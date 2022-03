“Ucrainizzare il Brasile”: le connessioni tra il battaglione Azov e l’estrema destra brasiliana

Durante le ultime due settimane, un piccolo gruppo di “bolsonaristi” brasiliani è diventato una celebrità dei social media attraversando il confine con l’Ucraina per combattere contro la Russia. Hanno posato con fucili d’assalto su Instagram, recitando preghiere alle forze speciali e condividendo monologhi video che lodavano la fratellanza di persone da tutto il mondo che si erano riunite in una base di addestramento vicino alla città ucraina di Lviv per uccidere i “comunisti russi”.

L’inesperienza del gruppo era dimostrata dal fatto che la maggior parte dei loro post sui social media includeva le informazioni sulla loro geo-localizzazione.

Tutto questo è cambiato dopo un attacco missilistico sulla base di addestramento vicino a Lviv il 13 marzo: una serie di foto e video più modeste hanno cominciato a spuntare sui loro profili Twitter e Instagram.

Da oltre il confine polacco, Jefferson Kleidian ha postato un selfie brandendo un dito mignolo ferito e ringraziando Dio per un altro giorno sulla Terra.

Andre Hack ha postato che aveva perso amici nella base. Il ventottenne istruttore di tiro a segno e fanatico di Bolsonaro Tiago Rossi ha twittato un video dicendo che era fuggito dalla base immediatamente prima dell’attacco missilistico. “Tutta la nostra legione è stata distrutta, le informazioni che ho sono che sono morti tutti. Non capite cosa vuol dire avere un jet da combattimento che vi spara un missile addosso. Non pensavo fosse una vera guerra”, ha detto.

Cosa stavano facendo questi brasiliani in Ucraina, in primo luogo? Per rispondere a questa domanda, bisogna guardare indietro, alla rinascita dell’ideologia nazista in Brasile e al rapporto sempre più profondo tra i gruppi neonazisti brasiliani, cresciuti di un impressionante 270% da quando Jair Bolsonaro è entrato in carica nel 2019, e le organizzazioni neonaziste ucraine come Azov.

Durante gli anni ‘30, il Brasile era la patria del più grande partito nazista tedesco al di fuori dell’Europa e aveva un movimento fascista nazionale molto più grande, chiamato “integralistas”, che tentò di attuare un colpo di Stato nel 1938 . Il colpo di Stato fu schiacciato, ma l’ideologia è sopravvissuta in un paese che già soffriva di un grave razzismo strutturale, dato cheultimo posto nelle Americhe a sradicare la schiavitù.

L’attuale presidente del Brasile, Jair Bolsonaro – salito al potere solo dopo che un’operazione congiunta del Dipartimento di Giustizia statunitense e dei procuratori brasiliani aveva incarcerato il principale candidato presidenziale del 2018 con false accuse – ha iniziato la sua carriera come capitano dell’esercito durante una dittatura militare semifascista, che impiegava tattiche della Gestapo come gli squadroni della morte e la tortura contro leader sindacali, intellettuali e comunisti.

Come deputato, nel 2004, Bolsonaro ha scritto una serie di lettere a siti web neonazisti, dicendo cose come “voi ragazzi siete la ragione per cui sono in politica”. Fondata su una piattaforma grondante odio anticomunista, la sua presidenza ha scatenato un’ondata di sostegno pubblico al fascismo, che era rimasto latente dalla fine della dittatura.

Secondo la legge brasiliana, le organizzazioni naziste sono illegali, ma secondo la professoressa di antropologia e ricercatrice Adriana Dias ci sono attualmente 530 cellule neonaziste che operano in Brasile.

Dal 2012, queste organizzazioni hanno avuto crescenti interazioni con le organizzazioni naziste ucraine, che hanno portato i nazisti brasiliani ad acquisire esperienza di combattimento con Azov nel Donbass, e una campagna “Ucraina-Brasile” gestita da una fazione estremista di destra di sostenitori di Bolsonaro.

Sara Fernanda Giromini era un’adolescente coinvolta in bande naziste skinhead a San Paolo quando ha aperto un account VK e ha fatto amicizia con neonazisti russi e ucraini e ha conosciuto FEMEN dopo averne letto su Facebook. VK è una popolare piattaforma di social network gestita dalla Russia.

Giromini ha visitato per la prima volta l’Ucraina nel 2011, dove ha incontrato e si è allenata con le leader di FEMEN e altri attori dell’estrema destra ucraina. Dopo essere tornata in Brasile nel 2012, ha iniziato a farsi chiamare Sarah Winter in omaggio alla fascista inglese degli anni ‘20.

Dopo che una serie di proteste in topless ha trasformato Giromini in una celebrità , FEMEN Brasile è implosa in meno di un anno.

Bruna Themis, numero due dell’organizzazione, si è dimessa e ha rilasciato una serie di interviste di denuncia , dicendo che gli ucraini chiedevano di cacciare qualsiasi donna brasiliana che non soddisfacesse i loro standard sessisti di aspetto fisico e peso, che il vero leader del gruppo era un politico minore di estrema, destra di nome Andrey Cuia, che viaggiava spesso avanti e indietro in Ucraina, e che Cuia e Giromini stavano fregando i donatori e tenendo il denaro per se stessi.

Poco dopo, FEMEN Ucraina ha annunciato che FEMEN Brasile non aveva nulla a che fare con loro, nonostante il fatto che Giromini fosse stata arrestata durante una protesta FEMEN a Kiev nel 2012. La Giromini ora dice che durante il suo periodo in FEMEN, le hanno pagato 2.000 dollari per ogni protesta.

Secondo il professor Dias, dopo che FEMEN si è piegata, Giromini – che rimane amica di diversi leader di Azov e del Battaglione Phoenix sul suo account VK fino ad oggi – ha iniziato ad invitare i neonazisti ucraini in Brasile.

Nel 2016, la polizia civile dello Stato meridionale di Rio Grande do Sul, sede di diverse ondate di immigrazione tedesca e italiana e di una lunga tradizione fascista, ha condotto un’indagine contro i gruppi neonazisti che stavano pianificando attacchi violenti contro afro-brasiliani, ebrei e LGBT+ e ha scoperto che la milizia neonazista ucraina Misanthropic Division stava reclutando nazisti brasiliani in sette città dello stato per servire come combattenti volontari con Azov nella regione del Donbass.

L’indagine, che è stata soprannominata “Operazione Azov”, ha ricevuto all’epoca ampia copertura nella stampa brasiliana e israeliana .

Dopo che il candidato principale, Luiz Inácio Lula da Silva, è stato arbitrariamente imprigionato durante la campagna elettorale del 2018, Bolsonaro ha assunto il potere sull’onda di una propaganda anticomunista di influenza nazista, che lo ha portato a etichettare qualsiasi persona o organizzazione che lo avesse mai criticato come “comunista”. A un certo punto ha persino chiamato la più antica rivista neoliberista del mondo, The Economist, “The Communist”.

Giromini, ormai membro pubblico del movimento anti-aborto, ha fatto molta campagna per Bolsonaro. Dopo il suo insediamento nel 2019, ha lanciato un appello pubblico per “ucrainizzare il Brasile”. Molti dei personaggi pubblici più reazionari associati a Bolsonaro, come il legislatore apertamente fascista di Rio de Janeiro Daniel Silveira , si sono uniti alla campagna.

Il professor Dias dice: “La tattica di Azov è sempre stata quella di portare un gruppo di 300 persone in una città e, attraverso attività di formazione con la gente del posto, avviare un movimento estremista di destra.” Giromini si è trasferito a Brasilia e ha fondato un’organizzazione chiamata “300 do Brasil” per costruire il consenso al progetto di “ucrainizzare” il Brasile.

Nel 2020, dopo che la Corte Suprema brasiliana ha bloccato uno dei tentativi di Bolsonaro di aggirare la Costituzione, il gruppo dei 300 di Giromini si è accampato sulla spianata nazionale, ha tenuto una serie di proteste con torce tiki davanti al palazzo di giustizia e ha sparato fuochi d’artificio.

Posando nei selfie con le pistole, il gruppo ha incitato alla violenza contro i membri della Corte Suprema; il 15 luglio 2020, la Corte Suprema ha quindi ordinato il suo arresto .

Dopo due settimane in carcere, le è stato assegnato il braccialetto elettronico, è stata trasferita agli arresti domiciliari e le è stato ordinato di stare lontana dai social media. Da allora è rimasta lì.

Nel frattempo, le bandiere ucraine e i simboli dell’estrema destra ucraina sono diventati sempre più frequenti nei raduni pro-Bolsonaro.

Nel 2020, un ex soldato e consulente per la sicurezza di nome Alex Silva, che vive a Kiev dal 2014 e dice di essere membro di una “forza di polizia volontaria ausiliaria”, ha scatenato una polemica mediatica che ha portato a una dichiarazione ufficiale di “non responsabilità” da parte dell’ambasciata ucraina quando ha issato una bandiera rossa e nera del Pravyi Sektor su un camion del suono a un raduno di Bolsonaro ed è stato fotografato mentre camminava tra la folla indossandola come un mantello .

Silva, ora tornato a Kiev, è diventato un’a sua volta celebrità di internet per l’estrema destra brasiliana, postando video delle sue pattuglie volontarie armate di Kiev, anche recentemente .

Leonel Radde è un consigliere comunale di Porto Alegre che passa molto del suo tempo a indagare sui gruppi neonazisti nel Rio Grande do Sul. Interrogato sulle connessioni tra gruppi neonazisti brasiliani e ucraini, ha dichiarato quanto segue.

“Vediamo chiaramente che la maggior parte dei gruppi nazisti qui presenti usano elementi iconografici ucraini. Usano gli stessi simboli – principalmente il sole nero – e tutti usano questo discorso di ucrainizzare il Brasile.

Parlano tra di loro anche di adattare le tattiche ucraine per allestire campi e occupare piazze e cose del genere. Stanno sicuramente cercando di copiare quello che è successo in Ucraina nel 2014.

Stiamo cercando di capire se stanno solo copiando le cose che vedono su internet o se sono finanziati dall’Ucraina, anche se Sarah Winter ha trascorso del tempo vicino a Porto Alegre facendo lavoro di organizzazione e ha iniziato tutta questa cosa”.

Nel frattempo, gli influencer di estrema destra come Alex Silva stanno ancora inviando reportage dall’Ucraina. La scorsa settimana l’ambasciata ucraina a Brasilia ha detto di aver ricevuto 100 richieste da brasiliani che chiedevano di offrirsi volontari per l’esercito ucraino, e UOL riferisce che l’analisi dei gruppi di social media bolsonaristi dimostra che altri 500 starebbero progettando di andare.

È ancora da vedere se l’attacco missilistico vicino a Lviv e i rapporti provenienti da ex combattenti brasiliani spaventati, fuggiti in Polonia, cambieranno qualcosa. Indipendentemente da ciò, è chiaro che l’indottrinamento politico dei nazisti ucraini ha preso piede nell’estrema destra brasiliana e sarà un fattore nella stagione delle elezioni presidenziali di quest’anno.

* corrispondente per TeleSur English TV, co-editore di Brasil Wire e co-conduttore del programma WebTV in lingua portoghese Globalistas su Brasil 247. L’articolo è stato pubblicato originariamente su Mint Press News .

