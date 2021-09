Il regolatore messicano approva il vaccino cubano Abdala

Il vaccino del coronavirus Abdala, sviluppato a Cuba, ha ricevuto un parere favorevole dal Comité de Moléculas Nuevas (CMN) della Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Il vaccino è fatto con la proteina ricombinante SARS-CoV-2 receptor binding domain (RBD). È indicato per l’uso negli adulti e ha un’efficacia del 92,28% contro la malattia sintomatica.

Per la manipolazione e la conservazione, deve essere mantenuto a una temperatura compresa tra 2 e 8 gradi Celsius.

Primo latino-americano biologico

Questo è il primo biologico di origine latinoamericana ad essere testato con successo e, dalla sua autorizzazione sull’isola lo scorso luglio, è già stato applicato in zone di alto contagio a Cuba e in Venezuela. È il risultato della ricerca effettuata presso il Centro di Ingegneria Genetica e Biotecnologia (CIGB) della nazione caraibica.

Per il CMN, è anche il primo vaccino in America Latina ad essere rivisto e approvato come conforme ai requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia. Con questo parere positivo, il processo continua per il Cofepris di emettere la registrazione per l’uso di emergenza del prodotto biologico.

A Cuba si stanno sviluppando altri due vaccini contro il virus SARS-CoV-2, chiamati Soberana 1 e 2, il primo dei quali è in fase I e II e il secondo in fase III.

