Guerra in Ucraina/42. A Mariupol “incognite” sulla resa. Boris Johnson addestra i militari ucraini ma chiede umanità per i britannici catturati

Le autorità ucraine hanno deciso che oggi non ci sarà nessun corridoio umanitario di evacuazione per i civili per via della situazione “pericolosa” sulle strade. Lo ha dichiarato su Telegram il vice primo ministro ucraino, Iryna Vereshchuk.

A Mariupol il comandante del battaglione Azov asserragliato nell’acciaieria ammette alla Bbc che tutti gli edifici nel territorio di Azovstal sono praticamente distrutti”, ha spiegato Palamar, “lanciano bombe pesanti, bombe ‘bunker-buster’ che causano enorme distruzione. Abbiamo feriti e morti nei bunker. Alcuni civili rimangono intrappolati sotto gli edifici crollati”. I miliziani dell’Azov e i fanti di marina ucraini hanno rifiutato due volte le proposte di resa avanzate dalle forze armate russe e dalle milizie repubblicane del Donetsk.

Fonti russe su Telegram affermano che “L’edificio amministrativo strategicamente importante dello stabilimento Azovstal è sotto controllo e tutto il territorio adiacente è stato sgomberato”, specificando che quel poco che resta dei nazionalisti ucraini “è stato bloccato sotto uno spesso strato di cemento e acciaio all’interno dell’impianto”.

L’agenzia russa Ria Novosti rivela che il primo ministro britannico Boris Johnson ha chiesto alle autorità russe di trattare i 2 mercenari britannici catturati a Mariupol – Aidan Eislin, 28 anni, e Sean Pinner, 48 anni – con “umanità e simpatia”. Tuttavia, Johnson non ha ancora spiegato ciò che stavano facendo questi due militari britannici in Ucraina. E sembra proprio che la presenza di numerosi consiglieri e militari di paesi Nato tra le truppe ucraine e i nazisti del battaglione Azov sia uno degli ostacoli principali per la resa nell’acciaieria.

Fonti ufficiali ucraine ammettono che le forze armate russe hanno occupato 42 insediamenti nell’oblast di Donetsk. Olena Symonenko, un’assistente del capo dello staff del presidente Volodymyr Zelensky, ha detto che la Russia ha conquistato ulteriori insediamenti ucraini nell’Oblast di Donetsk. Attualmente 3.500 insediamenti ucraini sono passati sotto il controllo russo.

Il primo ministro britannico Boris Johnson ha rivelato che decine di soldati ucraini si stanno addestrando nel Regno Unito, imparando ad usare 120 veicoli blindati britannici prima di tornare con quei mezzi a combattere nella guerra contro la Russia. Lo scrive The Guardian. Le forze britanniche stanno anche addestrando i militari ucraini in Polonia su come usare i missili antiaerei, “Posso dire che attualmente stiamo addestrando gli ucraini in Polonia nell’uso della difesa antiaerea, e in realtà nel Regno Unito nell’uso dei veicoli blindati”, ha detto Johnson.

