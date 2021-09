Prigionieri palestinesi. Gli avvocati incontrano due degli evasi. Revocato lo sciopero della fame nelle carceri

Gli avvocati sono riusciti ad incontrare Mohammed Al-Ardah e Zakaria Al Zubaidi, due dei sei prigionieri politici palestinesi evasi la scorsa settimana dal carcere israeliano di massima sicurezza di Gilboa. Anche altri due prigionieri fuggiti sono stati catturati mentre altri due sono ancora liberi nonostante la gigantesca caccia all’uomo scatenata dagli apparati israeliani,

Qui di seguito il resoconto dell’Avvocato dell’Autorità per i prigionieri, Khaled Mahajna, a PalestinaTv. È la prima visita di un legale al prigioniero Mohammed Al-Ardah

“Il prigioniero, Mohammad Al-Ardah, ha attraversato un percorso di tortura molto crudele, è stato picchiato duramente e sbattendogli la testa a terra. Non ha avuto nessuna cura fino ad adesso, il suo corpo è pieno di ferite. Mohammad, da sabato ad oggi (mercoledi notte), è stato sottoposto a dure interrogatori e ha dormito solo 10 ore dal suo nuovo arresto. Uno degli investigatori ha detto a Muhammad Al-Ardah: non meriti di vivere e meriti di una pallottola alla testa. Solo ieri Mohammed ha potuto mangiare

Muhammad Al-Ardah e Zakaria Al-Zubeidi, durante i loro giorni di libertà, non hanno bevuto una sola goccia d’acqua, il che li ha resi esausti e incapaci di continuare a camminare.

Il prigioniero Muhammad Al-Ardah respinge tutte le accuse contro di lui e rimane in silenzio nonostante tutti i tentativi di pressione e tortura per coinvolgere i membri della sua famiglia. Ha risposto alle accuse degli investigatori dell’occupazione di non aver commesso alcun crimine e ha detto loro che ho fatto un giro nella Palestina occupata nel 1948 e cercando la libertà e di incontrare la madre.

Circa 20 persone hanno interrogato il prigioniero, Muhammad Al-Ardah.

Il prigioniero Mohammad Al-Ardah è costantemente controllato, poiché non ha dormito più di 10 ore in 5 giorni. È rimasto senza cibo per due giorni. La vita del prigioniero, Mohammad Al-Ardah, è stata un continuo trasferimento dalla cella all’interrogatore in questi 5 giorni. Il prigioniero, Mohammad Al-Ardah, è stato portato alla incontro ammanettato mani e piedi. Mohammad Al-Ardah ha ringraziato tutto il popolo palestinese per la grande solidarietà con i prigionieri. E’ a conoscenza solo dell’arresto del prigioniero Zakaria Zubeidi che è stato aggredito dall’unità Yamam”.

L’avvocato avrebbe dovuto incontrare tutti i quattro prigionieri, ma ordini dei servizi di sicurezza hanno negato l’incontro, e gli hanno permesso solo l’incontro con Mohammed e Mahmoud Al- Ardah.

Ieri mattina l’avvocato Avigdor Feldman ha incontrato Zakaria Zubaidi in carcere. La sua salute, ha detto l’avvocato, è soddisfacente ma soffre di dolori dopo essere stato picchiato dalla polizia.

Intanto è stato revocato lo sciopero della fame di 1380 prigionieri politici palestinesi annunciato per venerdi. La decisione è stata presa dopo che le autorità carcerarie israeliano hanno accolto la richiesta dei detenuti di revocare l’irrigidimento delle misure restrittive deciso dopo l’evasione di sei prigionieri dal carcere di Gilboa

16 Settembre 2021 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO