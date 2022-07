Difendere a Roma la Rivoluzione Cubana

Giù le mani da Cuba socialista!

Martedì 26 luglio, tutti in piazza a Roma per festeggiare e difendere la Rivoluzione Cubana.

Riportiamo la nota a firma di

OSA Roma

Cambiare Rotta Roma

Rete dei Comunisti Roma

Il prossimo 26 luglio torneremo presso l’Ambasciata della Repubblica di Cuba in Italia, in un giorno di festa nel ricordo del Día de la Rebeldía Nacional, ma anche e soprattutto di lotta e di contrasto ai tentativi di destabilizzazione del processo rivoluzionario di Cuba socialista.

Dopo più di 60 anni di infame “bloqueo” e il finanziamento a suon di milioni di dollari di decine di organizzazioni e network di fascisti cubani, che vorrebbero promuovere il “regime charge” agognato a Washington, dallo scorso anno è in corso il tentativo di attuare un “golpe suave” anche con un utilizzo tossico della comunicazione e dei social network.

Un tentativo di golpe che è parte di quella che il legittimo presidente cubano Diaz Canel ha definito la “guerra totale di Washington contro Cuba e la Rivoluzione” e che ha visto nella crisi legata alla pandemia un’opportunità per dare una accelerazione alle iniziative di gruppuscoli di dissidenti.

Iniziative fallite, nell’Isola come nei restanti centri imperialisti, perché prive di un seguito reale e contrastate dalla costante e determinata presenza dei compagni, soprattutto della nuova generazione, e delle organizzazioni e associazioni accorsi a difendere l’Ambasciata di Cuba e la Rivoluzione da quelle provocazioni fasciste.

Questo 26 luglio la Rete dei Comunisti, Cambiare Rotta e Osa, assieme a tutta la città solidale con la Rivoluzione, torneranno nei pressi dell’Ambasciata per sostenere Cuba socialista.

Conosciamo bene la fondamentale importanza che quel processo rivoluzionario riveste nelle ipotesi di transizione al Socialismo, come dimostrato dalla gestione del vaccino cubano Soberana, e in un panorama internazionale che mostra ormai evidenti gli effetti devastanti della barbarie capitalista e dell’ingerenza imperialista. Per questo, sempre ai nostri posti ci troverete!

Giù le mani da Cuba socialista!

Viva Fidel

Abajo el bloqueo

Patria o muerte, ¡venceremos!

Ci vediamo martedì 26 luglio, dalle ore 11:00, in piazza Santa Prisca per poi convergere davanti l’Ambasciata.

26 Luglio 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO