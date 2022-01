Il documento “riservato” Usa alla Russia non contiene punti negoziabili. E’ testa a testa

Mentre gli Usa hanno mantenuto riservato il documento inviato alla Russia in risposta alle proposte avanzate da Mosca, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha confermato di aver ricevuto la risposta scritta dagli Stati Uniti alle richieste del suo Paese di rassicurazioni sull’espansione della NATO a est, esprimendo però disappunto per la mancanza di concessioni da parte Usa.

Lavrov ha rivelato che il contenuto del documento “è probabile che diventi noto al grande pubblico in un futuro molto prossimo”. Tuttavia, ha aggiunto, “come ci hanno detto i nostri colleghi americani, anche se preferirebbero mantenerlo riservato, è stato concordato con tutti gli alleati degli Stati Uniti, così come con la parte ucraina. Non c’è dubbio che verrà divulgato in un futuro molto prossimo”.

Il ministro degli esteri russo ha affermato che “non c’è stata alcuna risposta positiva” alle principali preoccupazioni del Cremlino nel documento fornito dalla controparte statunitense dopo settimane di colloqui: “Il problema principale è la nostra chiara posizione sull’inaccettabilità di un’ulteriore espansione della NATO a est e sul dispiegamento di armi altamente distruttive che potrebbero minacciare il territorio della Federazione Russa”, ha spiegato Lavrov.

Secondo Lavrov, il documento promesso dal segretario di Stato USA Antony Blinken dopo i colloqui della scorsa settimana in Svizzera non ha affrontato questi punti. “È significativo che quando i nostri colleghi occidentali reagiscono alle nostre proposte, chiedono sempre l’attuazione dei principi concordati nell’area euro-atlantica… dicono immediatamente che questo significa che la NATO ha il diritto di espandersi e nessun paese ha il diritto di vietarlo.”

Reagendo al documento, il segretario stampa del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che la Russia sta ora contemplando la sua risposta e che il documento è al vaglio del presidente Vladimir Putin. Secondo il portavoce, le richieste avanzate dalla parte russa non sono state pienamente prese in considerazione da Washington e dal blocco militare guidato dagli Usa.

“Ci sono e dovrebbero sempre esserci prospettive… per un ulteriore dialogo”, ha detto. “È nel nostro interesse e nell’interesse degli americani. Ma per quanto riguarda il dialogo sostanziale sulla bozza dei documenti, ci sono questioni di natura diversa”, ha aggiunto Peskov.

La scorsa settimana, Blinken ha accennato al fatto che Washington non era disposta a fare alcuna concessione alle richieste della Russia che la NATO limitasse la sua espansione vicino ai suoi confini, impedendo all’Ucraina di tentare di unirsi al blocco atlantico.

Intervenendo dopo i colloqui bilaterali con la Russia a Ginevra, il segretario di Stato aveva dichiarato: “Ho chiarito al ministro Lavrov che ci sono alcuni principi che gli Stati Uniti, i nostri partner e alleati, si impegnano a difendere. Ciò include quelli che ostacolerebbero il diritto sovrano del popolo ucraino di scrivere il proprio futuro. Non c’è spazio negoziabile lì, nessuno”.

Le aspirazioni di Kiev di entrare nel blocco sono state a lungo viste come una “linea rossa” a Mosca, con Peskov che in precedenza aveva affermato che si trattava di una questione di “vita o morte”.

Il mese scorso, la Russia ha consegnato due bozze di trattati, uno indirizzato a Washington e l’altro alla NATO che, secondo Mosca, mirano a ridurre il rischio di conflitto nel continente europeo. La Russia ha chiesto alla Nato di astenersi da qualsiasi attività militare sul territorio degli Stati dell’ex Patto di Varsavia che hanno aderito dopo il 1997, in seguito alla caduta dell’Unione Sovietica.

Anche il segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, ha minimizzato le possibilità di accettare le richieste di Mosca, affermando che il paese non ha alcun diritto di veto sugli sforzi dell’Ucraina per aderire, e ha insistito sul fatto che non accetterà un sistema di adesione “a due livelli” che lo impedisca dal dispiegamento di truppe in alcuni stati, ma il tono del documento è abbastanza diverso da quello Usa, lasciando aperti almeno spiragli di negoziato su tre punti.

Il presidente russo Putin nelle scorse settimane aveva affermato che l’ultimo premier sovietico, Mikhail Gorbaciov, aveva ricevuto assicurazioni dall’Occidente che la NATO non si sarebbe spinta nello spazio lasciato dal crollo dell’URSS. Una tranche di documenti, declassificata nel 2017, e successivamente consultati da numerosi analisti, dimostrano che funzionari statunitensi, britannici e tedeschi negli anni ’90 avevano assicurato verbalmente al Cremlino che la NATO non si sarebbe estesa nei paesi dell’Europa orientale. Putin ha affermato che l’Occidente ha “ingannato” la Russia perché negli anni che seguirono furono ammessi nell’Alleanza Atlantica Polonia, Bulgaria, Romania e Stati baltici. La NATO rifiuta queste affermazioni e insiste sul fatto di aver sempre avuto una politica della “porta aperta”.

