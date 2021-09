Pressione UE sulla Costituente cilena per “aggiornare il Tlc”

Già a luglio un gruppo di convenzionali aveva chiesto all’allora presidente del Senato, Yasna Provoste, che il Parlamento non elabori questi trattati fino a quando non sia stata affrontata “la discussione sui principi che lo Stato deve proteggere rispetto a questi accordi“.

Con l’obiettivo di affrontare la modernizzazione del cosiddetto accordo di associazione Cile-Unione Europea, una delegazione di cinque eurodeputati è arrivata nel paese per tenere una serie di incontri con varie autorità nazionali, come il presidente Sebastián Piñera, i presidenti del Senato e della Camera dei deputati, Ximena Rincón e Diego Paulsen, rispettivamente; i costituenti alla Convenzione Elisa Loncón e Jaime Bassa, tra gli altri.

La visita ufficiale sarà guidata da Inmaculada Rodríguez-Piñero, presidente della delegazione del Parlamento europeo presso la Commissione parlamentare mista UE-Cile della Spagna, e dai deputati Leopoldo López Gil, Marc Angel, Samira Rafaela e María Soraya Rodríguez, che cercheranno anche di discutere le sfide della ripresa post-Covid-19, la lotta ai cambiamenti climatici, l’approfondimento della democrazia, parità di genere e i Diritti Umani.

Il fatto non è passato inosservato alle organizzazioni sociali, che hanno sottolineato una mancanza di trasparenza da parte dei rappresentanti dell’Unione Europea, nel tentativo di sollecitare il Cile ad approvare l’aggiornamento di questo accordo – firmato nella sua prima versione nel 2002 – in un momento di fragilità istituzionale e quando è stato proposto di rinviare la procedura parlamentare degli accordi di libero scambio, fintanto che la Convenzione Costituzionale non deliberi sugli effetti di questo tipo di accordi sulla sovranità nazionale.

Il direttore dell’Osservatorio Latinoamericano dei Conflitti Ambientali (OLCA) e membro della “Piattaforma Chile Mejor sin TLC” [Cile Migliore senza TLC], Lucio Cuenca, ha affermato che “mi sembra una visita impertinente da parte degli eurodeputati. Preme su una situazione in Cile in cui stiamo ancora vivendo una profonda crisi politica e di rappresentanza e questo sembra più un modo per accelerare la firma della modernizzazione dell’accordo tra l’Unione europea e il Cile“.

Ha aggiunto che questo è un “gesto che va in diretta contrapposizione agli stessi principi che l’accordo di cooperazione pretende di sostenere“.

In questo senso, il leader ha commentato che “l’Unione Europea non ha mai smesso di negoziare la modernizzazione dell’accordo durante l’intero processo di esplosione e rivolta sociale, dove ci sono state violazioni dei Diritti Umani da parte dello Stato del Cile“.

Allo stesso modo, Cuenca ha sottolineato il lavoro che sta svolgendo la Convenzione Costituente e le critiche che sono sorte in diversi settori riguardo al rapporto che questi trattati dovrebbero avere nella prossima Carta Fondamentale.

“Credo che non ci siano le condizioni perché questi negoziati continuino a svilupparsi e che ciò che dovrebbe essere fatto, come hanno affermato anche i membri della Convenzione, è rinviare tutti questi tipi di decisioni, che sono strategiche e durano diversi anni, e aspettare che abbiamo una nuova Costituzione, in modo che sia stabilito lì se il Cile continuerà a stare in questa logica di accordi commerciali in cui l’autonomia del nostro paese è compromessa“.

Al Congresso, il deputato di Azione Umanista, Tomás Hirsch, ha affermato che “la Convenzione stessa ha totale autonomia e deve averla per definire i suoi regolamenti, il suo funzionamento e tutto ciò che compete alla stesura della nuova Costituzione” e ha accusato che “i deputati vengono in Cile, che fanno una visita, che incontrano il Presidente, mi sembrerebbe molto grave se ci fossero tentativi chiari o surrettizi di interferire nel lavoro autonomo della Convenzione Costituzionale“.

Così il parlamentare ha invitato le autorità “ad esprimere loro con tutta chiarezza, anche se sospetto che non lo sentirò dal presidente della Repubblica, l’importanza che ha il processo per il Cile e che, quindi, deve essere totalmente libero da qualsiasi tentativo di interferenza che sappiamo che, in breve, cercano di spingere le redazioni che favoriscono gli interessi di quei paesi e delle proprie società finanziarie e commerciali“.

Ricordiamo che lo scorso luglio, la piattaforma “Chile Mejor sin TLC” ha pubblicato una lettera firmata da 46 membri della Convenzione in cui hanno ribadito il loro rifiuto del Trattato Trans-Pacifico, TPP11, e hanno chiesto all’allora presidente del Senato, Yasna Provoste, di non votare questo o altro accordo di libero commercio e investimento durante il processo costituente.

Questo perché l’approvazione di queste misure metterebbe a repentaglio l’autonomia dell’organismo e significherebbe “un grande blocco per la discussione costituzionale, nonché una grave restrizione dei diritti sociali“, secondo il documento.

Tuttavia, le autorità europee hanno già espresso l’intenzione di “contribuire” ai lavori della Convenzione Costituzionale.

Lo scorso dicembre, l’ambasciatore dell’Unione Europea in Cile, León de la Torre Krais, ha manifestato la sua volontà di “cercare di lavorare con i costituenti per offrire loro sostegno ed esperienze concrete che possano servire loro nell’arduo compito di redigere una nuova Costituzione in un tempo relativamente breve“, in un’intervista a La Tercera.

Krais ha anche fatto riferimento ai principi di base da considerare nella stesura di una nuova Costituzione, in cui era a favore del quorum dei due terzi, sebbene riconoscesse che “più grande è la maggioranza, meglio è in realtà“.

P.s. Radio Universidad de Chile ha contattato l’Ambasciata dell’Unione Europea in Cile per conoscere il suo parere, e le è stato riferito che l’impegnativa agenda dell’Ambasciatore non avrebbe reso possibile l’intervista alla fine di questa edizione, ma in seguito.

21 settembre 2021

COMUNICATO PUBBLICO del Collettivo No al TLC UE-Chile

Una delegazione di eurodeputati attenta contro la sovranità del processo costituente

Da questo lunedì 20 settembre sarà in Cile una delegazione del Parlamento Europeo, composta da parlamentari di centrosinistra, di destra e di estrema destra. La delegazione giunge in Cile con l’obiettivo di avanzare verso la firma della modernizzazione dell’Accordo di Associazione – in vigore dal 2003 – che la Commissione Europea spera di poter firmare “entro la fine di quest’anno”. Martedì 21 settembre alle 17:00.m., la delegazione incontrerà la presidente della Convenzione Costituzionale Elisa Loncón e il vicepresidente Jaime Bassa.

Noi del collettivo “No al TLC UE-Chile”, troviamo allarmante che l’Unione Europea, con l’espressa intenzione di ottenere la firma dell’Accordo di Associazione modernizzato, eserciti pressioni non solo sul governo cileno, ma anche sulla Convenzione Costituzionale. Questo allarme è dato dal fatto che l’accordo modernizzato mette a rischio vitale la sovranità del processo costituente.

Questo, tra le molte altre cose, perché l’accordo modernizzato sancirà i diritti degli investitori europei di essere ricompensati per qualsiasi atto da parte dello Stato cileno che interferisca con le loro “legittime aspettative di profitto”.

Vale a dire, se la nuova Costituzione, una volta messa in pratica, interferisce con gli interessi degli investitori europei, questi potranno citare in giudizio lo Stato cileno dinanzi a tribunali internazionali privati e chiedere ingenti risarcimenti.

Inoltre, i diritti degli investitori rimarranno in vigore per 20 anni dopo un eventuale recesso del Cile dall’Accordo di Associazione.

Ciò colpisce trasversalmente tutti i diritti che speriamo siano sanciti nella nuova costituzione: i diritti sociali alla salute, alla casa, all’istruzione e alla pensione dignitosa, i diritti del lavoro, i diritti ambientali, la consacrazione delle acque come bene comune, i diritti della Natura, nonché non meno importanti, i diritti dei popoli indigeni come il riconoscimento dei loro diritti collettivi e al territorio ancestrale.

L’accordo “modernizzato” può rendere difficile e persino impossibile l’attuazione della nuova Costituzione.

Respingiamo i tentativi dell’Unione europea di interferire e intervenire nel sovrano processo costituente in Cile. Ribadiamo e aderiamo alla richiesta sollevata in una lettera del luglio 2021 di “Cile Mejor Sin TLC”, firmata da 46 costituenti convenzionali per la sospensione di tutti i negoziati e della firma di nuovi accordi commerciali fino a quando la nuova costituzione non sarà stata redatta.

Chiediamo a Elisa Loncón e Jaime Bassa di non incontrare la delegazione europea senza che questo sia stato discusso e deciso integralmente alla Convenzione Costituzionale. Chiediamo inoltre ai popoli di stare all’erta e di manifestare contro l’avanzata di questo saccheggio della sovranità.

