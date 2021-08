Cile, la storia del Mir

Il 15 agosto 1965 fu fondato il Movimento della Sinistra Rivoluzionaria Cilena (MIR). Nacque in un “congresso di unità rivoluzionaria” che aspirava a porre fine alla dispersione organica di quel settore. Tra i convocanti c’era Clotario Blest, ex fondatore e presidente della Central Unica de Trabajadores (CUT) e dell’Associazione Nazionale degli Impiegati Fiscali (ANEF).

L’ideologia rivoluzionaria e la storia del proletariato mondiale hanno avuto una forte influenza sul MIR. Lo dimostrano la sua dichiarazione di principi e la tesi: “La conquista del potere per via insurrezionale”, scritta da Miguel Enríquez e dai suoi compagni dell’Avanguardia Marxista Rivoluzionaria, un distaccamento della Federazione Giovanile Socialista. Il primo segretario generale del MIR fu il pediatra Enrique Sepúlveda, di ideologia trotskista, morto in esilio a Parigi.

Dopo una lotta interna che costrinse l’uscita del settore trotskista, Miguel Enríquez Espinosa assunse la segreteria generale del MIR nel 1967. Da allora, il MIR passò dalle parole ai fatti.

Il suo primo compito è stato quello di ottenere risorse finanziarie. Non è mai venuto in mente a nessuno di chiedere soldi ai grandi finanzieri della politica, come accade oggi. I leader del MIR hanno condotto audaci espropri di banche che non hanno causato vittime innocenti. Anzi, gli valsero una grande simpatia popolare.

Miguel guidò il MIR fino al 5 ottobre 1974, quando cadde affrontando un plotone di sbirri della dittatura. È stato sostituito da Andrés Pascal Allende, che ha guidato la commissione politica fino all’autoscioglimento del MIR – un prodotto di divisioni interne – alla fine degli anni 80.

I media di disinformazione hanno caratterizzato il MIR come un “gruppo guerrigliero”. Questa definizione non rende giustizia alla verità e a tutt’oggi ci impedisce di conoscere una ricca esperienza rivoluzionaria latinoamericana.

Il lavoro del MIR ha coperto un ampio spettro di compiti. La tesi fondante ha continuato ad essere di radici leniniste. percorso insurrezionale di radici leniniste. Cioè la presa del potere da parte della classe lavoratrice organizzata e armata, in alleanza con i soldati, guidata da un partito rivoluzionario.

Non è un fatto da poco che Miguel Enríquez e i suoi compagni nella direzione del MIR abbiano gestito con disinvoltura la storia del Partito Bolscevico e le lotte operaie in Cile e in America Latina

Il MIR attribuiva grande importanza alla formazione ideologica. Alle sue scuole di quadri hanno partecipato intellettuali di spicco cileni, brasiliani, argentini e un tedesco (André Gunder Frank). Ciò ha fatto sì che i quadri miristi spiccassero nei dibattiti che si svolgevano nelle organizzazioni di massa. Molti militanti hanno lasciato le università per dedicarsi al lavoro tra gente senzatetto e contadini senza terra.

La convinzione – basata su conoscenze teoriche e pratiche – ha accelerato la riproduzione della militanza in vari settori sociali. Partendo dagli studenti universitari e secondari (Movimiento Universitario de Izquierda (MUI) e Frente de Estudiantes Revolucionario (FER)), è stato fatto un salto verso l’area chiave della loro strategia: i poveri della campagna e della città. Così sono sorti i loro fronti di massa:

Il Movimento dei Contadini Rivoluzionari (MCR) e il Movimento dei Pobladores Rivoluzionari (MPR). Il passo successivo fu la costruzione nella classe lavoratrice: Fronte dei Lavoratori Rivoluzionari (FTR). Da queste enclavi, durante il governo di Presidente Salvador Allende, sono sorti i consigli comunali e i cordoni industriali con la partecipazione di altre forze politiche.

Il MIR ha inoltre raggiunto una notevole presenza organica tra intellettuali, giornalisti e professionisti di diverse discipline. Rilevante è stata anche la sua partecipazione nei settori religiosi: sacerdoti e suore – come Rafael Maroto e Blanca Rengifo – hanno partecipato al suo comitato centrale.

Il MIR ha preparato la sua militanza per attuare la sua strategia. L’insurrezione richiede quadri politico-militari e il MIR si è assunto il compito di istruirli. Allo stesso tempo, ha reclutato soldati, sottufficiali e ufficiali delle forze armate. Questa febbrile attività si è realizzata in poco più di cinque anni. Nel 1973 la loro militanza superava i diecimila uomini e donne.

Il colpo di stato del 1973 trovò una Sinistra disarmata e il MIR a metà della sua costruzione clandestina. Tuttavia, il partito di Miguel Enríquez – dal quale la Rivoluzione Cubana ha affermato che “stava emergendo un leader della rivoluzione” (1) – ha compiuto il suo dovere.

Ha combattuto clandestinamente, organizzato reti di solidarietà internazionale e milizie di Resistenza Popolare, creato apparati di propaganda, castigato funzionari del regime, internato armi e persino ne ha fabbricato alcune, ha dato impulso a organizzazioni di lotta democratica e difesa dei diritti umani, ha partecipato alla lotta rivoluzionaria in Nicaragua, Perù e El Salvador …

Nel suo ultimo periodo ha adottato una strategia di guerra popolare che ha prevedeva azioni armate rurali e urbane, supportate da reti clandestine. Nel suo sviluppo, ha cercato di convocare la maggioranza della popolazione all’insurrezione.

Il MIR, come altri partiti di Sinistra, è stato oggetto del proposito di liquidazione fisica attuato dal terrorismo di stato. Centinaia di suoi militanti furono assassinati, migliaia furono imprigionati, torturati, esiliati o gettati nella disoccupazione e nella miseria.

Il MIR ha conosciuto l’eroismo e il sacrificio degli uomini e delle donne che militavano nelle sue file. Ma ha anche subito il tradimento, quell’erba cattiva che attacca dall’interno i rivoluzionari. Quel male che il cantautore uruguaiano Alfredo Zitarrosa denunciava: “un solo traditore può sconfiggere mille uomini coraggiosi”. (2)

Lo spirito di ribellione che il MIR ha incarnato negli anni ’70 non è del tutto scomparso. È solo addormentato sotto spessi strati di spazzatura ideologica che sarà necessario rimuovere attraverso una rivoluzione culturale. Con nuove forme organiche e attraverso nuove esigenze, la ribellione è ancora presente. Il conservatorismo egemone sta crollando sotto il peso della corruzione delle istituzioni.

Quando questo fenomeno maturerà, ci sarà bisogno di una leadership energica e audace come quella di Miguel Enríquez e dei suoi compagni per condurre il popolo a vittorie definitive.

(1) Armando Hart, membro dell’ufficio politico del PCC, in omaggio a Miguel Enríquez, L’Avana, 21 ottobre 1974.

(2) “Adagio en mi país”.

