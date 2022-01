Cile. Non tutto riluce nella vittoria di Boric

Il neopresidente eletto Gabriel Boric è ormai comprensibilmente e costantemente inseguito dai giornalisti, che lo intervistano sui più disparati argomenti, specialmente quelli che non hanno fatto parte della sua campagna elettorale. Come la politica estera e il conflitto nel Wallmapu.

In una recente conferenza stampa, infatti, è stato intervistato a proposito dell’invito, rivoltogli alcuni giorni prima dal Presidente ancora in carica Sebastian Piñera, ad accompagnarlo in un viaggio internazionale in Colombia relativo ai progetti di politica internazionale Prosur e Alleanza del Pacifico.

Boric risponde di aver rifiutato l’invito del Presidente in quanto le modalità dell’invito non seguivano un protocollo formale e, inoltre, il progetto politico Prosur è stato promosso specificamente dal governo Piñera e il nuovo governo avrà dei propri progetti di politica internazionale, in particolare intende rafforzare i rapporti con l’Alleanza del Pacifico.

Durante la campagna elettorale Boric non si era per nulla pronunciato circa la politica internazionale del suo futuro governo.

L’affermazione chiara e perentoria di voler rafforzare i rapporti con l’Alleanza del Pacifico, nata nel 2011 (Cile, Colombia, Messico e Perù) per contrastare l’integrazione regionale degli stati progressisti dell’ALBA (Alianza bolivariana para América Latina y el Caribe, fondata nel 2004), chiarisce definitivamente le sue tendenze, che in diversi altri campi è fin troppo facile definire “moderate”, anche se molti sperano di trovarsi di fronte al nuovo Salvador Allende…

Nella medesima conferenza stampa, un giornalista gli chiede un commento sugli attentati verificatisi nella “Macrozona Sur” (termine utilizzato dal governo Piñera per denominare la regione dell’Araucania) e sulla dichiarazione di Hector Llaitul (portavoce della CAM Coordinamento Arauco Malleco) che continueranno sulla strada rivoluzionaria.

Boric (che evidentemente non ritiene di dover contestare la terminologia militarista messa in uso dal suo predecessore) dice che il suo percorso sarà di pace, mai di violenza, e quindi chi percorre la strada della violenza per perseguire la pace, sbaglia.

Riconosce che il Cile ha un enorme debito con i popoli originari, in particolare con quello Mapuche e che bisogna parlarne, visto che la politica della CONADI (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Corporazione Nazionale di Sviluppo Indigeno. Già dal nome si può intuire l’impostazione decisamente colonialista di questa istituzione…) è esaurita, il conflitto è profondo e richiede tempo per essere risolto.

Ha già in cantiere colloqui con i rettori delle Università in Araucania, con i vari Vescovi, con il Centro Nansen per la Pace. Dedicherà una equipe specifica al problema che si deve risolvere senza violenza.

Tre le entità interpellate e da interpellare per la soluzione del conflitto però non cita le organizzazioni e le strutture del Popolo Nazione Mapuche. Sembrerebbe una “omissione” piuttosto significativa…

Già altre volte ci siamo occupati di dare voce al punto di vista della lotta del popolo Mapuche, traducendo interviste ai loro portavoce e comunicati. Qua di seguito l’ultimo comunicato della CAM, Coordinadora Arauco Malleco, caricato sul Twitter di Aukin Ecos del Wallmapu.

A seguire, la nota politica del Mir (Movimiento de Izquierda Revolcionaria) sulla nuova situazione in Cile.



*****

Né con la destra né con il progressismo servile: la C am affronta lo scenario attuale della rivoluzionaria lotta M apuche

Per quanto riguarda gli eventi in corso gestiti nel quadro istituzionale dello Stato del Cile, la convenzione costituente e il ciclo di governo guidato da Gabriel Boric che è nato concordato nel quadro del rapporto interborghese nazionale e internazionale, affermiamo quanto segue:

Kiñe. C’è un costante negazionismo, un pregiudizio e un’ignoranza di massa sulla storia della nostra Nazione Mapuche, orchestrata e imposta dallo stato cileno per giustificare l’usurpazione del Wallmapu.

Con questo discorso si vuole disconoscere che come popolo Mapuche abbiamo mantenuto una lunga indipendenza e sovranità sul nostro territorio ancestrale, a tal punto che le strutture coloniali e repubblicane sono rimaste fuori dalla nostra vita per diversi secoli, senza poter imporre le loro forme culturali, economiche e politiche.

L’unico modo che i winka hanno trovato per impadronirsi del nostro territorio è stato l’espropriazione, l’inganno, la tutela razzista e la militarizzazione, fenomeni che tornano a ripetersi oggi.

Epu. Inoltre, nel panorama attuale in cui sorgono voci che cercano di orientare la nostra autonomia sotto il loro istituzionalismo e paternalismo, rispondiamo a quella nuova sinistra “hippie, progressista e di buone vibrazioni” e che oggi celebra un governo socialdemocratico o, per essere più precisi, di centro-sinistra, che il popolo mapuche ha un proprio ordinamento politico-militare sin da prima della formazione dello stato cileno.

Questo attraverso il koyang, il weychan e la presenza delle nostre autorità ancestrali come machi, lonko, werken , weychafe. Questi ruoli restano in vigore nel nostro movimento, al di fuori delle ideologie straniere e attivi nei processi di ricostruzione e di liberazione nazionale verso il kizügunewün.

Kula. Comprendiamo che sebbene le forme di potere e dominio possano variare, in fondo rimangono le stesse strutture contro le quali abbiamo combattuto a lungo, quindi nessuno ci insegnerà ad affrontarle.

È stata la nostra storia di lotta, i nostri successi ed errori, la parola delle nostre autorità culturali, che ci hanno stimolato come popolo in resistenza e ci hanno motivato a continuare a combattere le espressioni del capitalismo nel Wallmapu.

Il potere coloniale che ci ha sottomessi più di un secolo fa segue oggi la stessa logica. Così, Saavedra, Pinochet e Kast rappresentano la continuità storica come progetto di dominio estremista fascista e razzista. Sappiamo già che conviviamo con quella casta di dominio in tutto il territorio conteso.

Detto questo, ancora una volta segnaliamo l’esempio dei nostri antenati, i futakechekuifi, e riaffermiamo che continueremo a lottare per la ricostruzione Nazionale Mapuche senza cambiare di un centimetro la nostra linea e i nostri principi di lotta.

Meli. Che, attualmente e come espressione concreta di queste strutture di dominio, la presunta lotta contro la “violenza nell’Araucanía” si configura come una tattica trasversale sostenuta dalla comunità imprenditoriale, dalla destra, dai media, e anche dalla Convenzione Costituente e da Gabriel Boric, destinata a mantenere il sistema così com’è al punto da giustificare la repressione e la militarizzazione per affrontare il movimento rivoluzionario autonomista mapuche che esercita il controllo territoriale.

Sembra che quando si toccano gli interessi del grande capitale non ci siano differenze tra “sinistra e destra”, poiché entrambi i settori sostengono un discorso omogeneo di fronte agli avanzamenti politici e materiali delle nostre rivendicazioni.

Questi settori dimenticano che nel nostro orizzonte storico sono state la violenza politica e la resistenza che hanno fatto di noi un popolo sovrano ed è nostro legittimo diritto usarla per mantenerci degni come popolo-nazione.

Kechu. Che la tattica di cui sopra fa parte di una strategia di contro-insurrezione che si sta facendo strada nell’attuale scenario politico installando una narrativa narco-terroristica, volta a mettere all’angolo e screditare politicamente, economicamente e mediaticamente le nostre espressioni di lotta rivoluzionaria.

Sono l’assalto disperato delle classi dirigenti e del fascismo per salvaguardare i loro interessi contro il rafforzamento del weychan.

Allo stesso tempo, allo stesso modo, in questo contesto ci dissociamo categoricamente da alcune deviazioni prodottesi all’interno del movimento mapuche in generale e che si sono rivelate funzionali al potere di dominio come il narcotraffico, le mafie legate all’estrazione del legno, al paramilitarismo yanacona e alla servitù dei “nuovi microimprenditori” mapuche.

In questi momenti storici è indispensabile soffocare queste espressioni funzionali al capitale, e come organizzazione lo faremo riaffermando l’etica politica che comporta la nostra tradizione di lotta.

Kayu. Chiediamo al nostro popolo ribelle Mapuche di continuare a resistere e di rivendicare la violenza politica come strumento legittimo della nostra lotta, chiunque governi e mantenga il modello dell’accumulazione capitalista e la sua impalcatura coloniale.

Fermare la distruzione del Wallmapu, creare le basi per l’emancipazione definitiva moltiplicando i chem e intensificando il controllo territoriale per ottenere aree liberate dal potere winka.

Per non dimenticare dalla nostra memoria collettiva i costi di questa nuova rinascita autonomista, che sono stati pagati con persecuzioni politiche e pu weychafe caduti, motivati ​​da un ampio sentimento di dedizione per il nostro popolo. Per non farsi ingannare da false promesse e per non cadere nella visione a breve termine e meschina della pseudo-sinistra.

Con Matías e Toñito nella memoria sempre!!

La resistenza non è terrorismo!!

Kizugūnewtun per la Nazione Mapuche!!

Liberttà a Daniel Canío e a tutti i PPM!!

Amulepe taiñ weichan

Weuwaiñ – Marrichiweu

CAM

https://twitter.com/_Aukin/status/1475823589144158208?t=J3od5PGmzsnv50C0sZzcjw&s=19

https://youtu.be/sxZTyZ6GUsw

https://contropiano.org/news/internazionale-news/2021/04/18/cile-provocazioni-contro-i-mapuche-aggredita-una-troupe-tv-0138174

https://contropiano.org/news/internazionale-news/2020/08/15/nazione-mapuche-lottiamo-per-riavere-nostra-terra-0130809

https://contropiano.org/news/internazionale-news/2017/09/25/governo-cileno-arresta-diversi-esponenti-mapuche-le-aziende-italiane-ringraziano-095896

https://contropiano.org/documenti/2019/10/24/anche-la-nazione-mapuche-solidarizza-con-il-popolo-cileno-0120041

https://contropiano.org/news/internazionale-news/2021/08/28/cile-la-costituente-e-un-gioco-pericoloso-per-il-popolo-mapuche-0141669

https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2021/01/21/vocero-de-la-coordinadora-arauco-malleco-hay-una-idea-de-ensuciar-los-movimientos-de-los-pueblos-indigenas.html

*****

La posizione del Mir sulla nuova situazione in Cile

Domenica 19 dicembre un candidato pinochetista è stato sconfitto alle urne. Il popolo è sceso in piazza felice, non per aver eletto Gabriel Boric, ma per essersi finalmente concesso una sconfitta al fascismo.

Il Movimento di Sinistra Rivoluzionaria MIR desidera contribuire con il suo parere alla necessaria discussione politica su cosa significhi questa elezione.

Il Kkkast nazista ha permesso al diritto di radunarsi di nuovo attorno al pinochetismo.

Il presidente eletto ha già dato il suo messaggio di unità anche con il pinochetismo.

Il Partito Comunista (PC) del Cile non graviterà in questo governo. Boric ha già ignorato il suo principale candidato, Daniel Jadue, che non era nemmeno sul palco. Non ha nominato il PC all’interno dei partiti che lo hanno sostenuto. Ma, come c’era da aspettarsi, il PC cileno non si preoccupa di questa posizione se riesce a ottenere più incarichi nel governo centrale e nelle regioni.

Il Parlamento è legato tra la sinistra riformista neoliberista e il pinochetismo. Ciò significa che governerà di nuovo con la vecchia “politica degli accordi” della Concertación. Per lo stesso, non ci sarà possibilità di profondi cambiamenti.

I drastici cambiamenti di opinione, durante questo processo, con speranze quasi messianiche, ci mostrano che l’educazione politica deve necessariamente crescere. L’esplosione sociale in quel senso non fu un acceleratore della coscienza di classe e della lotta di classe.

Per tutto quanto sopra, il Movimento della Sinistra Rivoluzionaria (MIR) si assume evidentemente come un oppositore di sinistra di questo governo neoliberista.

Allo stesso tempo, il Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) chiede l’unità della sinistra rivoluzionaria che è fuori dal parlamento e che agisce in piccoli gruppi, e mira a ottenere più militanza che un progetto politico socialista unitario.

Santiago, 20 dicembre 2021

https://radiolaprimerisima.

1 Gennaio 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO