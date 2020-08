Raid aereo israeliano nel sud del Libano

Aerei da guerra israeliani questa notte hanno bombardato alcune zone del Libano meridionale dove, secondo Tel Aviv, risultavano esserci postazioni di Hezbollah, I bombardamenti sarebbero avvenuti in risposta ad alcuni colpi sparati dal Libano contro le truppe israeliane.

“Durante la notte, elicotteri e aerei d’attacco delle Idf hanno colpito i posti di osservazione appartenenti all’organizzazione terroristica Hezbollah nell’area di confine”, afferma una nota diffusa dalle forze armate di Tel Aviv.

Occorre rammentare che Israele è ancora formalmente in guerra con il Libano dopo la tregua raggiunta a seguito dell’invasione del 2006. Negli ultimi mesi sui cieli libanesi si è combattuta la guerra dei droni tra Israele e la contraerea di Hezbollah.

Come riferito nei giorni scorsi, le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno confermato la perdita di un drone in Libano.

Hezbollah aveva rivendicato in precedenza l’abbattimento di un drone israeliano che aveva violato lo spazio aereo del sud del Libano. “Un drone israeliano penetrato nello spazio aereo libanese vicino alla città di Ayta el Chaeb è stato abbattuto dai combattenti della Resistenza islamica e ora è sotto il loro controllo”, si legge in una breve nota pubblicata sul sito web di Hezbollah.

