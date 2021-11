Una nuova Confederazione Peruviano Boliviana?

I gabinetti al completo dei Governi del Perù e della Bolivia si sono riuniti a La Paz. Per la prima volta in entrambi i Paesi che occupano il bacino del Titicaca, il più grande lago navigabile e anche il più alto del Sudamerica, ci sono presidenti di sinistra di radicamento popolare.

Il Perù è chiamato la terra degli Incas, ma la verità è che provengono dagli altopiani che entrambe le repubbliche condividono oggi, mentre la Bolivia è l’unico paese in cui il Tahuantinsuyo si è diffuso nelle regioni di tutti i suoi 9 dipartimenti.

Secondo il grande linguista Rodolfo Cerrón Palomino, la lingua originaria di Manco Cápac era il puquina, che si parlava nelle zone di confine di Bolivia, Perù e Cile, mentre il quechua e l’aymara (che oggi sono parlati in proporzione più in Bolivia che in Perù) provengono rispettivamente dal nord e dal sud della regione di Lima.

Per secoli non ci sono state barriere tra i due paesi. Le civiltà di Tiahuanaco e del Tahuantinsuyo si espansero su entrambi i lati di quello che in precedenza era chiamato il grande Puquinacocha (Lago Puquina).

Gli Inca chiamarono la regione più grande del loro impero in onore dei Collas che abitavano il Titicaca (e da cui discendono). Quando i conquistatori arrivarono a Collasuyo, la ribattezzarono per la maggior parte come Alto Perù.

Le grandi insurrezioni Quechuaymara dei due Túpac (Amaru e Katari) del 1780-81 avvennero simultaneamente nell’Alto e nel “Basso” Perù. 196 anni fa, quando nel 1825 Bolívar arrivò nell’Alto Perù, lì si decise di smettere di usare quel nome per creare una nuova repubblica con il nome del liberatore e poterla separare dal resto del Perù.

Undici anni dopo fu creata la Confederazione Peruviano Boliviana, che durò quasi 40 mesi, dal maggio 1936 all’agosto 1939. La superficie di questo Stato era di circa 3 milioni di chilometri quadrati, un’area molto più grande di quella di qualsiasi attuale repubblica di lingua spagnola e leggermente inferiore all’India, settima nazione al mondo per superficie. All’epoca era anche uno Stato con una popolazione pari o superiore a quella del gigante brasiliano.

Questa confederazione si prese il lusso di vincere una guerra contro l’Argentina e di integrare nel suo territorio le aree delle province gauche di Salta e Jujuy. Nonostante il fatto che Bernardo O’Higgins, il fondatore del Cile, sostenesse detta confederazione fondata 185 anni fa, le forze cilene alleate con i nemici peruviani del maresciallo Santa Cruz riuscirono a sconfiggerlo e a dividere e annullare la Confederazione. Cessando di essere un unico stato, Perù e Bolivia hanno finito per perdere territori a favore di tutti i loro vicini.

La possibilità che si ricostituisca una qualche forma di confederazione o entità peruviano-boliviana potrebbe aiutare gli alto peruviani ad avere un accesso diretto al mare attraverso un’unità doganale e un mercato comune. Questo tipo di blocco aiuterebbe entrambe le nazioni a sconfiggere i grandi interessi che cercano di mantenere nell’arretratezza e nell’oppressione le maggioranze, in particolare quelle di origine amerindia e africana,.

Tutti i balli carnevaleschi degli altopiani boliviani si ballano anche a Puno e nelle regioni limitrofe. I costumi, il cibo e le caratteristiche fisiche degli abitanti delle due sponde del Titicaca sono gli stessi.

Il Perù può imparare molto dall’esempio boliviano, poiché il suo popolo indomito è stato capace di promuovere con le sue grandi marce (e anche scioperi generali) la caduta di terribili colpi di stato e dittature di destra (1952, 1978, 1979, 1982, 2004 e 2019-20).

L’unico modo in cui le masse boliviane sono riuscite a porre fine al neoliberismo imposto con lo shock di Paz Estenssoro (1985) è stato mediante grandi mobilitazioni e scioperi, che sono stati anche fondamentali per prevenire tentativi di colpo di stato e ribaltare il colpo di stato che ha messo la senatrice Añez nel Palacio.

L’esempio delle mobilitazioni degli alto peruviani dovrebbe servire ai “bajo peruviani” per prepararsi contro i tentativi sempre più aperti dell’estrema destra e di questo Congresso di realizzare un colpo di stato parlamentare che instauri una dittatura repressiva simile a quella della ormai imprigionata Añez.

Per Castillo deve essere importante vedere l’enorme peso dei sindacati e delle organizzazioni popolari in Bolivia. Dal 1952 esiste una sola confederazione sindacale, la Central Obrera Boliviana (COB), oltre alla Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUCTB) e ai consigli di quartiere.

Tutte queste entità, insieme alle assemblee e ai consigli aperti, sono state fondamentali per riuscire a mettere all’angolo e produrre sconfitte alla destra golpista, che ha voluto addirittura dividere il Paese.

In Perù, il Governo deve promuovere la sindacalizzazione (cosa che anche Biden propone per gli USA) e la formazione di assemblee e consigli popolari come il modo migliore per evitare un colpo di stato parlamentare e per imporre che cerchi di porre fine alla povertà in un paese tanto ricco.

Quando Castillo e i suoi ministri visiteranno la piazza principale di La Paz vedranno un lampione al quale fu appeso un ex presidente nazionalista, Gualberto Villarroel, nel luglio 1946. Se il suo governo non vuole che finisca alla stessa maniera, non gli resta che imparare dalle masse boliviane, per le quali le loro marce e i loro sindacati sono stati essenziali per affrontare il golpismo.

* https://www.alainet.org/es/articulo/214245

Qua di seguito i link della chiusura dell’incontro presidenziale della sesta riunione del Gabinetto Binazionale tra Bolivia e Perù e la firma dei trattati.

https://youtu.be/HRCy4MF6Mhc

https://youtu.be/UWXQ32ydx1I

