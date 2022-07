Dalla Granjita Siboney alla gloria

Nelle prime ore del 26 luglio 1953 iniziò la storia della Rivoluzione Cubana. Era una domenica di carnevale a Santiago de Cuba, la seconda città più importante del paese. Nella vicina Granjita (ndt: piccola fattoria) Siboney, un presunto allevamento di polli ma in realtà un deposito di armi, si sono riuniti 136 rivoluzionari, tra cui due donne, Haydée Santamaría e Melba Hernández.

Quasi tutti militanti della Gioventù del Partito Ortodosso, decisi a iniziare la lotta armata contro la dittatura di Fulgencio Batista. Il suo leader: Fidel Castro Ruz, avvocato di 27 anni, candidato a deputato alle elezioni troncate dal colpo di stato.

Fidel era figlio di un proprietario terriero spagnolo ed era stato educato dai gesuiti. Si era distinto nelle lotte universitarie sfidando il dogmatismo della vecchia sinistra che condannava il percorso insurrezionale e proponeva libere elezioni per rovesciare la dittatura.

Nella Granjita Siboney, i protagonisti di questa storia vennero a conoscenza della missione che li attendeva: assaltare la caserma Moncada e Carlos Manuel de Céspedes, l’ospedale e il Palazzo di Giustizia, e distribuire armi alla popolazione chiamata all’insurrezione.

Il piano fallì per le contingenze che la realtà impone al più perfetto progetto rivoluzionario. Fu pagato con il sangue di giovani prigionieri, torturati e poi assassinati spietatamente. Tra loro Abel Santamaría, secondo in comando dell’operazione, al quale furono cavati gli occhi prima di essere ucciso e li diedero a sua sorella Haydée.

Fidel Castro e un gruppo di sopravvissuti furono condannati a pene detentive e successivamente all’esilio. Durante il processo, Fidel si è difeso da solo con un’arringa nota come “La Storia mi Assolverà” che era in realtà un programma di lotta per la libertà e la giustizia sociale a Cuba.

Se una lente d’ingrandimento ideologica esamina quel documento, difficilmente troverà tracce di un pensiero marxista dogmatico. Quello che invece si troverà è una proposta sfidante per il cambio di direzione della nazione, cioè, come deve essere, un’espressione autentica e risoluta di un marxismo audace e creativo.

A Cuba a quel tempo, il socialismo era “proprietà” da una minoranza settaria e dogmatica.

Espulsi da Cuba, Fidel ei suoi compagni trovarono asilo in Messico, dove si unì a loro Ernesto Che Guevara. 82 di loro tornarono a Cuba il 2 dicembre del 1956 sul barcone Granma. Ma solo una manciata raggiunse il rifugio – e quartier generale – nella Sierra Maestra. Da quella posizione, il Movimento 26 luglio (M26-7) iniziò la lotta di guerriglia con un forte sostegno contadino.

Nel frattempo, a Cuba erano sorti altri gruppi che hanno abbracciato la lotta insurrezionale. Il più notevole: il Direttorio Rivoluzionario fondato dal dirigente universitario José Antonio Echeverría. La DR effettuò l’assalto al palazzo presidenziale e a una stazione radiofonica nell’aprile 1957. Echeverría e molti dei suoi compagni furono assassinati. Pochi giorni dopo, vittime di una denuncia, furono giustiziati quattro sopravvissuti che si nascondevano nell’appartamento 201 dell’edificio Humboldt 7.

Il delatore: Marcos Rodríguez, militante comunista, fu processato e fucilato nel 1964. Nelle sue dichiarazioni ha confessato che il motivo del suo tradimento era il settarismo. Il suo partito definiva “terrorista” la lotta armata dell’M26-7 e del Direttorio Rivoluzionario. Il PSP (comunista) tolse il suo veto al percorso insurrezionale solo nell’agosto del 1958, poco prima del trionfo della rivoluzione (1 gennaio 1959).

Il talento politico di Fidel Castro, senza dubbio, permise di costruire unità sconfiggendo il settarismo della vecchia sinistra. Tuttavia, ci sono stati momenti della rivoluzione in cui i dogmatismo e il settarismo hanno messo in pericolo il progetto storico nato nella Granjita Siboney. Il protagonista di uno di quei momenti difficili è stato Aníbal Escalante, un ex dirigente del PSP, la cui cospirazione è stata interrotta con fermezza.

Il carattere socialista della Rivoluzione Cubana è stato dichiarato nel 1961. La coscienza e l’organizzazione del popolo cubano hanno permesso di compiere questo passo storico. La rivoluzione ha rischiato la vita per affrontare il blocco decretato dal presidente nordamericano John F. Kennedy dopo il fallimento dell’invasione della Baia dei Porci.

Il Partito Comunista di Cuba (PCC), colonna vertebrale della rivoluzione, è stato costruito pezzo per pezzo. L’M26-7 non si è appropriata della vittoria rivoluzionaria. La conduzione politica di Fidel ha lasciato il posto alle ORI (Organizzazioni Rivoluzionarie Integrate) con l’M26-7, il PSP e il Direttorio Rivoluzionario. Poi venne il Partito Unito della Rivoluzione Socialista di Cuba fino al 3 ottobre 1965, quando nacque il Partito Comunista di Cuba (PCC).

In questo arduo processo politico e sociale c’è una rete di discussioni ideologiche che hanno cercato di rafforzare l’unità e soprattutto di rafforzare l’indipendenza e la sovranità di Cuba. Il pensiero rivoluzionario cubano – che si basa sull’ideologia di José Martí e Fidel Castro – ha una forte componente patriottica, latinoamericanista e internazionalista.

La Rivoluzione Cubana ha svolto una partecipazione eroica nell’indipendenza dell’Angola e del Sud Africa, ha sostenuto con uomini e armi la lotta rivoluzionaria di Nicaragua, El Salvador e Guatemala, ha dato la sua solidarietà senza riluttanza al processo guidato in Cile dal Presidente Salvador Allende.

Oggi la Rivoluzione Cubana affronta gravi pericoli. I 60 anni di blocco nordamericano hanno causato perdite che sono calcolate – ai valori odierni – in 138miliardi 843 milioni di dollari. Il paese vive la dura realtà di una fortezza assediata. L’attuale presidente degli USA ha raddoppiato le misure per soffocare Cuba. Prova a mettere in ginocchio l’isola di Fidel.

Il blocco alimenta l’inflazione, la corruzione e il deterioramento dei salari. I problemi peggiorano e migliaia di cubani lasciano l’isola per sfuggire alla miseria. Nel luglio dello scorso anno c’è stata un’esplosione di angoscia accumulata. Le autorità guidate dal presidente Miguel Díaz-Canel si stanno adoperando per riorganizzare l’economia e la domanda sociale in base ai bisogni e ai vincoli del socialismo di questo secolo.

Cuba sta dando un esempio di coraggio che l’America Latina deve fare proprio.

La solidarietà attiva con Cuba non è solo un dovere. È anche una necessità se vogliamo installare trincee di difesa per la nostra indipendenza e sovranità.

Per l’impero, la priorità è strangolare Cuba. Ma poi vengono quelli che osano difendere la propria sovranità.

L’audace storia iniziata 69 anni fa nella Granjita Siboney è diventata un’epopea latinoamericana. Facciamo nostra quella storia. Non condanniamola al suicidio dell’indifferenza e dell’egoismo.

https://www.puntofinalblog.cl/post/de-la-granjita-siboney-a-la-gloria

