Perù. La “giustizia” ordina di liberare il genocida Alberto Fujimori

Trionfo dell’impunità. Con una sentenza che è un attacco alla legalità, alla giustizia e alla memoria, giovedì scorso la Corte Costituzionale ha ordinato il rilascio dell’ex dittatore Alberto Fujimori, 83 anni, che è in una prigione per VIP dal 2007, dove sta scontando una condanna a 25 anni per crimini contro l’umanità.

La Corte Costituzionale ha ribaltato una sentenza del tribunale che nell’ottobre 2018 aveva annullato come illegale la grazia concessa a Fujimori nel dicembre 2017 dall’ex presidente Pedro Pablo Kuczynski per falsi motivi umanitari, e che ha portato al ritorno in prigione dell’ex dittatore.

Con la restituzione di questa grazia, la cui legalità è stata messa in discussione non solo dalla giustizia locale ma anche dalla Corte interamericana dei diritti umani, Fujimori sarà liberato.

Nel momento in cui scriviamo, stanno avanzando le procedure per il suo rilascio, che il suo avvocato ha detto sarebbe avvenuto tra lunedì e martedì. I sostenitori di Fujimori sono andati alla stazione di polizia di Lima dove il loro leader sta scontando la sua pena.

Nelle strade del centro di Lima, migliaia di persone hanno cominciato a mobilitarsi contro il ripristino di un indulto che sancisce l’impunità ed è visto come un grave passo indietro per i diritti umani e un affronto alle vittime della dittatura di Fujimori.

All’interno della Corte Costituzionale c’era un pareggio, tre voti a favore e tre contro il ripristino dell’indulto di Fujimori annullato dalla giustizia, ed è stato il doppio voto decisivo del suo presidente, Augusto Ferrero, a rompere l’equilibrio a favore di Fujimori.

Ferrero era stato stato nominato alla Corte Costituzionale nel 2017 dal Congresso con i voti dei sostenitori pro-Fujimori, che allora detenevano la maggioranza assoluta nella legislatura.

L’avvocato di Fujimori, César Nakasaki, ha giustificato questa decisione drammatizzando lo stato di salute del suo cliente. Lo stesso argomento è stato usato per anni ogni volta che il “Fujimorismo” ha cercato la liberazione del suo leader.

Il presidente Pedro Castillo ha descritto la sentenza come “un riflesso della crisi istituzionale” nel paese, e ha sottolineato che “gli organi di giustizia internazionale a cui il Perù è legato e lo stato di diritto devono garantire l’effettivo esercizio della giustizia per il popolo”.

La vice-presidentessa Dina Boluarte ha espresso la sua solidarietà alle vittime della dittatura di Fujimori. Il capo del gabinetto ministeriale, Aníbal Torres, ha descritto la decisione dellla Corte Costituzionale come “una sentenza che viola i diritti fondamentali delle vittime di crimini atroci”, mentre la ministra delle donne, Diana Miloslavich, ha detto che si tratta di “un rilascio illegale e inaccettabile”.

Le organizzazioni per i diritti umani hanno annunciato che si appelleranno alla Corte interamericana dei diritti umani per contestare la decisione della Corte Costituzionale di ripristinare un indulto che era stato annullato perché illegale.

Sottolineano che questa decisione viola la giurisprudenza nazionale e internazionale sui diritti umani che proibisce la grazia per coloro che sono stati condannati per crimini contro l’umanità, come nel caso di Fujimori.

La Corte interamericana si è già pronunciata nel 2018 sull’illegalità della grazia che Kuczynski ha concesso a Fujimori e allora ha ordinato allo Stato peruviano di rivedere quella decisione.

In seguito a questo riesame, un giudice della Corte Suprema ha annullato la grazia per il fatto che era illegale in quanto circondata da una serie di irregolarità e che gli argomenti addotti per giustificare la grazia umanitaria erano falsi. La Corte interamericana dovrebbe ora ratificare la sua precedente decisione contro la grazia di Fujimori.

Kuczynski aveva concesso la grazia all’ex dittatore la vigilia di Natale 2017, mascherandola come una grazia umanitaria per motivi di salute, ma è stato subito rivelato che la grazia era stata parte di un infame accordo sottobanco per scambiare i voti di Fujimori al Congresso con l’impunità per il loro leader. La grazia ha scatenato una grave crisi politica e proteste di massa, e tre mesi dopo il governo di Kuczynski è caduto.

L’ex dittatore è stato condannato nell’aprile 2009 a 25 anni per l’omicidio del novembre 1991 di 15 persone, tra cui un bambino di otto anni, uccise a colpi di pistola durante una festa per la raccolta di fondi in un’umile casa a Barrios Altos, nel centro di Lima, e per il rapimento e l’esecuzione nel luglio 1992 di nove studenti e un professore dell’Università La Cantuta, alla periferia della capitale peruviana.

Il governo aveva accusato le vittime dei due massacri, senza alcuna prova, di essere legate al gruppo armato maoista Sendero Luminoso, un fatto che è stato smentito giudiziariamente.

Entrambi i crimini, considerati emblematici delle violazioni dei diritti umani, ma non gli unici commessi durante la dittatura, furono commessi dal cosiddetto Grupo Colina, un distaccamento dell’esercito che agì come uno squadrone della morte sotto gli ordini e la protezione del governo di Fujimori.

L’ex dittatore è stato anche condannato per il rapimento di un giornalista e di un uomo d’affari, e per varie accuse di corruzione.

La storia oscura di Fujimori è iniziata quando è passato dall’essere uno sconosciuto a vincere sorprendentemente le elezioni presidenziali del 1990. Nel 1992 ha inscenato un auto-colpo di Stato, ha chiuso il Congresso e ha preso tutto il potere nelle sue mani per governare con l’appoggio dei militari.

Ha imposto un regime autocratico, politiche neoliberali, cambiato la Costituzione e si è fatto rieleggere due volte. Ha nominato come suo consigliere principale un oscuro ex capitano dell’esercito legato al traffico di droga, Vladimiro Montesinos, che divenne il capo de facto dei servizi segreti e delle forze armate e fu incaricato del lavoro sporco del governo, dal pagamento di tangenti per ottenere sostegno all’ordine di assassinii.

Con l’appoggio di Fujimori, Montesinos, ora in prigione, ha creato e gestito la squadra della morte Colina. Quando la sua dittatura è crollata tra le accuse di frode per la rielezione, scandali di corruzione e violazioni dei diritti umani, Fujimori è fuggito nel novembre 2000 in Giappone, il paese dei suoi genitori, dove aveva trovato protezione.

Sorprendentemente, nel novembre 2005, si è recato in Cile, dove è stato arrestato ed estradato in Perù nel settembre 2007 per essere processato.

Da allora è stato detenuto, con un breve periodo di libertà tra dicembre 2017 e ottobre 2018 mentre era in vigore la grazia concessagli da Kuczynski, nella stessa prigione VIP dalla quale sarà ora rilasciato dopo che la grazia interrogata è stata ripristinata.

Contro Fujimori, ora graziato, è in corso un processo per le sterilizzazioni forzate di più di 300.000 donne, per lo più contadine.

Mentre le vittime sopravvissute ai crimini del regime di Fujimori e i parenti degli scomparsi e degli assassinati, le organizzazioni dei diritti umani e i settori democratici si indignano e protestano contro la restituzione di un indulto illegale per liberare l’ex dittatore, il fujimorismo e l’ultradestra festeggiano. L’impunità sta esultando.

* corrispondente a Lima per Página/12

