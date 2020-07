CoronaShock e Socialismo /3: Venezuela

Pubblichiamo la terza parte dello studio di differenti autori apparso sulla rivista “Tricontinental” rispetto alla gestione della Pandemia. La prima parte prendeva – dopo una introduzione generale – prendeva in esame Cuba https://contropiano.org/news/internazionale-news/2020/07/20/coronashock-e-socialismo-cuba-0130200 e la seconda il Vietnam https://contropiano.org/news/internazionale-news/2020/07/22/coronashock-e-socialismo-2-vietnam-0130262 .

Il 26 febbraio, le autorità brasiliane hanno segnalato il primo caso di coronavirus; questo caso è stato anche il primo ad essere segnalato in America Latina. Due giorni dopo, il 28 febbraio, il governo venezuelano ha creato la ‘Commissione presidenziale per la prevenzione e il controllo del coronavirus’ (settimane prima della denuncia del primo caso nel paese il 13 marzo). Sorprendentemente, nello stesso lasso di tempo, il governo degli Stati Uniti ha deciso di approfondire la sua guerra ibrida contro il Venezuela, nonostante la natura altamente contagiosa del coronavirus e nonostante gli avvertimenti dell’OMS.

Prima della pandemia, il Venezuela era già stato sottoposto a severe sanzioni statunitensi, mettendo sotto pressione l’economia venezuelana nel suo insieme e sabotando il sistema sanitario pubblico del Venezuela. Nel 2018, la Federazione Farmaceutica Venezuelana ha segnalato una carenza dell’85% di medicinali essenziali. Un altro studio del 2018 ha mostrato che 300.000 persone sono a rischio di morte perché non hanno accesso a medicinali chiave per l’HIV, le malattie renali, il cancro e il diabete a causa delle sanzioni.

Il Venezuela si è rivolto ai suoi alleati internazionali – Cina, Cuba, Iran e Russia – per fornire le attrezzature e il supporto necessari. Stremato dall’ostile regime di sanzioni USA e da un blocco operato delle navi da guerra statunitensi, il governo venezuelano e i suoi alleati hanno dimostrato nervi d’acciaio nella loro decisione di rompere l’embargo statunitense.

Il 13 marzo, il vicepresidente venezuelano Delcy Rodríguez ha confermato i primi casi positivi di COVID-19: una donna di quarantun anni di ritorno da viaggi nell’Unione europea e negli Stati Uniti e un uomo di cinquantadue anni di ritorno dalla Spagna. Il giorno precedente, il governo aveva sospeso i voli – a partire dal 15 marzo – dall’Europa, dalla Colombia, da Panama e dalla Repubblica Dominicana e aveva iniziato a verificare la presenza di sintomi negli aeroporti e nei porti marittimi. A causa dei casi di viaggiatori di ritorno dalla Spagna, è stata ordinata una quarantena obbligatoria per tutti i passeggeri arrivati ​​sul volo Iberia 6673 il 5 e 8 marzo.

Il governo ha preso sul serio le raccomandazioni dell’OMS e ha bandito tutti gli incontri pubblici, sospese tutte le scuole, ordinato l’uso di maschere per il trasporto pubblico e, il 15 marzo, ha chiesto una quarantena totale in alcuni stati del paese (La Guaira, Miranda, Zulia , Apure, Táchira e Cojedes, nonché nella città di Caracas). Entro due giorni, il governo ha confermato sedici nuovi casi, e così ha esteso la quarantena all’intera nazione per un mese. L’uso delle maschere in pubblico è stato dichiarato obbligatorio.

Era indispensabile, sempre sulla base dei consigli dell’OMS, raccogliere rilevanti informazioni mediche ed epidemiologiche sulla popolazione. Il 16 marzo, il governo ha annunciato che il ‘Sistema Patria’ – il sistema nazionale istituito dal presidente Nicolás Maduro nel 2016 per facilitare l’accesso ai programmi sociali e ai pagamenti elettronici – sarebbe stato usato come strumento nella lotta contro la malattia. Nel 2017, l’amministrazione Maduro ha istituito questa piattaforma web come un modo per raggiungere le parti più vulnerabili della popolazione nella lotta contro i problemi creati dalle sanzioni.

Attraverso un processo di registrazione volontaria, oltre diciotto dei circa ventotto milioni di residenti del Venezuela si sono iscritti al sistema, rendendolo il modo più completo sia per raccogliere informazioni sia per fornire beni e servizi alle persone.

Nel corso degli anni, il ‘Sistema Patria’ è diventato la base per l’organizzazione dell’offerta alimentare, l’assegnazione dell’assistenza monetaria e la sperimentazione della moneta digitale. Nel caso della lotta contro COVID-19, il sistema è stato utilizzato per fornire assistenza in denaro alle persone e per fare un adeguato censimento delle esigenze mediche delle persone.

Il 26 marzo, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato la leadership venezuelana di traffico di stupefacenti e ha messo una taglia sul Presidente Nicolás Maduro, il Ministro dell’Industria e della Produzione Nazionale per il Venezuela Tareck El Aissami, il Ministro della Difesa Vladimir Padrino López e il Presidente dell’Assemblea Nazionale Costituente Diosdado Cabello Rondón, tra gli altri.

Lo stesso giorno, il governo ha annunciato un piano di indagine e screening sul COVID-19 utilizzando il Sistema Patria come base. Il piano, incentrato sulle visite da casa a casa di coloro che sono i più vulnerabili alla malattia, è un meccanismo efficace nella prevenzione e nella diagnosi precoce di nuovi casi. Allo stesso tempo, crea occupazione per gli operatori sanitari nel mezzo di una crisi economica.

Il piano è stato sviluppato da equipe mediche venezuelane e cubane che hanno lavorato a stretto contatto con le varie organizzazioni del popolo come i consigli comunali, i Comitati locali per la fornitura e la produzione, i comitati sanitari e il Partito socialista unito del Venezuela. Il Venezuela ha effettuato 929.599 test per diagnosticare casi di COVID-19, equivalenti a 30.987 test per milione di abitanti.

Il 24 marzo, il presidente Maduro ha ribadito l’importanza di adottare misure preventive contro il virus e ha rafforzato il lockdown nella regione della capitale. Questo annuncio ha fatto seguito alla scoperta di sette nuovi casi di COVID-19, portando il totale del paese in quel momento a novantuno casi. Questa risposta del governo ha richiesto almeno il sostegno di tre tipi di istituzioni:

1) Quarantasei ospedali dedicati ai pazienti COVID-19;

2) centri diagnostici completi, istituiti nel 2005 come cliniche sanitarie locali come progetto dei governi venezuelano e cubano;

3) centri sanitari privati. Sulla base delle più recenti ricerche scientifiche, il governo ha diffuso protocolli epidemiologici e clinici. Farmaci come il farmaco antivirale cubano Interferone Alpha 2B e idrossiclorochina sono stati introdotti per aiutare nel trattamento di pazienti infetti, anche in centri medici privati. Dodicimila studenti di medicina e infermieristica sono stati mobilitati per assistere nel trattamento dei pazienti.

I venezuelani, che hanno familiarità con le dure condizioni imposte loro dalle sanzioni, avevano già costruito istituzioni di soccorso e capacità di ripresa politica. Una di queste importanti istituzioni sono i Comitati locali per la fornitura e la produzione (CLAP), che sono stati creati nel 2016 come metodo per consegnare cibo ad almeno sette milioni di famiglie che altrimenti sarebbero state a rischio di fame.

Lo scopo del sistema non è solo quello di soddisfare le esigenze nutrizionali di base delle persone, ma anche di rafforzare le organizzazioni della comunità locale, poiché questi sono gli organismi che sono in contatto con le persone e che forniscono cibo. Ogni scatola CLAP ha forniture simili (farina, cereali, riso, latte, olio e carne in scatola); mentre il prezzo di mercato della merce nella confezione è di circa $ 11, il costo per il pubblico è inferiore a un centesimo.

Il programma CLAP è stato oggetto di attacchi mirati da parte del governo degli Stati Uniti, che ha cercato di sanzionare i fornitori esteri di prodotti alimentari che entrano nelle scatole di soccorso del CLAP. Ciò non ha scoraggiato il governo venezuelano, che – nonostante i molteplici problemi – rimane impegnato a soccorrere il popolo.

Nel 2016, Aristóbulo Istúriz, vicepresidente del Venezuela, ha affermato che il programma è uno “strumento politico per difendere la rivoluzione”; questo atteggiamento rimane intatto. Il 19 marzo, il governo ha creato un piano supplementare per il CLAP, usando il programma come mezzo per migliorare gli aiuti in un momento di blocco.

Il 24 marzo, il governo ha ulteriormente esteso il programma CLAP e, nonostante l’incertezza economica posta dalle sanzioni, la sua distribuzione è garantita almeno fino all’agosto 2020. È stato previsto un piano a lungo termine per passare dall’importazione di alimenti, tra cui quelli che vanno nelle scatole CLAP – al tentativo di diventare più autosufficienti nella produzione alimentare.

Il governo ha annunciato ulteriori investimenti per rafforzare il piano centralizzato per gli appalti pubblici, che gestisce gli acquisti statali di beni sociali, e ha incoraggiato la creazione di metodi per portare il cibo dalle campagne nelle città. Da quando le scuole sono chiuse, il ‘Piano di alimentazione scolastica’, che nutre una grande percentuale dei bambini del Venezuela, è stato ora trasformato come parte di un piano di emergenza; attingendo a un fondamento di azione pubblica, il cibo che viene cucinato nelle cucine della comunità viene distribuito nelle case degli studenti.

Il ‘Piano socialista di produzione, distribuzione e consumo’ contribuisce a questo ‘Piano di alimentazione scolastica’ con frutta e verdura provenienti da comunità produttive e tramite una metodologia di lavoro partecipativa e pedagogica. La città di Caracas ha istituito un programma di consegna a domicilio, “io compro da casa”, con prezzi regolamentati di alimenti sussidiati e assumendo per le consegne lavoratori il ​​cui reddito giornaliero era svanito.

Il 23 marzo il governo ha annunciato diverse politiche per sostenere un’economia già fragile. Utilizzando il Sistema Patria, il governo ha fornito assistenza in denaro alle persone vulnerabili e alle piccole e medie imprese direttamente per consentire loro di continuare a pagare i propri lavoratori. Il governo ha sospeso i pagamenti di leasing e affitto e ha proibito gli sfratti. Ha invitato le associazioni immobiliari a trovare un modo per gestire la crisi a lungo termine dell’insolvenza.

Tutti i pagamenti di capitale e interessi sui prestiti sono stati sospesi per sei mesi e anche le multe e gli interessi sulle multe sono stati aboliti. Il governo ha ordinato alle banche di riclassificare la misurazione del credito in questo periodo al fine di proteggere le storie di credito delle persone. Poiché le comunicazioni sono centrali, specialmente durante la quarantena, il governo ha vietato la sospensione dei servizi di televisione via cavo e telefonici (compresa Internet) per sei mesi.

Per consentire l’importazione di beni chiave per sostenere il Paese, il governo ha offerto esenzioni fiscali e ha investito in settori strategici come la produzione e la distribuzione di alimenti, la produzione e la distribuzione di prodotti farmaceutici e la produzione di attrezzature e beni per l’igiene e la sanità.

Oltre a tali misure da parte dello Stato, una parte fondamentale della risposta venezuelana è stata la centralità dell’azione pubblica. La teoria della Rivoluzione Bolivariana è quella di decentralizzare il potere istituzionale in potere popolare, costruire istituzioni del popolo che autogestiscono le località e che collettivizzano la produzione.

Fondamentale per lo svolgimento di questo processo sono i comuni, i loro consigli comunali e i comitati CLAP, nonché i movimenti popolari. Le donne svolgono un ruolo centrale nella direzione di queste entità nell’ambito delle Missioni Sociali; sono le donne che cucinano ogni singolo giorno, che lavorano preparando infusi e facendo maschere, e che forniscono assistenza alle famiglie che non hanno i mezzi per istruire i propri figli a casa.

La risposta alla pandemia viene soddisfatta non solo dallo stato, ma da questi organi decentralizzati, che sono altamente motivati ​​e politici. Mentre la guerra ibrida contro il Venezuela si aggrava, la partecipazione del popolo non solo fornisce un supporto vitale per contrastare la crisi di impatto, ma rafforza anche la sua determinazione a difendere la rivoluzione bolivariana contro l’attacco alla valuta, l’iperinflazione e l’aggressione armata contro il paese intensifica resistenza popolare.

La reazione alla pandemia – sia da parte dello stato sia attraverso un’azione pubblica organizzata – ha intrecciato sforzi di soccorso per soddisfare i bisogni materiali immediati delle persone insieme alla forza politica e alla capacità di resistenza necessarie per resistere alla guerra ibrida guidata dagli Stati Uniti.

Durante le prime sei settimane del blocco, circa 49.628 persone sono tornate in Venezuela, principalmente dalla Colombia e dal Brasile. Dopo essere stati testati ai confini, entrarono in quarantena obbligatoria nei centri gestiti dal governo. Nonostante queste misure approfondite, molti dei casi COVID-19 sono importati: il 77,8% dei trentaquattro casi di COVID-19 identificati tra il 9 e il 27 maggio sono stati importati dall’estero.

Conoscendo questi rischi, il governo ha inviato aerei a Santiago (Cile), Lima (Perù) e Quito (Ecuador) per riportare i venezuelani a casa gratuitamente, indipendentemente dalle loro affiliazioni politiche e nonostante gli ulteriori ostacoli alla gestione della crisi e all’accesso adeguato a forniture mediche poste dalle sanzioni statunitensi.

Il Venezuela ha affrontato l’ostilità da parte dei governi di Colombia, Perù, Ecuador e Brasile, ma ciò non ha influito sul modo in cui il governo del Venezuela ha aiutato i venezuelani che emigravano in quei paesi. Inoltre, quando il Ministero della Salute colombiano ha dichiarato che la sua unica macchina per diagnosticare COVID-19 si era rotta, il Presidente Maduro ha offerto di inviare due macchine, che erano venute dalla Cina, in Colombia – nonostante il fatto che la Colombia ospitasse forze militari anti-venezuelane su il confine e abbia costantemente agito da “zerbino” per l’intervento degli Stati Uniti nel paese. Il governo venezuelano ha cercato di coordinare questa offerta attraverso l’organizzazione panamericana della salute, ma l’offerta è stata respinta dalla Colombia.

Venezuela e Cuba sono stati avvicinati dall’attacco degli Stati Uniti a entrambi i paesi e dal loro comune impegno per il socialismo. La risposta a COVID-19 è stata quindi strettamente coordinata dai due stati. Il governo cubano ha inviato 10.000 dosi di interferone Alpha 2B; il suo creatore – Dr. Luis Herrera – ha visitato il Venezuela il 16 marzo e ha elogiato la decisione venezuelana di imporre la quarantena come un modo efficace per spezzare la catena dell’infezione.

Il giorno prima, un team di 130 medici cubani è arrivato per sostenere gli sforzi per combattere il coronavirus nel paese. Questa squadra è entrata a far parte della missione medica cubana che è in Venezuela dal 2003 (i suoi membri ruotano ogni due anni). Il 23 marzo, un team medico è arrivato dalla Repubblica popolare cinese per offrire assistenza e la Cina, insieme alla Russia, ha inviato apparecchiature mediche, medicinali, test diagnostici, reagenti, lenti protettive, tute per la bio-sicurezza, e depuratori d’aria per centri sanitari, e fu istituito un ponte aereo tra Venezuela e Cina per facilitare le importazioni di beni essenziali.

A maggio, l’Iran ha inviato cinque navi petroliere con carburante in Venezuela con l’intenzione di fornire soccorso al popolo venezuelano, rompendo così il blocco USA dei porti venezuelani. Queste petroliere sono entrate in Venezuela con un ampio messaggio di pacifica solidarietà tra i popoli.

