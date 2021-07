Marichiweu! Il grido mapuche apre la Convenzione costituzionale cilena

Con il futuro davanti e con la storia alle spalle domenica, la linguista mapuche Elisa Loncón ha tenuto un discorso epico per aprire la Convenzione costituzionale del paese transandino. Questa cronaca racconta minuto per minuto la giornata fervente che non ha dato tregua e che ha avuto, in ogni momento, scene di tensione e fame di rivoluzione.

Gli sconfitti sono arrivati presto. Volevano scegliere un buon posto da cui assistere comodamente alla loro irrilevanza E, inoltre, avere la possibilità di essere i primi a rivolgersi ai grandi media nazionali.

Per dimostrare il loro ripudio del “populismo” dell’opposizione, molti dei membri dell’UDI (Unione Democratica Indipendente), la parte più conservatrice della coalizione di centro-destra che ancora governa il Cile, sono arrivati avvolti ognuno in una bandiera nazionale, come se il paese appartenesse solo a loro.

Teresa Marinovic, una famosa editorialista, dichiaratamente pinochettista e ora eletta costituente, è stata tra i primi a camminare con passo deciso verso le camere e, fedele allo spirito che ha identificato il suo settore, ha difeso la sua sfiducia nel processo di cui ora fa parte (anche se ha votato e difeso il “Rifiuto” alla nuova costituzione), e ha criticato i suoi futuri colleghi della camera: “Vedo in loro molta spettacolarità, vengono ad avanzare pretese“. Ha anche fatto notare che si sentiva “come fosse il primo giorno di scuola“. “Spero che i miei colleghi si comportino bene“, ha aggiunto.

Dal centro di Santiago sono arrivati numerosi gruppi di popoli indigeni, collettivi femministi, organizzazioni per i diritti umani, gruppi di parenti dei prigionieri della rivolta, e anche coalizioni politiche di sinistra e indipendenti.

I più numerosi sono partiti da Plaza de la Dignidad, un modo simbolico per segnare l’irruzione nelle istituzioni di quel tessuto popolare che è uscito per invadere tutti i capoluoghi di provincia contro trent’anni di abusi.

Tutti sono affluiti sul terreno dell’ex Congresso Nazionale di Santiago del Cile, il luogo scelto per la cerimonia di apertura della Convenzione Costituzionale chiamata a scrivere la nuova Magna Carta e rifondare la nazione sulle macerie dello stato neoliberale e autoritario che la dittatura militare ha fabbricato, e che tre decenni di “bipartitismo democratico” non sono riusciti a rimuovere.

Dopo un po’, sono arrivate le figure esaltate del progressismo intellettuale ora eletti costituenti, ognuno a modo suo; molti di loro erano entrati come indipendenti nelle liste del Partito Socialista, l’unico che è riuscito a sopravvivere al crollo dell’ex coalizione Concertación. Se quei seggi non fossero stati dati ai candidati indipendenti, in questo momento i socialisti potrebbero anche essere sull’orlo dell’estinzione.

l giurista e giornalista Agustín Squella ha chiesto dialogo e moderazione, ma ha anche sottolineato l’importanza di decentralizzare il paese e di andare verso un altro modello presidenziale.

Lo scrittore e storico Jorge Baradit ha ricordato che non è stato solo un giorno di gioia, ma anche di riflessione, e ha ricordato i feriti con mutilazioni permanenti agli occhi, i detenuti, quelli privati della libertà a seguito delle manifestazioni del 2019-20. E ha sottolineato l’importanza di eleggere una donna come presidente della nuova camera, legata ai popoli nativi e di umili origini: “Questi erano i punti che sono stati sollevati il 18 ottobre. Queste sono le ragioni per cui siamo finiti qui“.

Poi è arrivato Mauricio Daza, un giudice della regione di Magallanes che correva in una lista indipendente, e che attualmente è impegnato a portare Sebastián Piñera alla Corte Penale Internazionale. Ha segnalato che ci saranno molte cose da negoziare nel corso della convenzione, ma che l’era degli accordi segreti “come tra cognati” è finita.

I membri della lista indipendente non neutrale (destinata a ereditare potenzialmente il voto democristiano) hanno sfilato davanti alla stampa e alcuni hanno salutato i giornalisti in modo curioso, notando anche che molti li ignoravano: la maggior parte di loro erano sconosciuti fino a ieri. Con l’eccezione, però, di alcune figure di spicco, come Benito Baranda, noto per il suo lavoro con l’associazione cattolica Hogar de Cristo e l’organizzazione non governativa América Solidaria.

In seguito, i costituenti dei popoli nativi sono entrati nella piazza all’interno del recinto, dopo aver eseguito la propria cerimonia sulla collina di Huelén (ufficialmente la collina di Santa Lucía): Adolfo Millabur, primo sindaco mapuche del Cile; Elisa Loncón, insegnante, accademica dell’Università di Santiago del Cile, difensore dei diritti linguistici dei popoli nativi e una delle figure che hanno partecipato al disegno dell’attuale bandiera mapuche; Natividad Llanquileo, avvocato e difensore dei diritti umani che è stata una decina di anni fa la portavoce dello sciopero della fame 2010 dei prigionieri politici mapuche.

E ancora un nome fondamentale da sottolineare: la “machi” (figura di grande importanza spirituale nella comunità mapuche) Francisca Linconao, la prima persona che è riuscita a torcere la mano allo Stato cileno per applicare la Convenzione 169 dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, e la cui lotta sociale le è valsa la criminalizzazione, la persecuzione e l’ingiusta detenzione. Due volte imprigionata, due volte assolta.

Al suo arrivo, non ha dimenticato di ricordare i Peñi e Lamien ancora oggi imprigionati, così come i prigionieri della recente rivolta. Ha chiarito il suo impegno per ottenere progressi nel rispetto della nazione e del popolo Mapuche, e anche “che sia restituita l’acqua“, quel bene prezioso e fondamentale che la costituzione del 1980 ha consegnato al settore privato “in perpetuo“.

Nessuna di queste figure è nuova, ma si tratta di combattenti sociali strettamente legati al loro territorio e con una lunga storia di attivismo. Erano già qui; quelli che non erano con loro, fino ad oggi, erano le istituzioni cilene.

Mentre i cortei che sfilavano per le strade del centro con pentole e padelle, tamburi e danze si avvicinavano, un gruppo di donne ha dato un tono diverso dalla separazione per banchi che era stata espressa fino a quel momento.

Pur appartenendo a diverse liste e coalizioni (come la giornalista e scrittrice Patricia Politzer, di Indipendentes No Neutrales, Carolina Vilches, di Modatima, o l’avvocato e attivista femminista Bárbara Sepúlveda, del Partito Comunista), hanno esposto insieme uno striscione con il messaggio “Desde hoy, siempre con nosotras“, rafforzando un’altra delle pietre miliari raggiunte per questo convegno grazie alla potente ondata femminista in Cile negli ultimi anni.

In tempo, c’era solo un gruppo che mancava all’appello. Un gruppo umile ma coraggioso, e con un carisma incomprensibile per le élite di Santiago: gli elettori indipendenti della Lista del Popolo (LDP), la grande sorpresa delle ultime elezioni.

Tra questi, Rodrigo Rojas “el Pelao” Vade, un giovane malato di leucemia che da ottobre 2019, tra una seduta di chemioterapia e l’altra, ha marciato a torso nudo fino a Plaza de la Dignidad, scrivendo sul suo corpo messaggi che denunciano l’aziendalizzazione della sanità.

Così ha fatto Alejandra Pérez, “Ale la Pía“, una sopravvissuta al cancro al seno che indossava con orgoglio le sue cicatrici come una forma di rivendicazione. E naturalmente, Tía Pikachu, ex autista di furgoni scolastici e icona vivente delle proteste di Santiago e della resilienza popolare.

Ha girato le proteste attraverso il paese in una carovana, cercando di portare gioia con le sue danze ai manifestanti e ai vicini. Sono arrivati marciando da Plaza de la Dignidad, dopo aver reso omaggio ai feriti e ai morti lasciati dalla repressione statale.

Prima di entrare nella sede, gli elettori del LDP si sono rivolti ai manifestanti e ai membri della stampa indipendente. Questi ultimi sono stati essenziali, dall’esplosione sociale di ottobre, per riferire sulle proteste, e per far conoscere i candidati indipendenti.

Alla stragrande maggioranza è stato negato l’accreditamento ufficiale per coprire la Convenzione, perché gli organizzatori dipendevano ancora da un segretariato istituito dal governo Piñera.

Infatti, una questione chiave nelle settimane precedenti la Convenzione è stato il disaccordo tra gli indipendenti e il segretario esecutivo della stessa. Oltre a non rispondere alle richieste di traduttori o a rifiutare le modifiche proposte al protocollo, la decisione più discussa è stata l’offerta di 500 milioni di pesos per la sicurezza, assegnata a una società gestita da un ex membro della guardia presidenziale di Pinochet.

Una volta che tutti erano nella platea all’interno del locale, dove solo le telecamere della Convenzione avevano accesso, l’evento è iniziato.

Carmen Gloria Valladares, presidentessa del Tribunal Calificador de Elecciones (TriCEl), era stata scelta per presiedere temporaneamente la sessione inaugurale finché la Camera stessa non avesse definito un presidente o una presidentessa.

La ragione per cui è stata scelta per questo ruolo era semplice: molti elettori hanno fatto capire che la presenza di Piñera o di qualsiasi figura del governo era impensabile. Ma anche il presidente della Corte Suprema è stato respinto, considerando la sua responsabilità per la situazione giudiziaria di numerosi detenuti delle proteste.

La cosa migliore, hanno concluso, era che la persona che avrebbe aperto la cerimonia non avrebbe dovuto rappresentare nessun altro organo statale, ma sarebbe stato un funzionario tecnico, come Valladares.

Ma mentre si tentava di aprire la sessione inagurale, sui cellulari cominciavano a circolare foto e video delle scene di repressione che la polizia aveva iniziato a svolgere nei dintorni. Come sempre, questo includeva arresti, feriti e giornalisti gasati in faccia.

Una leader sociale, Soledad Mella (che era stata candidata per il LDP), è finita in ospedale dopo essere stata colpita all’occhio, ripetendo quell’immagine terribile della violenza di stato che si è radicata in Cile dall’inizio dell’esplosione sociale

Nelle settimane precedenti, gli indipendentisti de La Lista del Pueblo insieme a diversi costituenti dei popoli nativi e indipendentisti di altre liste popolari, avevano iniziato a firmare dichiarazioni congiunte come “Vocería de los Pueblos“, considerandola addirittura come una piattaforma collaborativa per il futuro.

Dopo aver invitato tutti i costituenti a una serie di riunioni via Zoom, sono riusciti a far girare la Convenzione costituzionale, in termini effettivi, prima dell’inaugurazione, dato che le ultime sessioni hanno riunito quasi 90 costituenti su 155.

In quei comunicati e nelle riunioni online hanno sottolineato che non avrebbero permesso lo svolgimento della sessione inaugurale se le manifestazioni sociali all’esterno fossero state represse. L’idea è stata ampiamente sostenuta dal resto dei gruppi di centro-sinistra.

Detto, fatto! Mentre diversi elettori gridavano a Valladares di interrompere la cerimonia, e molti altri urlavano “Basta con la repressione”, la banda improvvisamente ha iniziato a suonare l’inno nazionale. Gli elettori del banco conservatore cantavano il testo, agitando le loro bandiere; e gli altri rispondevano con il grido “Liberate i prigionieri per aver combattuto“.

Un inizio caotico, delirante e polarizzante, che avrebbe potuto far saltare l’intero processo. Anche se è forse l’immagine che meglio ritrae gli anni convulsi che il Cile sta vivendo.

I costituenti del Frente Amplio e del Partito Socialista hanno cercato di contattare il ministro dell’Interno e gli ufficiali che hanno diretto l’operazione di polizia. Daniel Stingo, avvocato e personaggio televisivo, fondatore de La Voz de los que Sobran, un indipendente della lista del Frente Amplio, ha detto ai giornalisti: “Il Cile è cambiato, e questo significa che non possiamo fare gli scemi qui dentro mentre la gente viene repressa fuori.”

In mezzo al trambusto, diversi membri della Lista del Popolo si sono precipitati davanti a un camion spara-acqua per proteggere i manifestanti. Il veicolo, proprio all’entrata della Convenzione, era destinato ad incontrare il contingente di polizia che, a solo un isolato di distanza, stava lanciando gas contro la marcia che cercava di raggiungere la Convenzione e circondarla.

Con le mani alzate in segno di pace, i costituenti hanno cercato di ostacolare l’enorme corazzata, ma non è stato sufficiente. La tensione è cresciuta fino a una lotta con la polizia, che si è conclusa con l’aggressione di più di un eletto. L’auto che lanciava acqua faceva retromarcia e avanzava senza riguardo, spingendo i manifestanti, fino a quando è riuscita a farli cedere per paura di essere schiacciati.

All’interno dell’ex Congresso cileno, la cerimonia è stata finalmente sospesa ufficialmente, prima per qualche minuto e poi fino a mezzogiorno. Vicino all’uscita, dove alcuni fotografi stavano cercando di catturare il conflitto, una documentarista ha scavalcato la recinzione di protezione, ha srotolato uno striscione con la scritta “Lo stato cileno stupra, uccide e tortura” e ha lanciato un discorso energico.

“Questo è il problema“, ha detto. “Cambiare la Costituzione non servirà a niente se lo stato continua a violare i diritti umani, a torturare e a uccidere“, e rivolgendosi ai suoi colleghi della stampa ha aggiunto: “Per favore, colleghi, informate, non siate complici, il popolo del Cile ha bisogno di voi“.

In quel momento, i grandi media nazionali come CNN, Mega o 24 Horas stavano invece intervistando i rappresentanti della coalizione di destra, che criticavano coloro che li avevano fischiati per aver cantato l’inno.

C’erano 155 elettori e un caos violento nelle strade, ma le reti televisive nazionali hanno continuato a dare spazio ai soliti, accompagnando i dispacci con scene di giovani che lanciavano pietre contro la polizia cercando di giustificare la risposta armata dello Stato.

“Grazie ai volontari, ai giovani“, ha continuato a gridare la documentarista mentre saliva sul cancello d’ingresso, “a tutti quelli che difendono il loro giusto diritto a manifestare“.

Questo è il Cile di oggi, non c’è posto per nascondersi o per rimanere nell’ambiguità: ovunque tu vada, ci sarà qualcuno che ti aspetta per ricordarti che devi scegliere con chi stare, se con chi sta sopra o con chi sta sotto, con chi sta dentro o con chi sta fuori, con il popolo nelle strade o con i potenti che continuano a saccheggiare il paese dai loro posti a Vitacura, Las Condes o dai loro palchi privati, controllando le leve economiche, politiche e mediatiche che pensavano fossero inespugnabili.

Alla porta, alcuni manifestanti che erano riusciti a raggrupparsi hanno continuato a gridare i nomi dei loro compagni caduti: Romario Veloz, Abel Acuña, Kevin Gómez, Mauricio Fredes e tanti altri, ognuno accompagnato dal grido di “Presente!”

E non solo i nomi di coloro che sono stati uccisi recentemente, ma da prima, anche molto prima. Il giorno prima era il 45° anniversario del selvaggio assassinio di Rodrigo Rojas de Negri, il fotografo bruciato vivo da una pattuglia militare durante la dittatura.

45 anni senza che quella storia arrivi ancora nelle scuole, dove non c’è nemmeno l’obbligo di parlare di “dittatura“, dove ancora oggi la vecchia macchina costituzionale impedisce la negazione dei crimini e delle violazioni dei diritti umani del regime di Pinochet.

Questo è il vecchio Cile che sta morendo e che non se ne andrà finché gli resterà un solo respiro con cui portare con sé, vorticosamente, quanti più ne può.

Eppure, l’immagine che avrebbe culminato la parte successiva della giornata ha rafforzato la sensazione che anche la battaglia più impossibile può essere vinta, quando è guidata da una volontà collettiva determinata a non mollare.

Gli elettori di Chile Vamos (centrodestra) stavano cercando di riprendere la sessione nonostante il fatto che diversi costituenti fossero ancora all’esterno. Tuttavia, il criterio di Valladares ha prevalso e ha ripreso la cerimonia solo quando tutti i delegati sono potuto tornare ai loro posti. Il suo atteggiamento conciliante e temperato durante tutta la giornata gli è valso persino un applauso generale.

Ha iniziato, dopo tutto ciò, a fare l’appello. Ad ogni nome Mapuche, i suoi compagni indigeni hanno gridato in sostegno. Altri elettori si sono alzati in piedi, coprendo un occhio del loro viso in omaggio alle vittime di trauma oculare avvenuto durante le proteste.

Marcela Cubillos, ex ministro dell’educazione e attuale costituente, che era stata una sostenitrice del “Sì” alla continuità di Pinochet nel referendum del 1988, è stata fischiata. Nel frattempo, le grida dall’altra parte del recinto continuavano, e non solo a favore dei prigionieri.

Alcune donne si sono aggrappate alle sbarre, maledicendo la stampa borghese per aver registrato quello che succedeva dentro ma non quello che succedeva fuori, dove la repressione sarebbe continuata per diverse ore, in Piazza della Dignità e nelle strade circostanti.

Era arrivato un momento decisivo. I costituenti dovevano assumere la loro nuova posizione istituzionale. L’ultimo stratagemma del governo Piñera ha indicato che le nuove autorità avrebbero dovuto entrare in carica giurando sulla costituzione attuale, quella del 1980, proprio quella che stavano cercando di distruggere.

Il rifiuto era totale da parte di molti costituenti, che proponevano altre formule, tutte respinte dalla destra. Alla fine, saltando quanto stabilito, la presidente del TriCEl ha trovato una risoluzione molto efficace: fece a tutti, tutti insieme, una domanda. “Accettate di assumere ed esercitare la posizione di convenzione costituente per elaborare ed approvare una proposta di testo di una nuova costituzione per il Cile? Accettate?“.

Tutti hanno gridato di sì. E con questo è finito il giuramento. “Non siete più membri eletti della Convenzione costituente. Ora siete membri effettivi della Convenzione Costituente. Congratulazioni“.

Applausi. E un canto: “Y va a caer, y va a caer, la constitución de Pinochet“.

Era il momento di votare per il presidente della nuova camera. Il formato era semplice e classico: ognuno scriveva il nome del proprio candidato e mentre Valladares chiamava l’appello, lo buttava in una contenitore prima del conteggio.

Quando Valladares ha letto il nome di Machi Francisca Linconao, la maggior parte degli elettori, così come la metà della sala stampa che guardava la trasmissione in un’altra stanza, è esplosa in un fragoroso applauso. Molte erano le voci che l’avevano indicata come potenziale presidente della camera, ma è stata lei stessa a rifiutare la proposta in un’intervista televisiva e ad optare, con altri elettori dei popoli nativi, per proporre Lisa Loncón.

Non ha avuto successo nella prima votazione, ma ha avuto successo nella seconda. Elisa Loncón, con un’ampia maggioranza di 96 voti, è diventata così la presidente della Convenzione costituzionale dei popoli del Cile. Per la prima volta, un mapuche ha raggiunto una posizione di massima autorità istituzionale. È anche una donna, impegnata nella difesa della sua lingua e cultura (ha iniziato il suo discorso in lingua Mapuzungun) e un’attivista sociale.

Non ha dimenticato di menzionare tutti, tutte, diversità, la pluralità del nuovo paese verso cui camminava, anche i bambini indigeni trovati in tombe senza nome in Canada. Il Cile ha iscritto per sempre nella sua storia un episodio memorabile e irripetibile.

Due anni fa, nessuno in questo paese avrebbe creduto possibile la stesura di una nuova Costituzione, tanto meno che fosse con la parità di genere, tanto meno con gli indipendenti e, meno di tutto, con una presidentessa mapuche.

Certo, non c’è stata quasi mai una pausa in questi 24 mesi di lotta popolare, politica e di strada, senza quartiere, senza passi indietro e, fino a poco tempo fa, senza leader chiari. La repressione, i morti, i feriti, la pandemia e altri morti, la disoccupazione, la rimilitarizzazione della Walmapu…

Ogni volta che il movimento sociale sembrava vacillare, ogni volta che i conservatori pensavano di aver trovato una formula per dividerlo o stringere ancora di più le tenaglie, la reazione popolare trasgrediva le visioni possibiliste e metteva in scena una grande rivolta.

“Marichiweu!” ha gridato tre volte Elisa Loncón, alla fine del suo scioccante messaggio dopo l’assunzione della carica. Questo grido di resistenza del popolo mapuche, indurito da secoli di ingiustizia, e che ha ormai permeato tutta la rivolta cilena, ha un significato che si amplifica ogni volta che viene ripetuto. Menzionato in tre occasioni, si traduce come: “Dieci volte vinceremo, cento volte vinceremo. Cento volte conquisteremo, mille volte conquisteremo!“.

L’elezione del vicepresidente richiedeva invece tre scrutini. Jaime Bassa, un avvocato costituzionale che da anni è molto critico nei confronti della costituzione del 1980, si è messo a disposizione di Loncón e ha ricordato, questa volta dal suo ruolo di autorità istituzionale, i prigionieri della rivolta.

La loro situazione sarà infatti la prima questione affrontata dalla convenzione nella sua prossima sessione (oggi). Per quanto abbiano cercato di demonizzare i prigionieri e di ignorare il dolore delle loro famiglie, il Cile non è disposto a ripetere quello che è successo durante la transizione.

“Liberate i prigionieri per aver combattuto” sta già risuonando anche in questo nuovo organo statale destinato a redigere la legge fondamentale.

Infine, l’estenuante giornata si è conclusa con l’immagine dei nuovi costituenti che cantavano lo slogan ormai internazionale: “Abajo el patriarcado que va a caer, arriba el feminismo que va a vencer”.

La somma di queste due votazioni, per il presidente e il vicepresidente, ha rivelato a sua volta la possibile dinamica che la costituzione potrebbe avere: ci sono questioni sulle quali non ci saranno dubbi, e saranno raggiunte la prima o la seconda volta. Altre saranno più difficili e richiederanno prove ed errori, aggiustando le definizioni, poiché nulla è scontato, perché le sfumature si annidano anche tra coloro che sono simili.

Ma i numeri sono sufficienti per trovare il modo di riunirsi di nuovo al plurale, e fanno presagire una Costituzione che dovrebbe assomigliare fortemente a quel nuovo Cile che le moltitudini hanno chiesto per sé e per i loro figli, quei ragazzi e ragazze liceali che hanno saltato i tornelli e scatenato uno tsunami che è tutt’altro che esaurito.

Un buon segno di questo sono le alleanze che hanno avuto luogo nelle ultime settimane. Se l’irruzione della Lista del Popolo è stato qualcosa che ha sorpreso anche i partiti di sinistra, ciò che ne è seguito è stato ancora più inquietante per i partiti.

In poche settimane, la Vocería de los Pueblos, un’unione della Lista del Popolo con diversi eletti di popoli nativi, così come eletti di Modatima (il partito ambientalista del nuovo governatore di Valparaíso) e indipendenti di altre liste, ha aumentato il suo numero di seggi, e ha superato tutte le altre coalizioni, rendendola la prima forza politica del paese.

Sono stati i suoi membri a promuovere le prime riunioni telematiche tra elettori. Sono anche quelli che riescono a farsi portavoce delle richieste sociali più urgenti: “libertà, verità e giustizia, risarcimenti, smilitarizzazione del Walmapu, fine delle espulsioni di immigrati e sovranità“.

Il limite che possono raggiungere è qualcosa che non sappiamo, e non è detto che l’abbiano già raggiunto.

A differenza degli altri, non corrono come un partito e vogliono mantenere la loro piattaforma formata da indipendenti che, dicono, non si comporteranno come un normale caucus alla statunitense (nemmeno nell’inaugurazione hanno votato tutti allo stesso modo).

Ma hanno già stabilito che correranno alle elezioni parlamentari seguendo il formato delle alleanze delle Vocería de los Pueblos, e cercheranno di proporre una candidatura presidenziale. Invisibili come sono nei media mainstream, le loro campagne, con un’innegabile capacità emotiva, arrivano oltre le notizie, grazie al passaparola, alla collaborazione della marea di media indipendenti che la rivolta ha fatto nascere, e a un sentimento che rovescia le statue dei colonizzatori mentre esalta figure umili con cui la maggioranza può identificarsi.

Tutti questi aspetti permettono loro di distinguersi dalle altre forze politiche. Sono “l’eccezione”. Sono “il nuovo”. E sono anche “quelli del basso”.

Infine, sono gli unici ad avere un asso nella manica per il quale non hanno rivali: la capacità di ispirare e dare speranza, qualcosa di cui questo popolo, che soffre tanto e che è stufo di tanti abusi, ha così disperatamente bisogno.

È molto probabile che il futuro presidente (o più probabilmente, presidentessa) del Cile non abbia ancora fatto sentire la sua presenza nei dibattiti che in questi giorni vediamo svolgersi tra i candidati presidenziali che stanno facendo campagna per le primarie.

C’è la possibilità che una nuova figura irrompa da qui a novembre, in qualsiasi momento, per lasciare ancora una volta l’intera classe politica cilena sconvolta e terrorizzata.

Tutta quella massa di “vandali”, di “risentiti”, di “nazifemministe”, come li chiamavano, di settori impoveriti, o indebitati e/o ingannati da un sistema che veniva venduto come una panacea, al quale i cileni si arrendevano pensando di poter correre più velocemente dimenticando quello che gli stava accanto, ha fatto sprofondare il paese in un grigio disfattismo, finché le proteste studentesche di un decennio fa cominciarono a scuotere la paralisi.

Ogni nuova generazione si è aggiunta alla precedente fino a diventare quello che abbiamo visto in questi mesi, quelle masse che, con una mente comune ma scoordinata, hanno ottenuto niente meno che un plebiscito per cambiare la costituzione.

Ora, quel magma popolare creativo ed esplosivo sta raggiungendo un altro livello: si sta organizzando completamente al di fuori dei vecchi partiti che pretendevano di essere leader. Tutti i leader li hanno delusi.

Ora vogliono che i loro rappresentanti adempiano a ciò che è stato concordato nelle riunioni pubbliche e partecipative. Le assemblee, gli artisti, i comunicatori, i volontari delle brigate, i designer, la prima linea, i graffitari, le femministe, i dissidenti, gli ambientalisti, tutti si stanno conoscendo, collaborando e costruendo senza mettere a tacere chi gli sta accanto.

Al momento non c’è la volontà di rompere il sogno e cadere in una struttura piramidale classica. Chissà cos’altro ci può portare questo eterno sogno del popolo cileno, che finalmente sembra essere a portata di mano.

Prima l’hanno chiamata “esplosione”. Lo stesso movimento sociale ha combattuto sulla terminologia, la narrazione e i suoi simboli, e in appena un anno e mezzo è riuscito a installare nel dibattito pubblico una variante più evocativa: “la rivolta”.

Forse è necessario che fiorisca qualcosa di più affinché quell’altra parola che alcuni consideravano espunta, e che il Cile sta trovando come reinventare a modo suo: bisogna riconoscere che il processo storico che stiamo vivendo è molto simile a quello che abbiamo sempre inteso come rivoluzione.

7 Luglio 2021 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO