“No al colpo di Stato in corso in Perù”

Solo il popolo mobilitato nelle strade, nei campi, nelle piazze può salvare la democrazia

In Perù è in corso un colpo di Stato contro il governo del professor Pedro Castillo. Da ALBA Movimientos e da ogni angolo della Patria Grande denunciamo la destra peruviana e la sua insistenza nell’ignorare le maggioranze popolari di questo paese fratello.

I primi passi sono iniziati il giorno stesso della vittoria elettorale, ma ora si sono accentuati da quando sono riusciti a rimuovere Héctor Béjar dal Ministero degli Esteri, in quello che crediamo possa essere l’inizio di una controffensiva golpista, una controffensiva venduta e ultra-reazionaria.

Al centro della strategia golpista c’è il Congresso, dominato dalla destra, che ha presentato un record da guinness di 19 mozioni per interrogare sette ministri in appena 15 giorni di governo, e sta minacciando nei prossimi giorni l’atto inusuale e senza precedenti di non concedere la fiducia al gabinetto appena nominato, per la sola ragione che non gli piacciono i ministri.

Allo stesso tempo, questi settori reazionari cercano di rovesciare il governo popolare, appena insediato, utilizzando la figura della “disabilitazione presidenziale per incapacità morale”, una figura vaga e screditata, parte dell’istituzionalità logora e in crisi.

Ma in aggiunta, questa destra golpista sta cercando di nominare nuovi membri della Corte Costituzionale che fungano da blocco per impedire l’Assemblea Costituente e altri cambiamenti necessari che sono stati votati alle urne come programma e impegno del Presidente Pedro Castillo.

Come se il Congresso non bastasse, questa destra, erroneamente chiamata opposizione, conta sui monopoli mediatici come parte del suo armamento, che mostrano contro il governo la stessa parzialità, aggressività e razzismo che hanno mostrato contro il candidato popolare durante la competizione elettorale. Inoltre, i poteri economici e finanziari stanno speculando sul prezzo del dollaro e del cibo, punendo la popolazione per generare ansia e alimentare l’atmosfera di un colpo di Stato contro il governo.

E ora hanno l’espressa complicità di settori dei comandanti della Marina, che hanno commesso il crimine incostituzionale, flagrante e pubblico della deliberazione, interrogando l’ex cancelliere, Héctor Béjar, sulla base delle sue dichiarazioni su fatti storici, che sono incontestabilmente veri, fatte prima che lui occupasse quella posizione e manipolate, decontestualizzate e distorte dai media di disinformazione.

Allo stesso tempo, contano sull’impalcatura giudiziaria e legale a favore degli interessi dominanti e imperialisti per eseguire selettivamente strategie di ‘giudiziarizzazione’ della politica, lawfare, contro chiunque rappresenti una minaccia all’infinito appetito di accumulazione della mediocre oligarchia peruviana.

La richiesta di dimissioni del cancelliere, di qualità e capacità insuperabili, appena due settimane di governo, è un chiaro segno del colpo di Stato in corso nella sua sfaccettatura politica e militare ed esprime il legame tra i partiti di destra e i settori fascisti e negazionisti delle violazioni dei diritti umani che hanno avuto luogo in Perù nei decenni passati.

Il perfetto rappresentante di queste forze oscure è l’ex vice-ammiraglio della Marina e attuale deputato, Jorge Montoya, oggi attivo capo golpista che, nel 1999, firmò l’indecoroso “Atto di sottomissione” all’ex dittatore Alberto Fujimori e al suo sinistro consigliere, Vladimiro Montesinos, entrambi attualmente incarcerati per reati e furti al paese.

Comprendiamo che il colpo di Stato in corso cerca di impedire, come obiettivo a breve termine, regolamenti e controlli sulla corruzione e sui privilegi, come il pagamento di milioni di dollari di tasse non pagate al paese, che il governo è riuscito a riscuotere dalle grandi compagnie minerarie per la prima volta in decenni.

A livello strategico, quello che stanno cercando di fare è rimettere la politica estera del Perù sulla base della rinuncia alla sovranità, sotto i dettami dell’imperialismo statunitense, per l’interferenza e l’aggressione contro i popoli fratelli della Nuestra América. Infine, impedire l’esercizio del diritto inalienabile del popolo peruviano di esercitare il suo potere costituente di decidere quale paese vuole costruire.

Sappiamo molto bene che il colpo di Stato in Perù non è solo contro un governo, è contro la democrazia e il popolo; è contro l’integrazione sovrana della Nuestra América e contro le speranze dei senza voce. Sappiamo, dalle sfortunate esperienze subite in altri paesi, che questi settori non si fanno scrupoli a usare la più brutale repressione e violazione dei diritti umani per mantenere i loro privilegi e continuare a obbedire, come piace loro tanto, sotto lo stivale dell’impero.

Questo è indubbiamente dimostrato dalle espressioni e dai comportamenti violenti fascisti e razzisti che oggi accompagnano le azioni golpiste.

I popoli della Nuestra América sono solo nauseati da quei politici, giornalisti e militari che si indignano per le verità storiche ma rimangono sottomessi in silenzio di fronte alla svendita del loro paese, di fronte alla fame del loro popolo, di fronte agli oltre 200 mila morti per la mancanza di una sanità pubblica di qualità. La Storia li vomiterà.

Coloro che si sentono impuniti per andare avanti con questa aberrazione del colpo di Stato devono sapere che il popolo non dimentica e non perdona, la giustizia verrà da loro.

Solo l’organizzazione e la mobilitazione attiva del popolo, delle organizzazioni politiche sociali e di tutti i settori del popolo peruviano, nelle strade, nei campi e nelle piazze, può fermare il colpo di Stato in corso contro il legittimo governo del Perù e salvare la democrazia.

Anche la solidarietà internazionale attiva, specialmente dalla Nuestra América. La situazione è particolarmente seria e pericolosa e nessuno sforzo per difendere la democrazia è superfluo.

Ecco perché come ALBA Movimientos facciamo appello ad essere in allerta attiva.

* Qui il comunicato pubblicato in spagnolo.

26 Agosto 2021 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO