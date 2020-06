Negli Usa boom di contagi e nuovi lockdown. Ma Trump vuole abolire l’assistenza sanitaria

Negli Stati Uniti si assiste ad un boom di contagi da Covid 19, ma l’amministrazione del presidente Donald Trump è tornata alla carica chiedendo anche alla Corte suprema degli Stati Uniti di invalidare l’Affordable Care Act (Aca), conosciuta come Obamacare, che ha consentito a milioni di lavoratori di accedere parzialmente all’assistenza sanitaria.

Dopo anni di tentativi a tutti i livelli, l’amministrazione Trump aveva annunciato ieri che avrebbe chiesto alla Corte di dichiarare illegale l’Affordable Care Act, aprendo uno scontro politico frontale nelle elezioni presidenziali di novembre.

La presidente della Camera dei Rappresentanti, la democrats Nancy Pelosi, ha descritto l’iniziativa come “una incomprensibile crudeltà” nel mezzo dell’epidemia di coronavirus, che ha colpito gli Stati Uniti più duramente di qualunque altro Paese. Il candidato alla Casa Bianca Joe Biden ha definito l’iniziativa di Trump “crudele, senza cuore, cinica”.

Ma intanto proprio negli Stati Uniti è record di contagi per il terzo giorno consecutivo. Nella giornata di ieri sono state registrate oltre 44 mila nuove infezioni, con una crescita esponenziale in Florida e Texas, dove i governatori hanno annunciato un dietro front sulle riaperture e varato nuove chiusure di diverse attività pubbliche.

Il governatore del Texas, Abbott, ha ordinato la chiusura dei bar e di alcune attività ricreative all’aperto mentre a Houston, il livello di allerta è stato elevato al massimo facendo scattare nuovamente l’ordine di stare chiusi a casa.

Anche in Florida sono stati chiusi i bar. Le nuove infezioni in 24 ore sono state 8.942 . In Florida sono stati rilevati 132.000 casi di Covid-19 complessivamente, di cui oltre 32.000 negli ultimi 7 giorni.

Le nuove restrizioni arrivano all’indomani dell’allarme lanciato dai Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) sul fatto che potrebbero essere 20 milioni gli americani infettati. I casi contabilizzati in America ad oggi risultano 2,46 milioni mentre i decessi sono 125.046 (dati Johns Hopkins University).

Il boom di contagi e lo spettro di nuovi lockdown ha scatenato un’ondata di vendite a Wall Street dove il Dow Jones è crollato del 2,8% e lo S&P 500 ha perso il 2,4%.

