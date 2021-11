Il Venezuela prossimo obiettivo degli Usa in America Latina

Ci sono diversi elementi che indicano che gli Stati Uniti, con la Colombia e il Brasile come alleati, si stanno preparando a scatenare un’operazione militare contro il Venezuela, utilizzando l’argomento che il suo presidente, Nicolas Maduro Moro, è uno dei responsabili del traffico di droga e del terrorismo nella regione.

In altre parole, ripetendo lo stesso argomento criminale che hanno usato per invadere Panama e arrestare il generale Manuel Antonio Noriega, una azione che ha causato più di 10.000 morti innocenti e l’orribile bombardamento e distruzione del quartiere di El Chorrillo e altri settori della capitale panamense. Per giustificare e presentare un testimone importante contro il presidente Maduro, i servizi speciali statunitensi hanno montato un’operazione contro il diplomatico venezuelano Alex Saab, i cui dettagli sono riportati di seguito.

Quando Alex Saab viaggiava verso l’Iran con un volo privato, con l’obiettivo di comprare medicine e cibo per il Venezuela, è stato detenuto illegalmente sull’isola africana di Capo Verde, quando l’aereo su cui viaggiava ha fatto un atterraggio di transito per fare rifornimento e continuare il suo viaggio verso Teheran.

I fatti hanno avuto luogo il 12 giugno 2020, e le autorità di Capo Verde hanno commesso un arresto illegale, non solo per la natura dell’immunità diplomatica che copriva Saab, ma anche perché non c’era un mandato di arresto internazionale e solo il mandato è stato emesso dall’Interpol il giorno dopo la sua detenzione e ritirato poco dopo.

Un anno e quattro mesi dopo la sua detenzione illegale e il suo rapimento, Alex Saab, che durante la sua reclusione, in un ambiente non carcerario, è stato sottoposto a orribili torture da parte di soggetti americani, denunciati da lui e conosciuti dalla lettera che ha inviato a sua moglie, che lei ha reso pubblica.

Il 16 ottobre scorso, l’uomo rapito è stato consegnato alle autorità statunitensi con il falso pretesto dell'”estradizione”, quando in realtà si trattava di un sequestro internazionale. Per giustificare questo atto, le autorità capoverdiane hanno inscenato uno spettacolo giudiziario con il tribunale del loro paese, per cercare di dare un sostegno legale a questa operazione di rapimento, ma se si indaga su ciò che è successo, la verità verrà fuori e le persone coinvolte in questo atto dovranno essere ritenute responsabili.

Tutta questa operazione è stata impostata per utilizzare la tortura e il ricatto per far sì che Saab accusasse il presidente Nicolas Maduro di traffico di droga e riciclaggio di denaro e giustificare così un intervento militare in Venezuela, ma hanno fallito. Ovviamente, il governo Biden sapeva che il trasferimento di Saab negli Stati Uniti avrebbe provocato una reazione del governo venezuelano, che prima di tutto ha sospeso i colloqui con l’opposizione e ha cercato di fomentare il malcontento nel settore dell’opposizione e cospirare contro le elezioni del 20 novembre.

Per inciso, il governo di Capo Verde potrebbe essere perseguito dalla Corte Penale Internazionale per questi atti, perché quello che ha compiuto è un sequestro politico, e il governo di Capo Verde si è spudoratamente piegato agli interessi degli Stati Uniti.

Parallelamente a questa operazione di rapimento, i nostri lettori dovrebbero sapere cosa sta succedendo in Colombia e le azioni politico-militari degli Stati Uniti in quel paese del sud, un alleato strategico degli Stati Uniti, perché tutta questa azione è collegata e fa parte del piano.

Le visite in due occasioni del capo del Comando Sud, l’ammiraglio Craif, tra giugno e settembre di quest’anno, la sua visita alla 20ª Brigata delle forze armate statunitensi a Cúcuta e Catatumbo, al confine con il Venezuela, dove sono stazionati più di 500 ufficiali e fanti delle forze armate statunitensi, con la copertura di “consiglieri” contro il traffico di droga.

La recente visita del Segretario di Stato Anthony Blinken a Bogotà, sempre con la stessa agenda, per conoscere la situazione del narcotraffico e dei diritti umani. Sapete quanti funzionari gli Stati Uniti hanno nella loro ambasciata a Bogotà, 800, è possibile che Blinken sappia più dello stesso governo colombiano su quello che sta succedendo internamente su questi temi.

E non crederemo alla linea che il Segretario di Stato è andato ad interessarsi del traffico di droga e dei diritti umani, quel discorso è per la galleria, il vero obiettivo, secondo me, è valutare se tutto è adeguatamente preparato, i pro e i contro, per l’azione interventista in Venezuela, che deve essere realizzata prima delle elezioni del 20 novembre.

La campagna e la propaganda contro il Venezuela ha intossicato il popolo colombiano, è un altro fattore per spianare la strada e favorire il governo Duque a prestarsi ad un intervento nel paese vicino, i dati dei venezuelani assassinati in Colombia sono allarmanti, 1933 omicidi tra gennaio 2015 e dicembre 2020 e 54 omicidi nel 2021 e l’ultimo, l’omicidio di due bambini di 11 e 12 anni quindici giorni fa a Tibú, confine con il Venezuela, sono stati trovati con un cartello che diceva banditi.

Nessun governo degli Stati Uniti si è preoccupato di questi due mali, che hanno ammalato questa nobile società colombiana. Tutto non è altro che una facciata, per collegializzare i passi da seguire contro il Venezuela.

La recente visita del presidente Duque in Brasile, per incontrare il presidente Bolsonaro, è un altro elemento che conferma che gli Stati Uniti sono decisi ad intervenire in Venezuela. Come è noto il Brasile ha un ampio confine con il Venezuela, e ha fatto dichiarazioni offensive contro il presidente venezuelano, ma in questo caso va notato che almeno per molti anni, le forze armate brasiliane hanno sempre rifiutato di interferire nei problemi dei loro vicini.

Oltre a tutti questi elementi, è molto strano che il presidente del Senato colombiano sembra suggerire il riconoscimento del governo di Nicolas Maduro, quando in quel Congresso, quasi due terzi sono filogovernativi, ma anche tutti sono molto impegnati nella politica contro il Venezuela, la campagna di questi congressisti e dei loro partiti era strettamente legata allo slogan di Uribe di combattere il “castro-cavismo”.

Un altro elemento da non sottovalutare è che, in questo scenario, il mese di novembre appare con gravi minacce contro i due paesi che sono chiaramente alleati del Venezuela, come Cuba e Nicaragua, le cui tre nazioni il presidente fascista Trump e parte dell’establishment statunitense hanno proposto di rimuovere i loro governi dalla regione a causa del loro carattere socialista. È anche una formula per distrarre le forze alleate dal Venezuela. Ma quello che non credo che il governo degli Stati Uniti possa immaginare è la risposta del popolo latinoamericano se decidesse di attaccare uno di questi tre paesi.

Non è un caso che il mese di novembre sia stato scelto per creare scontri interni in entrambi i territori. Le autorità nicaraguensi hanno appena smantellato un piano terroristico organizzato dall’ambasciata statunitense, il gruppo di mercenari è stato arrestato e le armi che avrebbero usato in una rivolta da realizzare l’8 novembre, il giorno dopo le elezioni presidenziali tenute in quella nazione, con il pretesto che c’erano stati brogli.

Nel frattempo, a Cuba, un piccolo gruppo di controrivoluzionari e mercenari, pagati e guidati dagli Stati Uniti, ha chiesto l’autorizzazione per una marcia il 15 novembre, ma i loro obiettivi, che non sono né pacifici né sociali, ma politici e con fini destabilizzanti, sono stati negati, perché violano la Costituzione della Repubblica, come i firmatari sono stati precedentemente informati dall’Ufficio del Procuratore della Repubblica.

Come è noto, i firmatari, nonostante l’Ufficio del Procuratore Generale della Repubblica li abbia informati dell’articolo 4 della Costituzione, che stabilisce che il “Sistema Socialista della Repubblica di Cuba è irrevocabile e che qualsiasi azione che si voglia intraprendere contro di esso è un crimine”, i firmatari hanno minacciato che avrebbero marciato comunque.

La Procura Generale della Repubblica ha annunciato quanto segue: “Tenendo conto dell’intenzione espressa pubblicamente dai promotori di mantenere l’appello, la Procura Generale della Repubblica, giovedì 21 ottobre, ha avviato un avvertimento a diversi cittadini che, se non rispettassero la decisione delle suddette autorità, incorrerebbero nei reati di disobbedienza, manifestazioni illegali, incitamento a commettere reati o altri previsti e puniti dalla legislazione penale vigente”.

Le azioni della Procura, nell’avvertire questi cittadini delle conseguenze legali dell’esecuzione della marcia, si basano sull’articolo 156 della Costituzione, che attribuisce a questo organo la missione, tra le altre, di assicurare la stretta osservanza della Magna Carta, delle leggi e di altre disposizioni legali da parte dei cittadini.

Allo stesso modo, l’articolo 7 della legge 83 del 1997, la legge dell’Ufficio del Procuratore Generale della Repubblica, stabilisce tra i suoi obiettivi: preservare i diritti e gli interessi legittimi degli organi statali, delle istituzioni e delle dipendenze, contribuire alla prevenzione del crimine e di altri comportamenti antisociali, al rafforzamento della disciplina sociale e all’educazione dei cittadini alla consapevole osservanza delle norme legali.

Sapete cosa succederebbe a qualsiasi cittadino statunitense che corrisponde o interagisce con un governo straniero con l’intento di influenzare la condotta rispetto a un conflitto o una controversia con gli Stati Uniti? Secondo il codice penale, paragrafo 953, 3 anni di reclusione. E per chiunque sostenga il rovesciamento del governo o dell’ordine stabilito, codice penale paragrafo 2385, 20 anni di reclusione. Tutti gli stati hanno le loro leggi e i loro codici penali e chiunque li violi deve essere assicurato alla giustizia.

Esaminato tutto quello che il governo degli Stati Uniti sta facendo ora per rovesciare il governo del Venezuela e quello che stanno facendo in parallelo, con le loro azioni contro i governi di Cuba e Nicaragua, non ci dovrebbe essere alcun dubbio nella mente di nessuno che saranno sconfitti, e che il prezzo per gli Stati Uniti sarà molto alto, se osano intervenire militarmente in uno dei nostri tre paesi. Di fronte a queste minacce noi diciamo Patria o Morte.

