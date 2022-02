Il Donbass nella crisi tra Ucraina e Russia. Confronto con i comunisti di Donetsk

Oggi pomeriggio è previsto un interessante incontro sulla situazione nelle Repubblica Popolare del Donetsk. L’incontro, sia in presenza che con collegamento online è previsto alle 16.30 su: https://www.facebook.com/events/341954651162232

Al collegamento on line intervengono Boris Litvinov e Stanislav Retinskiy, rispettivamente Segretario Generale e Segretario del Comitato Centrale del Partito Comunista della Repubblica Popolare di Donetsk. Parteciperanno all’evento Alberto Fazolo (giornalista esperto di Donbass) e Vincenzo Bellantoni della Carovana Antifascista.

“Dal golpe fascista in Ucraina di “Euromaidan” del 2014, alla soglia di un conflitto mondiale minacciato in questi giorni dall’imperialismo U.S.A ), andremo oltre la narrazione Euro-Atlantica, diffusa a reti unificate dalla disinformazione “mainstream”, per raccontare un altra verità sull’ultima aggressione imperialista NATO in occidente” spiegano gli organizzatori dell’evento.

Sarà possibile seguire l’incontro, organizzato dalla Casa del Popolo “Pio La Torre” e dal circolo Arci “Lido Duranti”, anche in presenza presso il Centro Sociale Casalbernocchi.

