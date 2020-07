Gli Stati Uniti riducono le truppe in Germania. Qualcosa viene spostato in Italia

Come annunciato un mese fa da Trump, gli Stati Uniti ridurranno e sposteranno parte delle loro truppe di stanza in Germania fin dal dopo guerra. Nelle intenzioni di Trump questa operazione intende essere un messaggio alle autorità tedesche per i numerosi elementi di tensione emersi in questi anni (dal gasdotto North Stream alle divergenze in seno alla Nato).

Il Pentagono ha fatto sapere che trasferirà uno squadrone di caccia dalla Germania all’Italia in modo che siano più vicini al quadrante sudorientale della Nato. Degli 11.900 militari che gli Stati Uniti ritireranno dalla Germania, 4.500 torneranno negli Usa, mentre le altre unità contribuiranno alle attività di sicurezza “nella regione del Mar Nero per aumentare la deterrenza e rassicurare gli alleati lungo il fianco sud-orientale della Nato”. Nel primo annuncio una parte delle truppe spostate dalla Germania sembravano destinate a finire in Polonia.

Il segretario alla Difesa statunitense Marck Esper, ha reso noto che il trasferimento dei militari avverrà nelle prossime settimane. “Il nostro obiettivo è quello di completare queste mosse il più rapidamente possibile facendo attenzione e prendendoci cura dei nostri membri del servizio e delle loro famiglie”.

In questo contesto, il capo del Comando europeo degli Stati Uniti (Eucom), generale Tod D. Wolters, ha annunciato che gli Usa trasferiranno il quartier generale Eucom dalla Germania al Belgio. Secondo Wolters, il ricollocamento consentirà di concentrare in Belgio le operazioni del quartier generale militare Usa in tutta Europa, migliorando il coordinamento tra i diversi comandi. Ma soprattutto non più sul territorio tedesco.

Wolters ha aggiunto che il dipartimento della Difesa Usa sta valutando anche la possibilità di ricollocare il quartier generale del Comando Usa per l’Africa (Africom) e il suo componente dall’attuale sede di Stoccarda in Germania in un luogo ancora da stabilire.

