L’omicidio di Reinoehl, ordinato e rivendicato da Trump

L’uccisione dell’attivista antifascista Michael Reinoehl, ricercato per la morte di un sostenitore di Trump a Portland, nell’Oregon, è stato un omicidio premeditato. Compiuto da una task forze di “federali”, ossia agenti alle dirette dipendenze dell’US Marshall. Ossia dell’amministrazione Trump. Le polizie locali, non meno violente e razziste, dipendono invece dai sindaci o dai governatori dei singoli Stati federati.



L’inchiesta svolta da ben quattro giornalisti del New York Times, testata certo con sospettabile di simpatie per il movimento antifascista, non lascia dubbi. Hanno ascoltato tutti e 22 i testimoni diretti della fucilazione preparata dai “federali”. Hanno raccolto i rapporti stilati dalla polizia locale e dal tenente della contea di Thurston, teatro dell’omicidio.

E la conclusione non può che essere: omicidio pianificato con cura con cura dai killer del governo.

Due dettagli sembra importante sottolineare: la rivendicazione piena dell’omicidio da parte di Donald Trump, a sottolineare – senza dirlo apertamente – che l’ordine è arrivato direttamente da lui.

E il fatto che Reinoehl, latitante a più di 100 chilometri dalla sua residenza abituale, sia stato individuato grazie a un “informatore” dei federali, probabilmente un infiltrato nel movimento sviluppatosi a livello di massa a partire dall’uccisione di George Floyd.

Sono due elementi politici importanti per chiunque, in questa parte dell’Occidente, voglia seriamente ragionare su come si sviluppa il conflitto sociale e la lotta per la trasformazione. E su come “il nemico” non si faccia scrupoli circa gli strumenti da mettere sul terreno per annientare la Resistenza.

“ Hanno sparato subito “: c ome una task force americana ha ucciso un attivista Antifa

I nuovi resoconti della scena sollevano dubbi sul fatto che Michael Reinoehl, sospettato di aver ucciso un sostenitore di Trump di estrema destra, abbia tirato fuori una pistola prima che gli agenti gli sparassero mortalmente.

Michael Reinoehl era in fuga.

Pochi giorni dopo una sparatoria che ha lasciato un sostenitore di Trump morto per le strade di Portland, Oregon, Michael Reinoehl, un attivista antifa che era stato indicato dai media come punto focale dell’indagine, temeva che i vigilantes gli stessero dando la caccia, per non parlare della polizia. Anche alcuni dei suoi amici più stretti non sapevano dove si trovasse.

Ma le autorità lo sapevano.

Il 3 settembre, circa 120 miglia a nord di Portland, Reinoehl stava salendo sulla sua station wagon Volkswagen quando un paio di Suv senza contrassegni hanno ruggito per le strade tranquille, fino a fermarsi proprio davanti al suo paraurti.

I membri di una task force degli U.S. Marshal sono saltati fuori e hanno scatenato una grandine di proiettili che hanno frantumato i finestrini, sfrecciato davanti ai passanti e lasciato Reinoehl morto in strada.

Il procuratore generale William P. Barr ha definito l’operazione come un “risultato significativo” che ha eliminato un “agitatore violento”. Gli agenti avevano aperto il fuoco, ha detto, quando Reinoehl “ha tentato di sfuggire all’arresto” e “ha estratto un’arma da fuoco” durante l’attacco.

Ma una ricostruzione di ciò che è successo quella notte, basata sui racconti delle persone che hanno assistito allo scontro e sui risultati preliminari degli investigatori, produce un quadro molto diverso – un quadro che solleva dubbi sul fatto che le forze dell’ordine abbiano tentato seriamente di arrestare Reinoehl prima di ucciderlo.

Nelle interviste con 22 persone che si trovavano nei pressi della scena, tutti, tranne uno, hanno detto di non aver sentito gli ufficiali identificarsi o dare ordini prima di aprire il fuoco. Nelle loro dichiarazioni ufficiali, non ancora rese pubbliche, gli agenti hanno offerto testimonianze diverse sul fatto di aver visto il signor Reinoehl con un’arma.

Uno ha detto agli investigatori che pensava di aver visto il signor Reinoehl sollevare una pistola all’interno del veicolo prima che iniziasse lo sparatoria, ma altri due hanno detto di non averlo visto.

Michael Reinoehl aveva con sé una pistola calibro 38 quando è stato ucciso, secondo la squadra dello sceriffo della contea che sta conducendo un’indagine criminale per omicidio sulla sua morte.

Ma l’arma è stata trovata nella sua tasca.

Un fucile AR (un fucile semiautomatico statunitense, prodotto dalla Armalite, ndT) è stato trovato apparentemente intatto in una borsa nella sua auto.

Cinque testimoni oculari hanno detto negli interrogatori che gli spari sono iniziati nell’istante in cui sono arrivati i veicoli. Nessuno di loro ha visto il signor Reinoehl con un’arma in mano. Un singolo bossolo dello stesso calibro della pistola che portava con sé è stato trovato all’interno della sua auto.

Garrett Louis, che ha assistito all’inizio della sparatoria mentre cercava di togliere il figlio di 8 anni dalla linea di tiro, ha detto che gli agenti sono arrivati con una tale velocità e violenza che inizialmente ha pensato che fossero spacciatori di droga che sparavano al nemico – fino a quando non ha visto i loro giubbotti delle forze dell’ordine.

“Rispetto i poliziotti fino in fondo, ma le cose non sono state fatte assolutamente in nessun modo, forma o aspetto, in modo corretto“, ha detto il signor Louis.

L’U.S. Marshals Service si è rifiutato di commentare questo articolo, citando l’indagine in corso. L’agenzia aveva già detto di aver tentato di “arrestare pacificamente” il signor Reinoehl e che egli aveva minacciato la vita degli agenti delle forze dell’ordine.

Il presidente Trump, che ha descritto le proteste per la giustizia razziale, come il “lavoro di criminali senza legge che hanno fatto impazzire la nazione”, ha elogiato l’operazione.

“Questo tizio era un criminale violento, e gli U.S. Marshal lo hanno ucciso“, ha detto il presidente a Fox News. “E vi dirò una cosa, è così che deve essere. Ci deve essere una punizione quando si ha un crimine come questo“.

Quel colpo sembrava l’inizio di una guerra

Michael Reinoehl si era unito ai manifestanti a Portland in seguito all’uccisione di George Floyd da parte della polizia di Minneapolis, a maggio, scrivendo online che stavano conducendo una guerra necessaria con il potenziale di “sistemare tutto”.

Si è dedicato al movimento Black Lives Matter e una volta si è dichiarato “100% ANTIFA fino in fondo“.

Michael Reinoehl, uno snowboarder professionista di 48 anni, aveva avuto problemi con la legge a giugno, quando è stato citato per aver guidato sotto l’effetto di una “sostanza controllata” (inserita in una lista di sostanze pericolose, NdT) e per avere un’arma da fuoco non autorizzata nell’auto. Più tardi, durante le proteste, la polizia lo ha arrestato e lo ha denunciato per aver portato un’arma da fuoco carica in un luogo pubblico, ma i pubblici ministeri hanno fatto cadere le accuse.

Quando a Portland sono iniziate le proteste contro la polizia, si è ritagliato un ruolo nella sicurezza, proteggendo gli attivisti. Dopo che una carovana di sostenitori di Trump è arrivata a Portland il 29 agosto e ha iniziato a scontrarsi con i manifestanti, una telecamera di sicurezza ha mostrato Reinoehl che teneva d’occhio uno di loro – Aaron J. Danielson, un sostenitore del gruppo di estrema destra Patriot Prayer – che camminava con una bomboletta di repellente per orsi e un manganello espandibile.

Qualche secondo dopo, un altro video in livestream ha ripreso Danielson mentre veniva colpito, e il giornale dell’Oregon ha riferito più tardi che Reinoehl era sotto inchiesta per questo.

Mentre si stava nascondendo, nel corso di un’intervista con vice News, il 3 settembre, Reinoehl ha detto di aver sparato per legittima difesa. “Quel colpo sembrava l’inizio di una guerra“.

Una notte tranquilla e un’irruzione improvvisa

Il giorno dell’intervista, gli ufficiali della Pacific Northwest Violent Offender Task Force degli U.S. Marshals si sono incontrati per un briefing di intelligence.

La squadra, che comprendeva un mix di forze dell’ordine federali, statali e locali, sapeva già che Michael Reinoehl alloggiava in un complesso di appartamenti in mattoni a Lacey, nello stato di Washington.

La task force aveva informazioni da un informatore, passate dalla polizia di Portland, sulla posizione di Reinoehl e sul possesso di armi da fuoco, ha detto il tenente Ray Brady dell’ufficio dello sceriffo della contea di Thurston, che guida la squadra che indaga sulla morte di Reinoehl.

Sebbene la polizia di Portland non avesse ancora emesso un mandato per l’arresto di Reinoehl, la task force si è preparata a intervenire.

Quella sera, fuori dal complesso di appartamenti dove la polizia dice che Reinoehl avesse soggiornato, il quartiere era tranquillo.

Il signor Louis, un falegname ed ex medico dell’esercito degli Stati Uniti, guardava suo figlio andare in bicicletta con suo fratello minore e un amico del quartiere. Dietro l’angolo, Chad Smith e due amici, Chase Cutler e Jon Chastain, stavano concludendo un pomeriggio di lavoro sulle auto.

Michael Reinoehl ha lasciato l’appartamento e si è diretto verso la sua Volkswagen, parcheggiata lungo la strada a circa 30 metri di distanza. Due ufficiali lo hanno identificato positivamente, mentre lui stava salendo in macchina, ha detto il tenente Brady, che ha condiviso alcuni dei risultati iniziali dell’indagine con il New York Times.

Hanno deciso di effettuare un arresto immediato, hanno detto gli ufficiali agli investigatori, in parte per evitare un inseguimento ad alta velocità.

Il signor Smith ha detto che lui e i suoi amici hanno girato la testa al suono di un veicolo che accelerava rapidamente, diretto a sud verso la strada dove il signor Reinoehl stava camminando. Un secondo S.U.V. delle forze dell’ordine, parcheggiato di fronte alla casa del signor Smith, si è mosso così velocemente che gli amici hanno pensato di essere testimoni di un incidente stradale o di una sparatoria tra bande.

Il signor Smith e il signor Cutler sono corsi dietro ai SUV non contrassegnati, guardando mentre svoltavano sulla strada di Reinoehl, uno dei due tagliava l’angolo e sfrecciava sull’erba.

Nate Dinguss, che secondo il tenente Brady viveva nell’appartamento dove alloggiava Reinoehl, ha detto che Reinoehl stava masticando un chewingum mentre si avvicinava alla sua station wagon, con un telefono in una mano e una borsa nell’altra.

Dinguss ha detto in un’intervista che gli agenti hanno cominciato a saltare fuori dai veicoli prima che fossero completamente fermi, e che uno di loro ha aperto il fuoco immediatamente, prima che venisse dato qualsiasi comando.

Un altro uomo che portava a spasso il cane nelle vicinanze ha detto che l’esplosione di circa 10 colpi di pistola è iniziata quasi immediatamente dopo che i SUV si sono fermati, e che non ricordava di aver sentito alcun comando.

Anche il signor Louis, che si trovava dall’altra parte della scena, a circa 140 piedi da Reinoehl, ha detto che la polizia ha aperto il fuoco immediatamente, senza dare alcun avvertimento – così come il signor Smith e il signor Cutler.

“Non c’è stato nessun ‘Scendi dalla macchina!’. Non c’è stato nessun ‘Stop!’. Non c’era niente. Sono scesi dall’auto e hanno iniziato a sparare“, ha detto.

Mr. Smith l’ha descritto in modo simile: “Non c’erano urla. Non c’erano urla. Non c’è stato alcun alterco. Si è trattato solo di colpi di pistola“.

Delle 22 persone intervistate dal Times, che hanno detto di essere state vicine alla sparatoria quando è avvenuta, solo un uomo ha riferito di aver sentito delle urla prima che gli spari iniziassero.

Quell’uomo, Quentin Gruner, il cui appartamento è a circa 75 metri di distanza, ha detto che stava facendo uscire il suo cane quando ha sentito gridare che pensava che i vicini stessero litigando, seguito da un rumore schioccante.

I quattro ufficiali che stavano viaggiando sui SUV hanno detto nelle loro dichiarazioni agli investigatori dello sceriffo della contea di Thurston che hanno gridato “Fermi! Polizia” prima di aprire il fuoco, ha detto il tenente Brady.

Ma gli agenti hanno raccontato storie contrastanti su ciò che li ha portati ad iniziare a sparare. Uno ha riferito di aver visto Reinoehl, all’interno del veicolo, sollevare “ciò che percepivano come una pistola“, ha detto il tenente Brady. Altri due ufficiali hanno detto di aver visto solo Reinoehl fare “movimenti furtivi” verso la console centrale.

Il tenente Brady ha detto che i primi colpi sembrano aver colpito Reinoehl all’interno del veicolo, e i video delle conseguenze mostrano segni di proiettili nel lato del guidatore del parabrezza. Anche se apparentemente ferito, Reinoehl ha iniziato ad allontanarsi dagli ufficiali a piedi.

Gli ufficiali continuarono a sparare, e quando Reinoehl entrò in strada da dietro un camion vicino, un’ultima raffica lo abbattè, ha detto il tenente Brady. Molto probabilmente è morto immediatamente, secondo il medico legale della contea di Thurston, Gary Warnock.

Gli ufficiali hanno anche offerto resoconti contrastanti su quei colpi finali. Uno ha detto che Reinoehl, mentre era in strada, ha puntato una pistola. Altri ufficiali hanno detto che sembrava che stesse cercando di “recuperarne” una dalla tasca dei pantaloni.

Mentre perquisivano il corpo di Reinoehl, gli ufficiali hanno trovato la pistola, disse il tenente Brady. Era ancora nella sua tasca.

Le conseguenze

In tutto, quattro ufficiali hanno sparato circa 30 colpi da due fucili e due pistole, ha detto il tenente Brady.

Una visita sulla scena da parte di un giornalista, così come i video e le foto dei postumi, hanno mostrato che almeno otto dei proiettili degli ufficiali hanno colpito proprietà civili (case, automobili, ecc, ndT)).

Angel Romero, che vive nelle immediate vicinanze della sparatoria, ha detto che almeno cinque proiettili hanno colpito un muro di mattoni e una recinzione di legno a casa sua. Uno ha attraversato un muro esterno ed è passato sopra la sua cuccia per cani e attraverso la sala da pranzo – mancando di poco il fratello prima di fermarsi nel muro di una cucina.

Il vicino di casa del signor Romero ha trovato un proiettile fracassato nell’erba del suo cortile.

“Hanno trovato proiettili rimbalzati vicino a dove c’era mio figlio”, ha detto il signor Louis.

Il tenente Brady ha detto che ci vorranno diversi mesi prima che i risultati del laboratorio stabiliscano se il bossolo trovato nella Volkswagen corrisponda alla pistola trovata nella tasca di Reinoehl, e non si saprà mai se è stata sparata quel giorno.

Non ci sono prove che Reinoehl abbia toccato il fucile trovato nella borsa della sua auto, ha detto l’investigatore capo.

Nessuno degli agenti ha detto di aver visto Reinoehl sparare con la sua pistola, e gli investigatori non hanno trovato altre prove che suggeriscano che sia stato lui. Gli investigatori non hanno trovato proiettili o bossoli calibro 38 all’esterno del veicolo.

All’indomani, alcuni notiziari hanno citato testimoni secondo cui Reinoehl sparare dei colpi. Uno di loro, il signor Smith, ha detto di essere stato citato erroneamente. Un’altra donna ha detto che anche Reinoehl avrebbe sparato dei colpi, ma in un altro resoconto ha detto di non essere presente quando è iniziata la sparatoria. Il signor Cutler ha detto di aver sentito una pistola che pensava potesse essere il primo sparo di Reinoehl, ma il tenente Brady ha detto che gli ufficiali hanno sparato sia con pistole che con fucili.

Sei minuti dopo l’inizio della sparatoria, Jashon Spencer, un residente del complesso di appartamenti, ha iniziato a filmare un video in diretta dalla scena. In esso, circa otto minuti e mezzo dopo che era stato probabilmente ucciso, si è potuto vedere un ufficiale iniziare le compressioni toraciche sul corpo immobile di Reinoehl. Sono state effettuate in modo quasi perfetto, da una posizione eretta, e presto sono terminate.

* da The New York Times



18 Ottobre 2020