Israele distrugge un centro palestinese per il test Covid-19 a Hebron

Le autorità israeliane raso al suolo un centro palestinese per i test Covid-19 che doveva assumere la forma di un controllo mobile nella città di Hebron, nel sud della Cisgiordania occupata. La Cisgiordania sta lottando per contenere la seconda ondata di infezioni da Coronavirus, dopo essere apparsa in grado di scongiurare con successo la pandemia con un rigido contenimento per diverse settimane a marzo.



Hebron, la più grande città del territorio e la potenza economica dell’Autorità Palestinese (AP), è stata particolarmente colpita. L’AP ha registrato finora 65 decessi legati al Covid-19 nei territori palestinesi. Il comune di Hebron ha creato un centro di crisi del Coronavirus, ma la stigmatizzazione sociale e i disagi causati dall’occupazione israeliana ne hanno ostacolato il lavoro.

Raed Maswadeh, ingegnere di 35 anni, la cui famiglia è proprietaria del terreno su cui è stato costruito il centro mobile, ha detto a Middle East Eye che tre mesi fa il comune ha fatto appello ai palestinesi per raccogliere fondi per la costruzione del centro. “La mia famiglia ha deciso di donare la propria terra all’ingresso nord di Hebron per costruire una clinica di screening per il Covid-19”, ha detto Maswadeh.

È stato eretto in memoria di suo nonno, morto di recente a causa del Coronavirus. Maswadeh dice che il progetto è costato alla sua famiglia circa 250.000 dollari. Il terreno si trova nella Zona C, una parte della Cisgiordania totalmente controllata da Israele, che non rilascia quasi mai permessi di costruzione ai residenti palestinesi.

I coloni israeliani della zona non hanno questi problemi. Maswadeh dice che hanno iniziato a costruire il centro senza permessi, così come molte proprietà della zona. “Se avessimo chiesto un permesso, non l’avremmo ottenuto. Abbiamo pensato che forse con il Covid-19 ci sarebbero state delle eccezioni”, spiega.

Il progetto è stato concepito per alleviare la pressione sugli ospedali di Hebron che trattano i pazienti affetti dalla malattia e che hanno raggiunto la loro massima capacità. Maswadeh ha affermato che la costruzione era iniziata due mesi fa e che i soldati israeliani stavano pattugliando la zona. I soldati hanno guardato i bulldozer e i materiali da costruzione entrare nel sito, ma non si sono opposti in alcun modo. Tuttavia, il 12 luglio, hanno ricevuto l’ordine militare di fermare la costruzione, ordine dato loro da un comandante dell’esercito israeliano.

Farid al-Atrash, avvocato e attivista per i diritti umani di Hebron, ha detto che la città stava soffrendo per la crisi e aveva un disperato bisogno del centro. “In questo modo possiamo testare meglio le persone che entrano ed escono da Hebron e controllare il virus”, ha detto, aggiungendo che la demolizione potrebbe essere un modo per Israele di fare pressione sull’AP affinché riprenda il coordinamento burocratico, che si è fermato per protestare contro i piani israeliani di annettere parti della Cisgiordania.

“In generale, Israele sta rendendo più difficile per i palestinesi combattere il virus. Da quando l’AP ha smesso di coordinarsi con Israele, gli israeliani stanno usando ogni mezzo a loro disposizione per fare pressione sull’AP affinché riprenda il coordinamento”, ha detto. “Faranno tutto ciò che è in loro potere per rendere la vita il più difficile possibile per noi qui”.

(Da Middle East Eye )

