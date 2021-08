Bolivia. Confermate le violazioni dei diritti umani durante il colpo di Stato del 2019

Dopo il colpo di Stato in Bolivia contro Evo Morales nel 2019, la Commissione interamericana per i diritti umani (CIDH) ha visitato la Bolivia alla fine dello stesso anno per esaminare l’uso della forza da parte della polizia e dei militari da parte del governo de facto guidato da Jeanine Áñez.

In seguito a tale visita, la CIDH, insieme allo Stato Plurinazionale della Bolivia, ha creato il Gruppo Interdisciplinare di Esperti Indipendenti (GIEI-Bolivia) per svolgere le relative indagini sulle violazioni dei diritti umani avvenute in Bolivia tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2019.

Il segretario esecutivo del GIEI-Bolivia è stato Jaime Vidal, che aveva una grande squadra tecnica di diverse nazionalità, coordinata da cinque diversi esperti nel campo dei diritti umani. Hanno fatto affidamento sulla raccolta di testimonianze delle vittime, delle persone coinvolte e dei testimoni degli eventi violenti.

Il rapporto si compone di otto capitoli; di seguito, una panoramica generale, il cui contesto e gli inizi sono trattati nel capitolo 2, prendendo in considerazione lo sciopero organizzato dal leader del colpo di Stato Luis Fernando Camacho, il ruolo dell’Organizzazione degli Stati Americani (OAS), le tensioni politiche, le dimissioni forzate dell’allora presidente Evo Morales e il consolidamento del colpo di Stato.

Dati chiave sui fatti di violenza

Il rapporto ha fornito una radiografia delle violazioni dei diritti umani in diverse aree della Bolivia. Per gli esperti, il dipartimento di Santa Cruz è stato il centro delle tensioni negli eventi in questione ed è stata anche la zona che ha sperimentato più violenza, con feriti e due morti il 30 ottobre 2019.

A Cochabamba, gli specialisti hanno indicato tre elementi di conflitto in questo territorio.

1. L’Organizzazione giovanile di resistenza Cochala (RJC) è catalogata nel rapporto come un gruppo d’assalto e le tattiche impiegate nelle manifestazioni del 2019 erano basate sull’uso di motociclette con bazooka fatti a mano o altri dispositivi esplosivi per attaccare i sostenitori del Movimiento al Socialismo (MAS). Si ricorda che questa organizzazione ha effettuato la distruzione delle strutture dell’ufficio del procuratore generale boliviano nell’ottobre 2020. Nel marzo 2021, è stato emesso un mandato di arresto per il leader del RJC, Yassir Molina.

2. L’ammutinamento della polizia nel novembre 2019 ha chiesto il licenziamento del comandante del dipartimento di allora, e i ribelli hanno subito ricevuto il sostegno del RJC. Questo è stato un evento chiave nello scatenare la violenza.

3. Il rogo della Wiphala, la bandiera indigena e simbolo delle proteste a favore del governo di Evo Morales.

In riferimento alla RCJ, il GIEI-Bolivia ha avuto accesso a più di 20 video che provano che i membri della RCJ erano coinvolti in atti di violenza e discriminazione.

Questo includeva l’attacco di più di 300 persone alla sindaca della città di Vinto, María Patricia Arce Guzmán . La sindaca è stata picchiata con bastoni fino a perdere conoscenza, le sono state lanciate pietre, ha camminato a piedi nudi sui vetri e ha subito altre violenze.

Patricia Arce ha raccontato al GIEI-Bolivia che mentre veniva portata via con la forza “la polizia era lì”. La sua testimonianza coincide con il video a cui il GIEI ha avuto accesso, che mostra che, mentre la sindaca veniva aggredita, diversi agenti di polizia guardavano la scena senza prendere misure di protezione o di salvaguardia.

Sulla base di questi e altri fatti, il GIEI spiega che la polizia e le Forze Armate hanno mantenuto una condotta estranea ai loro principi istituzionali, a causa dell’omissione di alcuni attacchi e l’uso sproporzionato della forza e della repressione nelle operazioni, concludendo che ci sono state chiaramente violazioni dei diritti umani.

In questo contesto, una delle prime azioni attuate dal governo de facto di Jeanine Áñez è stata la promulgazione del Decreto Supremo 4078, che ha dato alle Forze Armate carta bianca per attaccare il popolo boliviano con totale impunità.

L’inchiesta somma anche gli eventi di La Paz, El Alto e altre città, che, a grandi linee, hanno tutti il comune denominatore di persone ferite e uccise nella violenza nel calore del colpo di Stato in Bolivia.

Dopo aver condotto un’indagine approfondita basata su materiali audiovisivi, testimonianze e analisi tecniche, è chiaro che il comportamento del personale di polizia, compreso il personale medico, è stato influenzato da criteri razziali, etnici e politici, così il GIEI-Bolivia ha indicato 11 conclusioni, tenendo conto che le manifestazioni erano basate su attacchi, saccheggi e incendi di strutture pubbliche.

Inoltre, bisogna notare che sono state condotte azioni discriminatorie contro le popolazioni indigene. Gli insulti e gli attacchi ai simboli dell’identità indigena lo dimostrano. Il gruppo di specialisti del GIEI aggiunge la sua preoccupazione per una particolarità di questi atti, e cioè che la maggior parte di essi erano diretti verso le donne indigene.

A grandi linee, le conclusioni dell’inchiesta sono le seguenti:

– Almeno 37 persone hanno perso la vita e centinaia sono state ferite, con la partecipazione della polizia e delle forze armate, che separatamente o in operazioni congiunte hanno usato la forza in modo sproporzionato.

– Il GIEI chiede giustizia per le vittime affinché il processo di ricomposizione sociale possa avvenire.

– Le proteste e i blocchi di strada sono stati effettuati sotto la guida di politici, non azioni spontanee.

– Il discorso politico ha assunto sfumature razziali, con un focus sulla discriminazione contro gli indigeni.

– Mancanza di fiducia nell’amministrazione della giustizia e nelle forze di sicurezza.

– È essenziale che si facciano progressi nelle indagini e nei processi giudiziari.

– Per il GIEI, la mobilitazione costante della società che cerca di influenzare l’apparato statale genera spesso conflitti tra gruppi.

Infine, il GIEI-Bolivia formula anche una lista di raccomandazioni riguardanti il prodotto investigativo. Come primo passo, sottolinea la necessità di attuare un piano di attenzione per le vittime. Segue una raccomandazione alla Procura della Repubblica di sviluppare una strategia investigativa che copra tutte le violazioni dei diritti umani.

Martedì 17 agosto, il presidente Luis Arce ha ricevuto il rapporto GIEI-Bolivia annunciando che il governo attuerà le raccomandazioni suggerite. Il presidente Arce ha sottolineato che il rapporto racconta l’autoproclamazione di Jeanine Áñez come presidentessa de facto della Bolivia e come questo ha scatenato una serie di azioni discriminatorie, rivelando la consumazione del colpo di Stato contro Evo Morales e la persecuzione del MAS.

Il presidente boliviano ha informato che il Decreto Supremo 4461, che ha dato l’amnistia alle persone coinvolte nella violenza, sarà presto abrogato per evitare tale impunità.

