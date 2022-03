L’America Latina e la guerra in Ucraina

Nel nostro mondo globalizzato e interconnesso, un conflitto della portata della guerra in Ucraina ha ovviamente conseguenze planetarie.

Dallo scoppio delle ostilità il 24 febbraio, le due iperpotenze nucleari del mondo sono impegnate in una lotta molto pericolosa. Washington, l’Unione Europea, la NATO e tutti i loro alleati – comprese le megacorporazioni digitali GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) – hanno ora promesso, in risposta all’invasione dell’Ucraina, di schiacciare la Russia, isolarla, smembrarla. Conseguenza: questo si sta trasformando in una guerra mondiale di un nuovo tipo. Un iperconflitto ibrido che per il momento, dal punto di vista militare, si svolge in un teatro specifico e locale: il territorio dell’Ucraina. Ma su tutti gli altri fronti – politico, economico, finanziario, monetario, commerciale, mediatico, digitale, culturale, sportivo, spaziale, ecc – è diventata una guerra globale e totale.

L’America Latina non è un attore rilevante sulla scena in cui si sviluppano le principali tensioni geopolitiche legate al conflitto Russia-Ucraina. Ad eccezione delle sue relazioni con Cuba, Venezuela e Nicaragua, Mosca non ha neanche lontanamente l’influenza nella regione che Washington ha sempre avuto e che Pechino ha recentemente guadagnato. Per esempio, nel 2019, per dare un’idea, il Sud America ha esportato 66 miliardi di dollari di beni e servizi verso gli Stati Uniti e 119 miliardi di dollari verso la Cina, ma appena 5 miliardi di dollari verso la Russia.

Ovviamente, come il resto del mondo, questa nuova situazione globale ha un impatto sull’America Latina e i Caraibi. Soprattutto per le sue ripercussioni economiche. I prezzi di tutte quelle materie prime di cui la Russia e l’Ucraina sono grandi produttori sono saliti alle stelle. In particolare, petrolio e gas. Ma anche vari metalli: alluminio, nichel, rame, ferro, neon, titanio, palladio, ecc. Alcuni prodotti alimentari: grano, olio di girasole, mais… E anche fertilizzanti. Tutti i paesi che importano questi input saranno fortemente colpiti.

In un contesto globale di inflazione crescente (vedi “Cosa c’è dietro la “minaccia” dell’inflazione”), questi aumenti di costo contribuiranno in alcuni paesi a un forte aumento dei prezzi, in particolare per i trasporti, l’elettricità, il pane e altri prodotti alimentari. Nelle società latinoamericane già duramente colpite dalle conseguenze della pandemia di covidi, non è quindi impossibile che in diversi paesi si verifichino proteste popolari contro l’aumento del costo della vita (vedi l’articolo di Ernesto Samper “Un ex presidente prende la parola”). Al contrario, i paesi che esportano idrocarburi, minerali o cereali – per esempio Venezuela, Cile, Perù, Bolivia, Argentina, Brasile – beneficeranno dell’attuale forte aumento dei prezzi.

Le nuove sanzioni imposte a Mosca e la chiusura dello spazio aereo di tutto il Nord Atlantico agli aerei russi colpiranno anche, in particolare, le potenze turistiche dei Caraibi, soprattutto Cuba e la Repubblica Dominicana. Per entrambi i paesi, la Russia è stata nel 2021, rispettivamente, la prima e la seconda fonte di turisti. Quest’anno, la guerra in Ucraina potrebbe far perdere loro circa 500.000 visitatori e miliardi di dollari…

Ultimamente, Mosca ha cercato di raggiungere la regione in vari modi. Anche durante la crisi sanitaria durante la pandemia di covid-19. Quando le nazioni ricche fecero incetta di vaccini, il Cremlino rispose in natura: lo Sputnik V fu il primo vaccino a raggiungere Argentina, Bolivia, Nicaragua, Paraguay e Venezuela (anche se non gratis). Sul fronte geopolitico, Putin ha avuto per anni la capacità di fornire sostegno politico e diplomatico ai governi della regione sanzionati da Washington, come quelli di Venezuela, Cuba e Nicaragua. Come parte della loro strategia di resistenza alle misure statunitensi, questi governi hanno intensificato le relazioni con la Russia, anche nella sfera militare.

Ricordiamo che quando le tensioni sono aumentate nelle settimane prima della guerra, il vice ministro degli esteri russo Sergey Riabkov non ha escluso uno “spiegamento militare” a Cuba e in Venezuela come risposta alla politica di Washington in Ucraina.

Al che, il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha risposto che se la Russia si fosse mossa “in quella direzione”, gli Stati Uniti l’avrebbero “affrontata” in modo “deciso”.

A questo proposito, il presidente colombiano Iván Duque – l’unico paese latinoamericano con lo status di partner extra-continentale della NATO – durante la sua recente visita alla sede della NATO a Bruxelles ha espresso preoccupazione per “l’approfondimento della cooperazione tra Russia e Cina, compreso il loro sostegno al Venezuela”. E ha dichiarato nei giorni successivi che spera che “l’assistenza militare della Russia al Venezuela non sarà usata per minacciare la Colombia”… Da parte sua, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha dichiarato che Mosca rafforzerà la sua cooperazione strategica con Venezuela, Cuba e Nicaragua “in tutti i settori”.

Nei giorni precedenti l’inizio della guerra, Vladimir Putin ha ricevuto successivamente due importanti leader sudamericani al Cremlino con grande cordialità: Alberto Fernandez dell’Argentina e Jair Bolsonaro del Brasile.

Il primo ha offerto al presidente russo che il suo paese dovrebbe essere la “porta d’ingresso” di Mosca in America Latina… Putin ha risposto che l’Argentina dovrebbe smettere di essere un satellite di Washington e cessare di dipendere dal Fondo Monetario Internazionale (FMI). A Bolsonaro, il presidente russo ha proposto la costruzione di diverse centrali nucleari e la rivitalizzazione di un’alleanza tecnologica tra i due paesi in settori all’avanguardia come la biotecnologia, le nanotecnologie, l’intelligenza artificiale e le tecnologie dell’informazione.

Giorni dopo, la Russia ha invaso l’Ucraina… Diversi leader latinoamericani – in particolare il presidente del Venezuela Nicolás Maduro – hanno detto di comprendere l’esasperazione di Mosca per le continue provocazioni degli Stati Uniti e della NATO.

Ma nessun paese della regione si è allineato incondizionatamente alle posizioni del Cremlino. Tutti alla fine, in un modo o nell’altro, compresi Cuba, Venezuela e Nicaragua, hanno difeso il diritto internazionale, la Carta delle Nazioni Unite, e hanno sostenuto un’intesa diplomatica per risolvere la crisi attraverso mezzi pacifici e un dialogo efficace che garantirebbe la sicurezza e la sovranità di tutti, così come la pace, la stabilità e la sicurezza regionale e internazionale.

Nonostante l’intensa attività diplomatica del presidente Putin per spiegare il suo punto di vista in conversazioni telefoniche dirette con vari leader latinoamericani, quando il momento della verità è arrivato il 2 marzo all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in occasione del voto su una risoluzione di condanna dell’invasione dell’Ucraina, la Russia è apparsa singolarmente isolata. Solo quattro stati al mondo (Bielorussia, Siria, Corea del Nord ed Eritrea) hanno sostenuto la sua guerra contro Kiev. In America Latina non poteva contare su un solo voto favorevole.

*da https://mondiplo.com/america-latina-y-la-guerra-de-ucrania

22 Marzo 2022