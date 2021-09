La fuga dei prigionieri palestinesi diventa un film

Due settimane dopo, l’evasione di sei prigionieri politici dal carcere di massima sicurezza di Gilboa continua a suscitare emozioni, suggestioni e la creatività dei palestinesi in Cisgiordania, Gaza e Gerusalemme. Sentimenti non scalfiti neppure dalla cattura di quattro dei fuggitivi.

Se per Israele quei prigionieri sono dei “pericolosi terroristi” condannati per fatti di sangue, per i palestinesi sono ogni giorno di più degli “eroi” che con astuzia e coraggio sono riusciti ad approfittare dei punti deboli della sorveglianza nella prigione di Golbia e a mettere in imbarazzo Israele e i suoi efficienti sistemi di sicurezza e controllo.

Da giorni vignette, poesie, articoli di giornali, post in rete esaltano il “gesto eroico” dei sei prigionieri e le prime dichiarazioni fatte agli avvocati ieri dai quattro riarrestati da Israele e le denunce di abusi, pestaggi e torture che riferiscono di aver subito dopo la cattura, hanno alimentato ulteriormente l’onda di emozione che attraversa i Territori occupati.

E a Gaza hanno prodotto e diffuso sui social un film di circa cinque minuti che racconta, con la partecipazione di attori e una colonna sonora ad effetto, l’evasione da Gilboa. Un video che Pagine Esteri propone alla vostra visione.

