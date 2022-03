Geopolitica e gioco finanziario. L’interpretazione cinese della crisi ucraina

Mentre ieri a Roma si sono incontrati il Segretario alla sicurezza Usa Jake Sullivan e il dirigente del PC Cinese Jiang Jieichi per discutere sulla guerra ucraina ed aprire, forse, un nuovo spazio negoziale per porvi fine, pubblichiamo un interessante punto di vista di un analista cinese sulla guerra in corso e la crisi nelle relazioni internazionali. Buona lettura

Doppie prospettive sull’interpretazione della crisi ucraina: geopolitica e gioco finanziario

La crisi in Ucraina non solo ha colpito il panorama politico globale, ma sta anche avendo un enorme impatto sull’economia mondiale. Secondo Wang Xiangshui, la crisi in Ucraina dovrebbe essere analizzata da una prospettiva geopolitica e geoeconomica.

La crisi in Ucraina è in larga misura una continuazione di un conflitto geopolitico di lunga data tra Russia, Europa e Stati Uniti, nonché un riflesso della concorrenza tra i sistemi monetari del dollaro statunitense e dell’euro.

Punti chiave

Alla fine del ventesimo secolo, l’Europa ha lanciato l’Unione europea e l’Eurozona, che hanno iniziato a rompere con il controllo del sistema del dollaro USA. Dalla crisi finanziaria del 2008, la crescita dell’Eurozona ha posto una sfida sempre più seria all’egemonia del dollaro USA.

L’Unione europea e la Russia hanno forti legami economici e se la Russia entrasse nell’Eurozona, l’Europa diventerebbe un importante polo mondiale difficile da disarticolare. Pertanto, gli Stati Uniti hanno sostenuto la crisi in Ucraina per creare conflitti tra Unione Europea e Russia.

Non c’è una soluzione rapida in Ucraina: l’Occidente non può risolvere rapidamente la crisi con mezzi militari, soprattutto perché l’Ucraina e l’Unione europea dipendono fortemente dalle risorse russe e la Russia è limitata dai sistemi monetari del dollaro e euro nel commercio internazionale.

Ogni lato ha i suoi punti di forza e debolezza. L’Ucraina potrebbe diventare una “ulcera” duratura che colpisce l’Europa.

Lo scoppio della crisi in Ucraina ha fatto tornare l’Europa in una certa misura alle tradizionali dispute sulla sovranità territoriale. Questo rallenta l’impulso dello sviluppo europeo e dà agli USA un vantaggio,

L’industria dell’Unione è una leva importante ed è in grado di influenzare la politica e l’economia europee.

La crisi in Ucraina promuove oggettivamente l’approfondimento della cooperazione sino-russa. La cooperazione tra Russia e Cina orienterà ulteriormente il centro di gravità dell’Eurasia verso l’Asia, una tendenza che è di grande importanza per arginare l’egemonia globale guidata dall’Occidente e progredire verso un ordine globale pluralista.

Riassunto

L’autore fa notare che lo sviluppo della crisi in Ucraina dimostra che l’ordine di globalizzazione guidato dagli Stati Uniti è entrato in un processo di disintegrazione. Le azioni degli Stati Uniti nella crisi ucraina dimostrano che non è più la superpotenza che una volta era. La sua strategia per l’Asia Pacifico sarà limitata dalla crisi in Ucraina.

Provocando la crisi per colpire la Russia, gli Stati Uniti hanno spinto la Russia verso est. Anche gli Stati Uniti vogliono fermare lo sviluppo dell’Eurozona attraverso la crisi in Ucraina, che sicuramente porterà all’intensificarsi del conflitto USA.

L’America non è più potente come una volta, e se affrontasse Russia, Cina e Europa, commetterebbe l’errore strategico di farsi nemici ovunque.

* Wang Xiangsu è professore e direttore del Centro di ricerca sugli affari strategici dell’Università di Pechino e colonnello senior in pensione dell’Esercito di Liberazione del Popolo

15 Marzo 2022