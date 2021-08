Un’altra vittoria per Lula in tribunale. Crolla il sistema di “lawfare”

L’ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha ottenuto ieri un’altra vittoria in tribunale, la diciassettesima, con la decisione della Corte Federale di Brasilia di respingere la richiesta di riapertura del caso noto come “Sítio de Atibaia”, inventata contro di lui nel processo Lava Jato de Curitiba dall’ex giudice Moro, poi divenuto ministro della giustizia di Bolsonaro e che ora vive negli Stati Uniti dopo essere stato condannato dall’Alto Tribunale brasiliano “per aver agito in modo ‘parziale’ nei confronti di Lula”.

La giudice Alves, nell’annullare la denuncia contro Lula, ha assicurato che non ci sono prove per ritenere responsabile il leader del Partito dei Lavoratori (PT): “La giusta causa non è stata dimostrata nella ratifica accusatoria”, ha osservato.

In questo modo, “la sentenza di rigetto delle accuse nei confronti dell’ex presidente si somma ad altre 16 precedenti in cui è stato totalmente assolto”, hanno affermato i legali di Lula, rilevando che “nulla però può riparare i 580 giorni di carcere illegale, la violenza e le sofferenze inflitte a Lula e alla sua famiglia”.

Il linciaggio attraverso i grandi media, le fake news e l’enorme mole di accuse inventate contro Lula, contro la presidente Dilma e contro il PT allora al governo, raggiunsero l’obiettivo, di far cadere attraverso un impeachment Dilma ed impedire a Lula di presentarsi alle elezioni e sconfiggere Bolsonaro, risultato che tutti i sondaggi davano per sicuro.

Di seguito la nota ufficiale degli avvocati difensori di Lula, Cristiano Zanin Martins e Valeska Teixeira Martins, sul caso e che elenca tutte le 17 vittorie di Lula in tribunale contro le false accuse a fronte di nessuna condanna contro l’ex presidente.

*****

La decisione emessa nel tardo pomeriggio di ieri (21/08/2021) dal giudice federale Pollyanna Kelly Maciel Martins Alves, il 12° tribunale federale di Brasilia, ha respinto, incensurato, la richiesta del procuratore Frederico Paiva di riavviare il procedimento penale contro l’ex presidente Lula nel caso del “Sítio de Atibaia”.

Il procedimento originale, portato a Curitiba, è stato precedentemente annullato dal Tribunale Supremo Federale quando ha riconosciuto l’incompetenza del 13° Tribunale Federale di Curitiba e il sospetto dell’ex giudice Sergio Moro, come richiesto dalla difesa di Lula.

Come avvocati dell’ex presidente Lula, abbiamo presentato 5 dichiarazioni da quando il dossier è arrivato alla Corte Federale di Brasilia, dimostrando che il caso non soddisfaceva le condizioni minime per la riapertura dell’azione penale, oltre al sospetto del procuratore della Repubblica che ha firmato la petizione di rettifica della denuncia offerta dai procuratori di Curitiba – senza alcun riferimento al caso e riferendosi a persone che non avevano alcuna connessione con il caso del “Sítio de Atibaia”.

Nella decisione, il giudice federale Pollyanna Kelly Maciel Martins Alves riconosce che “la giusta causa non è stata dimostrata nella ratifica dell’accusa perché non è stato sottolineato le prove che sono sopravvissute all’annullamento fatto dalla Corte suprema”. Continua il magistrato affermando che “questo dovere, di specificare gli elementi di prova che sostanziano la prova della paternità e materialità del reato, è onere e prerogativa dell’organo dell’accusa, e vietato al magistrato di chiederli, sotto pena di sostituire l’organo dell’accusa, che violerebbe il sistema accusatorio in vigore nell’ordinamento giuridico, corollario della difesa ampia, il processo contraddittorio e il giusto processo”.

La decisione mette fine a un altro caso che è stato usato da “Lava Jato” per perseguitare l’ex presidente Lula e che ha persino ricevuto una sentenza di condanna emessa per “utilizzo” di una precedente decisione rilasciata dall’ex giudice Sergio Moro (sentenza di “copia e incolla”). Dal 2016 abbiamo dimostrato che Lula è stato vittima del lawfare e la decisione ora emessa rafforza questa situazione.

La sentenza che ha respinto la riapertura dell’azione della “Sítio de Atibaia” contro Lula si aggiunge ad altre 16 decisioni giudiziarie in cui Lula è stato completamente assolto o ha avuto casi archiviati, data l’inconsistenza delle accuse. Tutte queste decisioni sono ugualmente rilevanti per affermare il primato della giustizia e confermare l’innocenza dell’ex presidente, anche se nulla può riparare i 580 giorni di detenzione illegale, la violenza e la sofferenza inflitta a Lula e alla sua famiglia durante questi cinque anni.

Le false accuse che abbiamo rovesciato in tribunale

La difesa dell’ex presidente Lula ha dimostrato la sua innocenza in tutti i 17 casi che sono stati processati e conclusi:

1. Caso “Tríplex do Gruarujá” – La difesa ha dimostrato che Lula non ha mai posseduto, ricevuto o beneficiato dell’appartamento a Guarujá, che apparteneva a OAS e che fu dato in garanzia per un prestito alla Caixa. Caso annullato dal Supremo Tribunal Federal (STF) in due decisioni, ristabilendo l’innocenza di Lula.

2. Caso “Sítio de Atibaia” – La difesa ha dimostrato che Lula non ha mai ricevuto denaro da Odebrecht per pagare i lavori di ristrutturazione del sito, che non è mai stato suo. Il trasferimento di 700.000 R$ da Odebrecht, asserito nella denuncia, è stato effettivamente fatto a un direttore della società, non per i lavori sul sito. Caso annullato dal STF, ristabilendo l’innocenza di Lula.

3. Tentativo di riaprire il caso “Sítio de Atibaia” – La difesa ha dimostrato che non ci sono le condizioni tecniche per riaprire il processo penale contro Lula per aver ricevuto ristrutturazioni al sito, che non è mai appartenuto a Lula. Il giudice del 12° Tribunale Federale di Brasilia ha accettato gli argomenti della difesa di Lula e ha respinto la richiesta del pubblico ministero Frederico Paiva di aprire un nuovo procedimento penale in relazione al caso davanti al Tribunale Federale di Brasilia, al quale il caso è stato deferito dopo la decisione del STF che ha annullato il processo originale che ha avuto luogo nel 13° Tribunale Federale di Curitiba.

4. Caso sul terreno dell’Instituto Lula – La difesa ha dimostrato che l’Istituto non ha mai ricevuto una donazione di terra, contrariamente a quanto dice l’accusa di “Lava Jato”, e ha sempre operato nella propria sede. Caso annullato dal STF.

5. Caso sulle donazioni all’Istituto Lula – La difesa ha dimostrato che le donazioni di individui di più di 40 aziende brasiliane e di altri paesi all’Istituto, tra il 2011 e il 2015, erano tutte legali, dichiarate all’Internal Revenue Service, e non hanno mai costituito alcun tipo di tangente o contanti 2. Caso annullato dal STF.

6. Caso “Quadrilhão do PT” – Questa è la più grave e la più irresponsabile di tutte le false accuse fatte contro Lula, che era il capo di un’organizzazione criminale formata per drenare risorse dalla Petrobras e da altre imprese pubbliche. Il 12° Tribunale Federale di Brasilia ha respinto la denuncia perché ha trovato che il MPF aveva fatto un’accusa molto grave senza indicare alcun crimine, alcun atto illegale o di corruzione che fosse stato commesso da Lula, dai suoi ex ministri o dai dirigenti del PT accusati insieme a lui. Il giudice ha detto che l’accusa cercava semplicemente di criminalizzare l’attività politica. Caso archiviato, Lula assolto.

7. Caso “Quadrilhão do PT II” – Una seconda denuncia sulla stessa linea della precedente è stata semplicemente respinta dal 12° Tribunale Federale di Brasilia. Caso chiuso e archiviato, Lula assolto.

8. Caso “Delcídio” (ostruzione della giustizia) – La difesa ha dimostrato che la denuncia dell’ex senatore Delcídio do Amaral era falsa. L’accusa era così debole che l’accusa non ha nemmeno fatto ricorso contro la decisione del Tribunale Federale del 10° Circuito di Brasilia che ha assolto Lula. Caso chiuso, Lula assolto.

9. Caso sulle lezioni di Lula – Inchiesta aperta nel Tribunale Federale di Sergio Moro nel dicembre 2015, per accusare Lula di aver simulato di dare lezioni, in un’altra farsa di “Lava Jato”. La difesa ha dimostrato attraverso video, registrazioni, fotografie e notizie che tutte le 72 conferenze di Lula sono state organizzate dalla società LILS tra il 2011 e il 2015. La polizia federale e la procura hanno dovuto riconoscere che le conferenze si sono svolte senza alcuna illegalità o simulazione. La legalità delle conferenze ha dovuto essere riconosciuta in una decisione del giudice sostituto di Moro, Gabriela Hardt. Caso chiuso, riconoscendo l’innocenza di Lula.

10. Caso della legge sulla sicurezza nazionale – Come ministro della giustizia, Sergio Moro ha chiesto alla polizia federale di aprire un’inchiesta contro Lula, basata sulla legge sulla sicurezza nazionale dei tempi della dittatura. Lula è stato convocato e ha testimoniato alla polizia federale. L’inchiesta è stata sommariamente archiviata dal 15° tribunale penale federale di Brasilia. Caso chiuso, Lula scagionato.

11. Caso del figlio di Lula (“Towchdown”) – La difesa ha dimostrato che le accuse del Ministero Pubblico contro Luiz Cláudio Lula da Silva, per le attività della sua azienda di eventi sportivi Touchdown, erano false. L’accusa è stata respinta dal 6° Tribunale Penale Federale di San Paolo. Caso chiuso, Lula scagionato.

12. Caso del fratello di Lula – La difesa ha dimostrato che non c’era illegalità, frode o favoritismo nei servizi che Frei Chico, uno dei fratelli di Lula, ha fornito a Odebrecht nei negoziati sindacali da prima che il presidente fosse eletto. Il 7° Tribunale Penale Federale di San Paolo ha respinto la falsa accusa. Caso chiuso, Lula scagionato.

13. Caso del nipote di Lula – La difesa ha dimostrato che non c’è stata nessuna irregolarità, illegalità o favoritismo nel subappalto di una società di proprietà del nipote dell’ex presidente per un progetto di Odebrecht in Angola e che Lula non ha ricevuto nessuna somma da questo rapporto contrattuale. Il Tribunale Regionale Federale della Prima Regione ha chiuso il caso perché il reclamo era inetto (senza condizioni minime per essere trattato). Caso chiuso e archiviato, Lula scagionato.

14. Caso “Invasão do Tríplex” – Il 6° Tribunale Penale Federale di Santos ha respinto la denuncia della Pubblica Accusa riguardo alla protesta che i membri del Movimento dei Lavoratori Senza Dimora hanno fatto contro l’ingiusta condanna di Lula nel tríplex di Guarujá, in aprile 2018. Caso chiuso, Lula assolto.

15. Caso “Carta Capital” – Procedura di investigazione trasmessa alla Giustizia Federale di San Paolo. In un’altra farsa, l’operazione “Lava Jato” ha cercato di caratterizzare i contratti di sponsorizzazione di Odebrecht con la rivista Carta Capital come illegali. La stessa polizia federale ne ha chiesto la chiusura. Caso chiuso, Lula scagionato.

16. Caso del “MP 471” – Lula è stato accusato di aver ricevuto una compensazione a causa della questione del MP 471, che estendeva gli incentivi all’industria automobilistica. Dopo un lungo processo, lo stesso MPF ha chiesto l’assoluzione di Lula. Il giudice del 10° Tribunale Federale di Brasilia ha assolto Lula, sottolineando che non c’era una giusta causa per mantenere l’azione. Caso chiuso, Lula assolto.

17. Caso sulla Guinea – Lula è stato vittima di abusi giuridici per le accuse di crimini di traffico d’influenza internazionale e riciclaggio di denaro perché il Lula Institute ha ricevuto una donazione ufficiale da una società brasiliana che ha operato a lungo in Guinea Equatoriale. Dopo una lunga procedura, il Tribunale Regionale Federale della Terza Regione ha fermato l’azione penale in un ricorso habeas corpus presentato dalla difesa di Lula, riconoscendo che non c’erano elementi minimi per giustificare il suo trattamento.

24 Agosto 2021 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO