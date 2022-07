Libertà per i fratelli Kononovich e tutti i prigionieri politici in Ucraina

Abbiamo voluto lanciare un messaggio di solidarietà e di lotta per i fratelli Kononovich, due giovani militanti comunisti e antifascisti che da marzo sono stati sequestrati e torturati dai servizi di sicurezza del governo ucraino, e oggi di loro non si ha più notizia.

La guerra in Ucraina – l’abbiamo gridato nelle piazze antimperialiste e sostenuto in tante iniziative di controinformazione all’infame propaganda occidentale – non è iniziata a febbraio, ma nel 2014, con il golpe USA e UE e la guerra di Kjev ai popoli del Donbass.

In questi otto anni tanti, molti giovanissimi, come i fratelli Kononovich hanno messo in gioco la loro stessa vita contro la repressione, dispiegata – legalmente e non – dai governi golpisti con l’infame manovalanza dei battaglioni nazisti e delle stesse istituzioni – repressione passata anche per la messa fuori legge da parte della “democratica” Ucraina dei comunisti e una sempre più violenta stretta del governo negli ultimi mesi contro partiti, movimenti e attivisti di opposizione.

Hanno messo in gioco la loro vita non solo per la resistenza dei popoli del Donbass e degli antifascisti contro l’aggressione guerreggiata di Kjev e le politiche antipopolari dei golpisti contro tutti i lavoratori ucraini, ma per la scelta di campo chiara di organizzarsi e lottare per l’alternativa socialista alla barbarie del capitalismo.

Siamo e saremo sempre a fianco di chi ha scelto di stare dalla parte giusta della barricata e, oggi più che mai, della storia!