A quanto pare il capitalismo occidentale sta perdendo la testa in tutti i paesi allo stesso modo. Anche contraddicendo la propria storia, “inclinazione”, tradizione politica.

La difesa della Svezia deve essere aumentata in modo significativo poiché l’invasione della Russia in Ucraina ha visto la situazione della sicurezza in Europa deteriorarsi, ha detto il governo giovedì, promettendo di aumentare la spesa militare al 2% del PIL il più presto possibile.

“Oggi presentiamo una nuova iniziativa con un chiaro messaggio al popolo svedese e al mondo che ci circonda. La capacità di difesa della Svezia deve essere notevolmente rafforzata“, ha detto il primo ministro Magdalena Andersson in una conferenza stampa.

La spesa militare della Svezia è aumentata negli ultimi anni dopo decenni di tagli dopo la fine della guerra fredda. Il bilancio di quest’anno è dell’1,3% del prodotto interno lordo (PIL), in crescita rispetto allo 0,9% del 2015, ma lontano dal 3% circa dei primi anni ’80.

Il ministro delle finanze Mikael Damberg ha detto alla conferenza stampa che il bilancio di quest’anno di circa 70 miliardi di corone svedesi (7,18 miliardi di dollari) era di 42 miliardi inferiore al 2% del PIL.

La Russia dice che sta conducendo una “operazione militare speciale” per smilitarizzare l’Ucraina.

La NATO, di cui la Svezia non è membro ma con cui ha una stretta collaborazione, ha un requisito del 2% di spesa per la difesa per i suoi membri.

La Svezia ha una lunga storia di neutralità e di estraneità alle alleanze militari, ma la gestione mediatica della guerra in Ucraina ha fatto spostare spostare l’opinione pubblica.

Il ministro della difesa Peter Hultqvist ha detto che era troppo presto per dire quanto tempo ci sarebbe voluto per arrivare al 2% e che dipendeva da diversi fattori, tra cui la velocità di crescita delle forze armate.

“Vogliamo attuarlo in modo sistematico, realistico e fattibile. Dobbiamo ottenere il massimo da ogni corona che spendiamo per la difesa“, ha detto.

Hultqvist ha anche detto che la Svezia aumenterà la cooperazione in materia di sicurezza con diversi partner, tra cui la NATO, ma anche bilateralmente con Finlandia, Gran Bretagna e Stati Uniti.



(1 dollaro = 9,7509 corone svedesi)

