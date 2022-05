Lettera aperta al cancelliere Olaf Scholz

28 intellettuali e artisti scrivono una lettera aperta al cancelliere Scholz. Essi sostengono la sua lucidità (fin qui) e mettono in guardia contro una terza guerra mondiale. La lettera ha raccolto 120.000 firme in poche ore. Ma Scholz ha risposto dichiarando “obsoleto il pacifismo”. Non è la prima volta che i “socialdemocratici” tedeschi votano per la guerra…



Caro Cancelliere

Apprezziamo che lei abbia finora considerato così attentamente i rischi: il rischio che la guerra si estenda all’interno dell’Ucraina; il rischio che si estenda a tutta l’Europa; in effetti, il rischio di una terza guerra mondiale.

Speriamo quindi che torniate alla vostra posizione originale e non forniate, direttamente o indirettamente, altre armi pesanti all’Ucraina. Al contrario, vi esortiamo a fare del vostro meglio per garantire che un cessate il fuoco possa essere raggiunto il più presto possibile; un compromesso che entrambe le parti possano accettare.

Condividiamo il verdetto sull’aggressione russa come una violazione della norma fondamentale del diritto internazionale. Condividiamo anche la convinzione che esiste un dovere politico e morale di principio di non ritirarsi dalla violenza aggressiva senza reagire. Ma tutto ciò che può essere derivato da questo ha dei limiti in altri precetti dell’etica politica.

Siamo convinti che due di questi limiti sono stati raggiunti: in primo luogo, il divieto categorico di accettare un rischio manifesto che questa guerra degeneri in un conflitto nucleare.

La consegna di grandi quantità di armi pesanti, tuttavia, potrebbe rendere la Germania stessa una parte della guerra. E un contrattacco russo potrebbe poi innescare il caso di mutua assistenza ai sensi del trattato NATO e quindi il pericolo immediato di una guerra mondiale.

La seconda linea di confine è il grado di distruzione e di sofferenza umana tra la popolazione civile ucraina. Anche la resistenza giustificata contro un aggressore è ad un certo punto insopportabilmente sproporzionata rispetto a questo.

Mettiamo in guardia contro un duplice errore: in primo luogo, che la responsabilità del pericolo di un’escalation verso un conflitto nucleare sia solo dell’aggressore originale e non anche di coloro che, con gli occhi aperti, gli forniscono un motivo per agire in modo eventualmente criminale.

E in secondo luogo, che la decisione sulla responsabilità morale dell’ulteriore “costo” in vite umane tra la popolazione civile ucraina è di esclusiva competenza del loro governo. Le norme moralmente vincolanti sono di natura universale.

L’aumento delle armi che avviene sotto pressione potrebbe essere l’inizio di una spirale globale di armi con conseguenze catastrofiche, non ultimo per la salute globale e il cambiamento climatico. Nonostante tutte le differenze, dobbiamo lottare per la pace globale. L’approccio europeo della diversità comune è un modello per questo.

Siamo convinti, cancelliere, che il capo del governo della Germania in particolare possa dare un contributo decisivo per una soluzione che resista al giudizio della storia. Non solo in vista del nostro attuale potere (economico), ma anche in vista della nostra responsabilità storica – e nella speranza di un futuro pacifico comune.

Speriamo e contiamo su di voi!

Cordiali saluti

Primi firmatari

Andreas Dresen, regista

Lars Eidinger, attore

Dr. Svenja Flaßpöhler, filosofo

Prof. Dr. Elisa Hoven, avvocato penalista

Alexander Kluge, intellettuale

Heinz Mack, scultore

Gisela Marx, produttore cinematografico

Prof. Dr. Reinhard Merkel, avvocato penalista e filosofo del diritto

Prof. Dr. Wolfgang Merkel, politologo

Reinhard Mey, musicista

Dieter Nuhr, attore

Gerhard Polt, attore

Helke Sander, regista

HA Schult, artista

Alice Schwarzer, giornalista

Robert Seethaler, scrittore

Edgar Selge, attore

Antje Vollmer, teologa e politica verde

Franziska Walser, attrice

Martin Walser, scrittore

Prof. Dr. Peter Weibel, teorico dell’arte e dei media

Christoph, Karl e Michael Well, musicisti

Prof. Dr. Harald Welzer, psicologo sociale

Ranga Yogeshwar, giornalista scientifico

Juli Zeh, scrittore

Prof. Dr. Siegfried Zielinski, teorico dei media

