Jeremy Corbyn: “Discutere di pace in tempi di guerra non è una debolezza”

Con le granate russe che piovono sulle città ucraine, un difficile cessate il fuoco nello Yemen, l’attacco ai palestinesi in preghiera a Gerusalemme e molti altri conflitti in tutto il mondo, potrebbe sembrare ad alcuni inappropriato parlare di pace.

Quando una guerra è in corso, però, è assolutamente il momento di parlare di pace. Come possiamo altrimenti evitare ulteriori perdite di vite umane o altri milioni di persone costrette a rifugiarsi in qualche altra parte del mondo?

È positivo che finalmente le Nazioni Unite abbiano preso un’iniziativa con la gradita richiesta del segretario generale António Guterres di incontri faccia a faccia con il presidente russo Vladimir Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy.

Ci deve essere un immediato cessate il fuoco in Ucraina seguito da un ritiro delle truppe russe e da un accordo tra Russia e Ucraina sui futuri accordi di sicurezza.

Tutte le guerre finiscono con un negoziato di qualche tipo, quindi perché non ora?

Tutti sanno che questo è ciò che accadrà ad un certo punto. Non c’è motivo di ritardarlo per bombardamenti e uccisioni, più rifugiati, più morti e più famiglie in lutto in Ucraina e in Russia. Ma invece di sollecitare la pace, la maggior parte delle nazioni europee ha colto l’occasione per aumentare le forniture di armi, alimentare la macchina da guerra e aumentare i prezzi delle azioni dei produttori di armi.

È anche il momento di parlare della nostra umanità, o della sua mancanza, alle persone in profonda sofferenza a causa di un conflitto armato, dell’abuso dei loro diritti o della miseria che molti affrontano come risultato del sistema economico globale.

Quasi il 10% della popolazione dell’Ucraina è ora in esilio, soffrendo traumi, perdite e paura. La maggior parte dei paesi in Europa è stata di supporto ai rifugiati ucraini. Anche il governo britannico finge di esserlo, ma poi intrappola gli ucraini nella burocrazia deliberatamente labirintica e da incubo dell’Home Office per scoraggiarli. Invece, i rifugiati ucraini dovrebbero essere sostenuti e resi benvenuti.

Questo è ciò che il popolo britannico vuole in generale; l’enorme generosità della gente comune sta mostrando il meglio della nostra umanità.

Tuttavia, nel trattamento dei rifugiati disperati dalle guerre in cui la Gran Bretagna ha una responsabilità diretta, come l’Afghanistan, l’Iraq, la Libia e lo Yemen, la storia è dolorosamente diversa.

Se qualcuno è così disperato da rischiare tutto per tentare di attraversare la Manica in un pericoloso e fragile gommone, merita simpatia e sostegno. Invece, il piano del Ministero degli Interni è di portarli in Ruanda.

Se crediamo nell’umanità e nei diritti dei rifugiati, allora dovrebbero essere trattati tutti allo stesso modo e decentemente e permettere loro di dare il loro contributo alla nostra società, non criminalizzati e incarcerati. Se il partito conservatore la fa franca con questo outsourcing, altri paesi europei faranno lo stesso. Il governo danese ha già parlato calorosamente della proposta crudele e inattuabile.

Gli effetti di questa guerra sulla politica e le speranze della nostra società saranno enormi, non ultimo per le istituzioni mondiali. Le Nazioni Unite sono state create dopo la seconda guerra mondiale per “salvare le generazioni successive dal flagello della guerra”.

Da allora, possiamo snocciolare la lunga lista di conflitti e guerre per procura che il mondo ha sopportato e che hanno preso la vita di milioni di persone. Corea, Vietnam, Iran-Iraq, Jugoslavia, Afghanistan, Iraq, Libia, Siria, India-Pakistan, Repubblica Democratica del Congo e molti altri conflitti sono stati a malapena riportati dai media mainstream, forse perché erano conflitti contro l’occupazione coloniale come il Kenya.

Un’enorme domanda deve essere posta all’ONU nel conflitto in Ucraina. Quando la Russia ha brutalmente e illegalmente invaso l’Ucraina, non era quello il momento in cui l’ONU doveva inviare il suo segretario generale a Mosca per chiedere un cessate il fuoco? L’ONU è stata troppo lenta ad agire, e troppa parte del sistema interstatale ha spinto all’escalation, non al negoziato.

La richiesta di istituzioni internazionali più efficaci e proattive per sostenere la pace è stata fatta con forza nell’aprile 2022 a Madrid in una conferenza ospitata dal partito spagnolo di sinistra Podemos, a seguito di un dialogo avviato dall’organizzazione di attivisti di sinistra Progressive International. Ognuno dei 17 oratori ha condannato la guerra e l’occupazione e ha chiesto un cessate il fuoco e un futuro di pace per i popoli di Ucraina e Russia.

I partecipanti conoscevano i pericoli dell’escalation di questo conflitto e le ulteriori guerre calde e la violenza che una nuova guerra fredda porterebbe. Ci sono 1.800 testate nucleari nel mondo innescate e pronte all’uso. Un’arma “tattica” ucciderebbe centinaia di migliaia di persone; una bomba nucleare ne ucciderebbe milioni. Non può essere contenuta, né si possono limitare i suoi effetti.

A giugno, Vienna ospiterà una grande serie di eventi per la pace intorno al Trattato sulla proibizione delle armi nucleari. Questo trattato, sostenuto dall’Assemblea Generale dell’ONU e osteggiato dagli stati dichiaratamente dotati di armi nucleari, fornisce la migliore speranza e opportunità per un futuro senza armi nucleari. L’opportunità dovrebbe essere colta con entrambe le mani.

Alcuni dicono che discutere di pace in un periodo di guerra è un segno di debolezza; è vero il contrario. È il coraggio dei manifestanti pacifisti di tutto il mondo che ha impedito ad alcuni governi di essere coinvolti in Afghanistan, Iraq, Libia, Siria, Yemen o in una qualsiasi delle decine di altri conflitti in corso.

La pace non è solo l’assenza di guerra, è la vera sicurezza. La sicurezza di sapere che potrai mangiare, che i tuoi figli saranno istruiti e curati e che ci sarà un servizio sanitario quando ne avrai bisogno. Per milioni di persone, questa non è una realtà ora; le conseguenze della guerra in Ucraina la porteranno via ad altri milioni di persone.

Nel frattempo, molti paesi stanno aumentando la spesa per le armi e investono risorse in armi sempre più pericolose. Gli Stati Uniti hanno appena approvato il loro più grande budget per la difesa di sempre. Queste risorse utilizzate per le armi sono tutte risorse non utilizzate per la salute, l’istruzione, la casa o la protezione dell’ambiente.

Questo è un momento pericoloso e periglioso. Guardare l’orrore e poi prepararsi per altri conflitti in futuro non garantirà che la crisi climatica, la crisi della povertà o l’approvvigionamento alimentare vengano affrontati. Sta a tutti noi costruire e sostenere movimenti che possano tracciare un altro percorso per la pace, la sicurezza e la giustizia per tutti.

*Jeremy Corbyn è un membro del Parlamento britannico, ex leader del Partito Laburista britannico e fondatore del Progetto Pace e Giustizia.

