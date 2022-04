In Ucraina partiti d’opposizione fuorilegge per dieci anni

In Ucraina, un progetto di legge vuole bandire l’opposizione per i prossimi dieci anni. Il 26 aprile 2022, un disegno di legge, registrato nel Consiglio Supremo dell’Ucraina, proibisce a tutti i membri della sinistra, così come ai membri di alcuni partiti di opposizione, di partecipare alle elezioni presidenziali, ai deputati parlamentari, ai consigli comunali e persino ai consigli di villaggio: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39484.

Se questa legge sarà approvata, tale divieto sarà in vigore per 10 anni.

Il divieto si applicherà ai fondatori e ai membri ordinari di tali partiti:

– Partito Comunista d’Ucraina,

– Partito Socialista d’Ucraina,

– Partito dei “Socialisti”

– Unione delle Forze di Sinistra,

– Opposizione di Sinistra,

– Partito Socialista Progressista,

– Partito Socialdemocratico d’Ucraina (unito),

– Piattaforma dell’Opposizione – per la vita,

– Partito della Sharia,

– “Our” (Nostro, ndt),

– Partito delle Regioni,

– Blocco d’Opposizione,

– Derzhava,

– Vladimir Saldo Block.

La maggior parte di questi partiti sono stati banditi il 20 marzo dal decreto incostituzionale di Zelenskiy per la durata della legge marziale.

Il Parlamento dell’Ucraina è anche pronto ad adottare un disegno di legge che semplificherà la procedura di messa al bando dei partiti che hanno un’opinione diversa dalle autorità di Kyiv e dalle formazioni di estrema destra su ciò che sta succedendo in Ucraina: https://yur-gazeta.com/golovna/zaborona-prorosiyskih-partiy-v- ukrayini-zareestrovaniy-zakonoproekt-.html.

Ci sono pochi dubbi che questa legge sarà approvata. E dopo questo, tutti i partiti menzionati sopra saranno completamente vietati per un mese (tale periodo è specificato nel progetto di legge).

Un altro progetto di legge propone di privare del loro mandato tutti i deputati della fazione della “Piattaforma dell’opposizione – per la vita”. Questa è la seconda compagine più grande, che rappresenta l’opposizione sistematica alle autorità.

Così, nel prossimo futuro, qualsiasi movimento di sinistra, anche solo di opposizione alle autorità e all’ultradestra, sarà vietato in Ucraina.

C’è anche un progetto di legge nel Consiglio Supremo dell’Ucraina per vietare la Ukrainian Orthodox Church (UOC), la più grande organizzazione religiosa in Ucraina.

Lo speaker Ruslan Stefanchuk ha detto però che il parlamento non prenderà in considerazione questo disegno di legge fino alla fine della guerra, poiché potrebbe “dividere la società“: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3466735-rada-ne-rozgladatime-zaboronu-upc -mp-do-kinca-vijni-stefancuk.html.

Ma dopo la fine delle ostilità, l’UOC potrebbe essere legalmente bandita.

Nel frattempo, i sacerdoti dell’UOC e i suoi sostenitori, come il poeta Yan Taksyur, sono sottoposti a repressione, e le chiese dell’UOC sono sequestrate da rappresentanti di formazioni armate di estrema destra per trasferirle alla Orthodox Church of Ukraine, che sostiene le autorità.

Il “modello ucraino”, costruito dal 2014, non può esistere senza divieti di canali televisivi, siti web, partiti, chiese. Senza odio, repressione e “immagine del nemico”.

Pertanto, ha vita breve.

*Da qui: https://t.me/repressionoftheleft/219

