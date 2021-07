Caos vaccini, ogni paese “riconosce”ciò che vuole…

Un tempo c’era il governo Conte, poi è arrivato Draghi a mettere ordine su via della seta e altre bazzecole come spartizione fondi europei e sblocco licenziamenti.

Mentre l’epidemia riprende vigore e milioni di italiani sono ancora scoperti si scopre un altro altarino: la Spagna, paese UE che non usa Coronavac Sinovac tuttavia lo riconosce, adeguandosi così ai criteri ONU, l’Italia che non riconosce invece tale vaccino.

Il risultato incide direttamente nella possibilità di movimento e di scambi con la Repubblica Popolare Cinese e con il Sudamerica dove è stato prevalente l’utilizzo di questo vaccino inserito nel programma internazionale CoVax.

Il risultato è che un cittadino latinoamericano vaccinato può andare senza problemi in Spagna, ma venire in Italia diventa quasi impossibile tra norme variabili, tamponi e quarantene, lo stesso vale per un impresario cinese che vorrebbe venire in Italia per affari, o per un lavoratore italiano che lavora in Cina o li deve recarsi, oltre a colpire la nutrita comunità cinese in Italia.

Anche un gran numero di italiani residenti in Argentina (dove viene utilizzato Sputnik V) e in Uruguay, appunto con Sinovac, restano penalizzati da questa politica scellerata e strumentale sul riconoscimento dei vaccini, di essi si ricorderanno giusto quando i nostri politici avranno bisogno del voto degli italiani all’estero.

Ciò crea anche enormi problemi alle famiglie divise dall’Oceano, milioni di italiani di origine che vivono tra Argentina, Uruguay e altri Paesi dell’area e in generale a chi ha affetti o familiari fuori UE.

In Italia abbiamo una classe politica di arruffoni e servi degli USA, ma una classe dirigente non la sappiamo più immaginare.

PS il vaccino Coronavac Sinovac in realtà mostra una buona protezione dai casi gravi, lo stesso con Sputnik V, ma queste decisioni non riguardano aspetti sanitari, quanto piuttosto interessi economici e geopolitici.

