengono che è possibile ritenere buoni gli investimenti in Carnival e Live Nation, poiché entrambi si adattano all’obiettivo del principe Mohammed di sviluppare intrattenimento e turismo. I fondi sovrani nella regione, in particolare Mubadala, hanno precedentemente acquistato partecipazioni in società in parte per utilizzare la loro leva finanziaria per attirare progetti e joint venture sui loro mercati nazionali.

Un analista saudita vicino alla corte reale afferma che PIF in precedenza aveva cercato ma ha fatto fatica a trovare una compagnia di navi da crociera per il Mar Rosso, dove il fondo prevede di sviluppare un progetto turistico di alto livello e Neom, una città futuristica da $ 500 miliardi. In seguito, ha preso in considerazione la costituzione di una propria società, ma ha deciso di non farlo dopo che ci si è resi conto del costo.

“Quando il prezzo di Carnival è crollato, la sensazione è che lo stessero acquistando con un fortissimo sconto, se saranno in grado di usare bene la Carnival, i prezzi saliranno, e alla fine anche il mercato si adeguerà”, dice l’analista. “Sulle compagnie petrolifere, fra gli operatori c’è la sensazione che il prezzo non rimarrà dove si trova e che si tratta di società sottovalutate, quindi si tratta di un investimento tattico a breve termine”.

Altri la vedono come una scommessa su un futuro incerto. “Carnival è al completo [per il 2021], ma se le navi Carnival possono imbarcare passeggeri solo per il 30% della capacità o non avremo ancora un vaccino significativo nei prossimi 12 mesi, non riesco a immaginare una ripresa nel settore “dice un dirigente vicino al governo saudita.

Cinque anni fa, pochi al di fuori del regno erano a conoscenza del PIF. Istituito nel 1971 per finanziare progetti nazionali e fungere da “custode” delle partecipazioni del governo nelle società, tra cui Sabic, il gruppo petrolchimico e Saudi Telecom, PIF contava circa 40 dipendenti ed era in gran parte inattivo.

Dopo essere diventato presidente del PIF – due mesi dopo che suo padre, il re Salman, è salito al trono nel gennaio 2015 – il principe Mohammed ha designato il fondo come il veicolo per guidare il suo piano di riforme economiche Vision 2030. Il giovane reale ha nominato delle persone molto vicino a lui nel consiglio di amministrazione ed è ora la forza dominante nell’economia. Ora impiega più di 700 persone e quest’anno vuole aumentare la sua esposizione internazionale al 25% delle sue attività gestite.

“Non è una decisione di Yasir, è il principe ereditario che pesca sul fondo”, afferma un investitore che ha lavorato a stretto contatto con il PIF. “Finirà in lacrime come tutto ciò che hanno toccato”, alludendo agli scarsi risultati di alcuni dei suoi investimenti precedenti, come i 400 milioni di dollari che ha scommesso su Magic Leap.

PIF ha fatto la sua prima uscita significativa all’estero nell’estate del 2016 quando ha investito $ 3,5 miliardi in Uber con una valutazione di $ 62,5 miliardi, il suo più grande investimento singolo in una società privata. Pochi mesi dopo, ha accettato di diventare il principale investitore del fondo Vision di SoftBank da $ 100 miliardi, impegnando $ 45 miliardi nel più grande fondo privato del suo genere mai creato.

Uber è entrato in borsa lo scorso anno, ma le sue azioni sono quotate al di sotto del prezzo di offerta iniziale con una valutazione inferiore al livello dell’investimento saudita. Il fondo Vision, che investe principalmente in aziende tecnologiche prima che vengano quotate, la scorsa settimana ha riferito di aver perso $ 17,7 miliardi alla fine di marzo in un anno fiscale. Il fondo ha svalutato il valore di 47 delle sue 88 partecipazioni, inclusi WeWork e Uber.

PIF ha anche promesso di corrispondere fino a $ 20 miliardi di fondi raccolti e gestiti da Blackstone per investire in progetti infrastrutturali. Quel fondo ha raggiunto la dimensione di $ 14 miliardi e alla fine di marzo aveva un tasso di rendimento interno del -18%, secondo i documenti di Blackstone.

Quando gli è stato chiesto di quegli investimenti in un’intervista al David Rubenstein Show di marzo, Rumayyan ha dichiarato che l’accordo Uber è arrivato dopo aver usato la “fantastica app” della compagnia.

Per il fondo Vision si è alluso al forte rapporto tra il Principe Mohammed e Masayoshi Son, fondatore di SoftBank.

“Ricordo di essermici messo un paio di volte, seduto con il principe ereditario, tentando di stabilire una strategia: in cosa esattamente avremmo voluto investire, ovviamente è il futuro. . . intelligenza artificiale, robotica “, ha dichiarato Rumayyan. “Quando ho incontrato Masa Son per la prima volta parlava esattamente delle stesse cose. . . quindi la stessa lunghezza d’onda è ciò che ci ha spinto ad avere questa mega partnership con SoftBank.”

Un ex dipendente senior del PIF afferma che c’era una “accorso tacito” secondo cui il signor Son sarebbe stato un “raccoglitore di fondi” per i mega-progetti del PIF, in particolare Neom, lo sviluppo principale del principe Mohammed. L’idea, dice, era di utilizzare l’investimento del fondo Vision per attirare la tecnologia nel regno.

PIF afferma di essere un investitore a lungo termine “paziente” e le sue decisioni sono “guidate e riviste” da cinque comitati di livello dirigenziale incentrati su investimenti, rischio e liquidità, nonché sulla rappresentanza del fondo nelle società che possiede. Alla fine del 2019, il suo rendimento totale per gli azionisti era circa il doppio del tasso target del 4-5 per cento all’anno – un punto di riferimento stabilito nel 2016, afferma.

Si prevede che aumenterà le sue risorse fino a $ 400 miliardi entro la fine del 2020 e prevede di aprire un ufficio a New York quest’anno, seguito da altri a Londra e in Asia.

A livello nazionale, afferma di aver creato 87.000 posti di lavoro negli ultimi quattro anni e di aver creato 20 nuove aziende. Dice che ha una liquidità “ampia”, ma rimangono le domande su come intende finanziare i suoi piani grandiosi, che includono lo sviluppo di tre progetti giganti tra cui Neom.

Nell’ottobre 2018, il principe ereditario ha dichiarato che il PIF avrebbe ricevuto $ 100 miliardi da un’offerta pubblica iniziale fino al 5% della Saudi Aramco, la compagnia petrolifera statale. Ma quel listino è stato infine ridotto all’1,7 per cento, raccogliendo $ 29 miliardi. Prima dell’IPO, la corte reale ha ordinato ad Aramco di acquistare la partecipazione di PIF in Sabic in un affare da 69 miliardi di dollari che avrebbe dovuto essere completato nella prima metà del 2020. Ma i termini di tale transazione sono ora in fase di revisione, secondo le persone che hanno familiarità con la questione, dopo il crollo delle azioni di Sabic.

Altre fonti di finanziamento includono i trasferimenti di liquidità dal governo – che potrebbero diventare più difficili a causa del disavanzo di deficit di Riyad, in dividendi e prestiti. PIF ha preso in prestito $ 21 miliardi di prestiti bancari sindacati dal 2018. La scorsa settimana è stato costretto a negare che stava cercando un prestito di margine di $ 10 miliardi supportato da alcuni dei suoi investimenti del Fondo Vision.

“Il finanziamento è una sfida”, afferma un analista del Golfo. “Hanno ricevuto troppi compiti e sono stati distribuiti sparutamente perché non hanno il know how, la forza lavoro”.

Tra quelli sparsi c’è Rumayyan, che alcuni analisti considerano uno degli “yes man” del principe ereditario e la cui influenza è aumentata vertiginosamente con il PIF. Presiede anche l’Aramco saudita, e siede in vari consigli tra cui SoftBank e Uber ed è destinato a diventare presidente del Newcastle United.

Ma, afferma un ex dipendente del PIF, uno dei numerosi dipendenti internazionali che hanno lasciato il fondo l’anno scorso, molti fra coloro che hanno lasciato l’istituzione credono che sarebbe meglio avere con una “gestione più solida”.

“L’esperienza che le persone hanno al livello apicale è molto limitata”, afferma. “Il processo decisionale è tutto nelle mani dei sauditi e gli espatriati sono coinvolti solo per presentare una parvenza di responsabilità e analisi”.

L’esecutivo vicino al governo afferma che la “competenza” c’è. Le banche stanno aiutando e “hanno partnership con società di private equity e società di gestione patrimoniale”. Ma aggiunge: “La domanda è il processo decisionale. Quando l’idea viene dal basso passa attraverso la giusta governance. Quando viene dall’alto, penso che a volte potrebbe saltare [il processo] “.

Per ora, il PIF rimane un veicolo di riferimento per i banchieri che si affrettano a cercare accordi mentre le aziende affamate di denaro cercano di raccogliere capitali.

“Gli investitori vogliono che qualcuno porti soldi. Se questa gente porta i contanti quando nessun altro lo fa, allora questa gente è fantastica”, afferma un banchiere internazionale. “Poi hai gli altri effetti, il lato PR delle cose, che hai visto con Newcastle. Inizierà ogni sorta di inchiesta, critiche e controlli, ma gli accordi saranno conclusi”.

L’articolo originale del “Financial Times”: “never waste a crisis”: inside Suadi Arabia’s Shopping spree https://www.ft.com/content/af2deefd-2234-4e54-a08a-8dbb205f5378

27 Maggio 2020 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO