I legionari stranieri in Ucraina denunciano: “Missioni suicide, abusi, minacce fisiche”

I combattenti della Legione Internazionale denunciano la cattiva condotta dei loro comandanti. L’inchiesta giornalistica è stata condotta alla testata ucraina Kyiv Independent, assolutamente insospettabile di simpatie per la Russia. A quanto pare la realtà dell’Ucraina considerata “democratica” è profondamente diversa da quella idilliaca narrata dai nostri media di regime…



Il Kyiv Independent pubblica questa inchiesta per far luce sul presunto abuso di potere della leadership di un’ala della Legione Internazionale, una legione creata per i combattenti stranieri e dedicata alla difesa dell’Ucraina.

I membri dell’unità della Legione affermano di aver denunciato la cattiva condotta dei loro comandanti alle forze dell’ordine ucraine, al Parlamento e all’Ufficio del Presidente Volodymyr Zelensky, ma di non aver visto alcuna reazione adeguata e di essersi quindi rivolti ai giornalisti come ultima risorsa.

I soldati che hanno evidenziato i problemi all’interno di questa unità della Legione affermano di aver ricevuto minacce per aver parlato. Per la loro sicurezza, non riveliamo le loro identità.

All’inizio di maggio, un combattente brasiliano è arrivato in Ucraina per unirsi alla Legione Internazionale in seguito all’appello del Presidente Volodymyr Zelensky ai “cittadini del mondo” affinché venissero ad aiutare a difendere l’Ucraina.

Pensava che la sua vasta esperienza nell’esercito brasiliano lo avesse preparato praticamente per qualsiasi compito.

Eppure non era pronto a compiere missioni suicide per ordine del suo comando, né a tollerare ordini di saccheggio e furto.

Come comandante di plotone della Legione Internazionale, gli fu ordinato di fare proprio questo.

L’ufficiale brasiliano ricorda che i suoi subordinati dissero, prima di dimettersi dalla Legione: “Siamo venuti qui per aiutare questa gente a combattere per il Paese, contro l’invasione. Non siamo venuti qui per fare esattamente quello che fanno i russi quando sono in territorio ucraino“.

L’inchiesta del Kyiv Independent rivela problemi endemici in uno dei reparti della Legione Internazionale, supervisionato dall’intelligence ucraina.

Secondo diverse fonti, alcuni comandanti dell’unità sono coinvolti in furti di armi e beni, molestie sessuali, aggressioni e invio di soldati impreparati in missioni avventate.

Le accuse contenute in questa storia si basano su interviste a legionari, testimonianze scritte di oltre una dozzina di ex e attuali membri della legione e un rapporto di 78 pagine sui problemi di questa particolare unità della Legione Internazionale.

Per circa quattro mesi, i combattenti stranieri hanno bussato alle porte delle alte cariche chiedendo aiuto. Il rapporto è stato presentato al Parlamento e le testimonianze scritte sono state inviate all’ufficio di Zelensky. Alyona Verbytska, commissario del presidente per i diritti dei soldati, ha confermato di aver ricevuto le denunce dei legionari e di averle trasmesse alle forze dell’ordine.

Ma le autorità, dicono i soldati, sono riluttanti a risolvere il problema.

Una leadership fallita?

La Legione Internazionale, dicono i soldati, è composta da due ali. Le Forze di terra ucraine ne supervisionano una. La Direzione per l’Intelligence del Ministero della Difesa, nota con l’acronimo ucraino GUR, coordina l’altra.

Le accuse contenute in questo rapporto riguardano l’ala della Legione gestita dal GUR. Al suo massimo splendore, questa unità contava fino a 500 persone e comprendeva circa un terzo della Legione Internazionale, secondo le fonti del Kyiv Independent tra i soldati.

Il GUR non ha risposto alla richiesta di commento del Kyiv Independent entro la data di pubblicazione.

Secondo i membri dell’ala della Legione gestita dall’intelligence, i loro comandanti riferiscono direttamente al capo del GUR, Kyrylo Budanov, che Zelensky ha anche nominato a capo del comitato dell’intelligence presso l’ufficio del presidente a fine luglio.

Ufficialmente, l’ala GUR della Legione è diretta dal maggiore Vadym Popyk. Tuttavia, egli non dirige l’unità da solo.

Il potere è nelle mani di poche persone: il braccio destro di Popyk, il maggiore Taras Vashuk (chiamato dai soldati “giovane Taras”), un ufficiale dei servizi segreti tra i 20 e i 30 anni, secondo i combattenti stranieri; lo zio di Vashuk, anch’egli Taras (chiamato “vecchio” Taras) e anch’egli ufficiale dei servizi segreti; e il 60enne Sasha Kuchynsky.

“Sono come un gruppo di vecchi amici“, ha dichiarato un legionario americano al Kyiv Independent parlando dei tre uomini.

Il giovane Taras, il vecchio Taras e Sasha gestiscono le operazioni dell’unità. Inviano i soldati in missione e coordinano l’ala intelligence del lavoro della Legione. Sasha è anche responsabile della logistica e dei rifornimenti.

I legionari accusano il trio di varie malefatte. Per i due Taras, le lamentele maggiori riguardano l’invio di soldati in missioni suicide.

Un soldato americano intervistato dal Kyiv Independent ha descritto un paio di missioni svoltesi vicino alla città meridionale di Mykolaiv, uno dei punti caldi della guerra.

Le truppe russe scoprirono la posizione della loro squadra e iniziarono a bombardarla pesantemente. Il resto delle truppe si ritirò dalla posizione secondaria dietro di loro, lasciando la squadra a tenere la linea del fronte da sola, senza rinforzi.

“Siamo stati letteralmente lasciati indietro e non hanno voluto evacuarci“, ha detto il soldato. Il suo commilitone, Scott Sibley, è stato ucciso, mentre altri tre sono rimasti gravemente feriti in quella missione.

Poco dopo che la squadra è sfuggita al bombardamento, un altro gruppo della stessa unità ha ricevuto l’ordine di occupare la stessa posizione.

“Abbiamo detto al comandante che quelle posizioni erano state scoperte dai russi… Se torniamo lì, siamo tutti morti“, ha raccontato il soldato americano al Kyiv Independent.

L’anziano Taras non ha ascoltato e ha mandato un altro gruppo nello stesso posto, ha raccontato il soldato. La storia si è ripetuta, ma questa volta con quattro morti, diversi feriti e un prigioniero.

Il soldato prigioniero, Andrew Hill, deve ora affrontare un “processo” e una possibile esecuzione, con l’accusa di essere un mercenario, nella Donetsk occupata dai russi.

Le azioni di Sasha Kuchynsky, tuttavia, si distinguono per l’ampiezza delle presunte malefatte.

Oltre a mandare i combattenti a morire, hanno detto i legionari, Kuchynsky li ha costretti ad aiutarlo a saccheggiare i negozi. I combattenti hanno dichiarato al Kyiv Independent che è anche un forte bevitore che abusa dei suoi subordinati.

Un altro soldato, un ebreo americano, ha dichiarato al Kyiv Independent che i soldati ebrei hanno sperimentato l’antisemitismo di Kuchynsky. Ha sottolineato di non averlo riscontrato in nessun altro nell’esercito ucraino.

Il soldato dice anche che Kuchynsky ha preteso di avere una parte dell’equipaggiamento e delle attrezzature che il soldato aveva comprato per i suoi amici più stretti della legione. Quando il soldato si è rifiutato di cederli, Kuchynsky gli ha puntato contro una pistola.

“E allora Sasha (Kuchynsky) ha iniziato a urlare, a gridare“, ha ricordato il soldato. “Ha detto: ‘So che c’è della roba qui. Datemi la vostra roba‘”.

“E di fronte al traduttore, ha alzato la sua arma contro di me. E io ho pensato: ‘Mi vuoi sparare? Mi vuoi sparare’. E poi ha avuto un’espressione, onestamente, di rimorso, ma anche di ‘Oh, cazzo’ e ha abbassato la pistola“, ha proseguito il soldato.

Ha detto di aver incontrato una volta un legionario contro il quale anche Kuchynsky aveva alzato la pistola.

Secondo un altro legionario americano, Kuchynsky avrebbe anche molestato le donne medico della loro unità, usando con loro un linguaggio sessualmente allusivo. Secondo il soldato americano, i medici della legione si sono lamentati, ma nessuno ha fatto nulla. Il medico straniero che conosceva e che è stato molestato da Kuchynsky non fa più parte della Legione e ha lasciato l’Ucraina.

Quando era nei guai, dicono i legionari, Kuchynsky si rivolgeva a Taras Vashuk per trovare una copertura.

“Sasha chiamava Taras e si faceva confermare che poteva fare tutto quello che voleva. E Taras lo appoggiava costantemente“, ha dichiarato un soldato scandinavo al Kyiv Independent.

Tuttavia, ad oggi, Kuchynsky rimane nella sua posizione di comando de-facto nella Legione, nonostante le lamentele dei suoi subordinati e nonostante il fatto che, secondo la legge ucraina, non possa, in quanto straniero, ricoprire ruoli esecutivi nell’esercito.

Di fronte alle accuse dei legionari, Kuchynsky si è rifiutato di affrontarle.

“Spetta alla Procura militare affrontare queste questioni“, ha dichiarato al telefono al Kyiv Independent. “Non ho commenti da fare. Sono occupato“.

Poi ha riattaccato.

Secondo un’indagine della Procura militare non sarebbe la prima volta che Kuchynsky ha problemi con la legge.

‘Sasha Kuchynsky’

Secondo le fonti del Kyiv Independent all’interno della legione, Sasha Kuchynsky non è il suo vero nome. Si tratterebbe di Piotr Kapuscinski, un ex membro di un’organizzazione criminale polacca, fuggito in Ucraina dopo diversi problemi con la legge.

Su richiesta del Kyiv Independent, i nostri colleghi del gruppo di giornalismo investigativo Bellingcat hanno effettuato un confronto di immagini tra le foto di Sasha Kuchynsky, fornite dai legionari, e le foto di Piotr Kapuściński, reperite dai media polacchi.

I risultati confermano la conclusione che le foto sono della stessa persona.

In Polonia, Kapuscinski è ricercato per frode e rischia fino a otto anni di carcere. Secondo la Gazeta Wyborcza polacca, ha già scontato una pena in passato.

È fuggito dalla Polonia nel 2014 ed è ricomparso in Ucraina due anni dopo. Nell’ottobre 2016 è stato indagato in Ucraina per rapina aggravata e violenza sessuale, ma è stato accusato solo di rapina. Nel novembre 2016 è stato arrestato e ha trascorso oltre un anno dietro le sbarre.

Nel 2017 Varsavia ha chiesto a Kiev l’estradizione di Kapuscinski, ma le autorità ucraine hanno risposto che lo avrebbero prima processato da sole.

Kapuscinski è riapparso nel maggio 2021, quando le forze dell’ordine hanno perquisito il suo veicolo trovando una pistola semiautomatica e dei proiettili e hanno proceduto alla perquisizione di un edificio da lui utilizzato, trovando degli esplosivi. Rischiava fino a sette anni di carcere per possesso di armi illegali, ma è stato quasi subito rilasciato su cauzione di quasi 2.500 dollari.

Dopo lo scoppio della guerra russa a febbraio, Kapuscinski si è arruolato nell’esercito; a quel punto il tribunale ha sospeso il suo caso e ha restituito la cauzione nel maggio 2022.

Il suo passato criminale non ha impedito a Kapuscinski di entrare nella Legione e di ottenere un ruolo esecutivo. La legislazione prevede che tutte le reclute straniere debbano sottoporsi a controlli prima di entrare nell’esercito ucraino. Non è chiaro se i precedenti penali siano un ostacolo.

In Ucraina, i cittadini possono prestare servizio nell’esercito anche se hanno un procedimento penale in corso o una condanna passata in giudicato. La legge, tuttavia, non si riferisce agli stranieri. Quindi, quando un tribunale ucraino ha sospeso il caso di Kapuscinski e gli ha restituito la cauzione, ha applicato la stessa norma che si applica agli ucraini.

Nella Legione, Kuchynsky (Kapuscinski) si fa chiamare colonnello e indossa una spallina da colonnello, secondo le testimonianze dei soldati e le fotografie di Kuchynsky fornite dai legionari al Kyiv Independent. In realtà, gli stranieri possono prestare servizio nelle Forze armate ucraine solo nei gradi inferiori, come soldati semplici, sergenti e sottufficiali.

Dall’inizio dell’anno, l’uomo che si fa chiamare Sasha Kuchynsky è passato da sospetto criminale su cauzione a uomo libero e comandante de-facto di un’unità militare ucraina di alto profilo.

Il passato polacco: Broda, il gangster

Secondo quanto riportato dai media polacchi, in Polonia Piotr Kapuscinski è conosciuto come “Broda” (Barba), un influente ex membro della banda di Pruszków, un tempo la più grande mafia del Paese.

Era il braccio destro dei vertici del gruppo, “Wanka” e “Malizna”, e riciclava denaro per loro, secondo Mariusz Kaminski, vicepresidente del partito Diritto e Giustizia e attualmente Ministro degli Interni della Polonia e coordinatore dei servizi segreti polacchi.

I media polacchi hanno riferito che avrebbe evitato almeno 71 accuse, tra cui quella di rapimento a scopo di riscatto, collaborando con le forze dell’ordine come “testimone della corona” nel 2009 nel caso incentrato sulla banda di Pruszkow.

Intorno al 2010-2011, Kapuscinski ha testimoniato contro gli assassini di Marek Papala, il capo della polizia polacca assassinato nel 1998. Kapuscinski avrebbe confessato di aver aiutato i due assassini, un russo e un bielorusso, aiutandoli ad affittare un appartamento in Polonia.

In seguito alle sue testimonianze in “vari casi contro il crimine organizzato”, almeno 20 persone, tra cui i boss e altri membri della banda di Pruszkow, sono stati accusati di partecipazione al crimine organizzato. Nove sono state condannate, mentre i casi contro Kapuscinski sono stati sospesi, secondo i media polacchi esaminati dal Kyiv Independent.

Nel febbraio 2020, gli è stato tolto lo status di “testimone della corona”, in parte per non essersi presentato in tribunale e quando è stato chiamato a comparire presso l’ufficio del procuratore.

Per le sue presunte malefatte nella Legione Internazionale, Kuchynsky è già stato interrogato più volte.

In primo luogo, dal Servizio di sicurezza dell’Ucraina (SBU) dopo aver minacciato uno dei soldati americani con una pistola. Secondo il soldato, Kuchynsky non ha subito alcuna conseguenza.

Poi dalla Procura militare in seguito alle denunce di altri legionari contro di lui, secondo le fonti del Kyiv Independent. Le denunce parlavano di abuso di potere, frode e aggressione. Kuchynsky ha negato le accuse e ha mantenuto il suo posto. L’indagine, tuttavia, è in corso.

Mandato a morire

L’indagine su Sasha Kuchynsky, tra gli altri episodi, riguarda il suo invio di soldati in quella che viene definita una missione suicida a Sievierodonetsk, una città chiave nell’Oblast di Luhansk che le truppe russe hanno conquistato a fine giugno.

Secondo il combattente brasiliano che ha parlato con il Kyiv Independent, gli ordini di Kuchynsky erano incoerenti.

All’inizio, l’unità del brasiliano ha trascorso due settimane a prepararsi per una missione di sminamento nell’Oblast di Zaporizhzhia, una regione meridionale.

All’inizio di giugno, a pochi giorni dall’inizio della missione, sono stati improvvisamente spostati in un altro luogo. Kuchynsky ordinò loro di andare a Sievierodonetsk, nell’Oblast’ orientale di Luhansk, e di mantenere una posizione vicino alle linee nemiche.

Andare in uno dei principali punti caldi della guerra era molto diverso da una missione di sminamento. Questo non sarebbe stato un problema se fossero stati preparati, ha detto l’ufficiale brasiliano, ma non lo erano.

“Abbiamo preparato questi ragazzi per due settimane con tutti i tipi di addestramento, i metal detector e le mine antiuomo… e ora ci manderete nella zona industriale, in un combattimento di tipo urbano. Sasha, è una follia“, ricorda il legionario al suo comandante.

“Capisco. Sono d’accordo con te, ma questo è l’ordine“, avrebbe risposto Kuchynsky.

Il combattente brasiliano iniziò a pianificare l’operazione a Sievierodonetsk, ma né Kuchynsky né Taras Vashuk, l’altro comandante, gli diedero alcuna informazione – che secondo lui avrebbero dovuto dare – sulla situazione a terra. A quel punto, Sievierodonetsk era un centro di pesanti combattimenti. Le truppe ucraine si sarebbero ritirate dalla città un paio di settimane dopo.

“Molte domande non hanno avuto risposta, come ad esempio dove si trovavano le truppe amiche“, ha detto l’ufficiale brasiliano.

Solo in seguito ha appreso che il gruppo precedente, inviato in questa stessa missione, era stato colpito dal fuoco amico dei soldati ucraini. Un altro legionario brasiliano fu ucciso e dovettero ritirarsi.

“Siamo entrati sul campo senza sapere cosa stesse succedendo“, ha detto l’ufficiale.

“Ho capito che quei figli di puttana non ci avrebbero lasciato spianare“, ha detto di Sasha e Taras. “Ci portavano semplicemente in mezzo al posto, ci scaricavano lì a combattere, ci scaricavano lì a morire“.

All’arrivo, un militare delle forze speciali ucraine li ha informati. Ha detto ai brasiliani che le truppe ucraine sono all’interno degli edifici lungo la loro strada, ma non hanno comunicazioni stabilite con loro e quindi sparano a tutti quelli che sfondano.

“Ma che cazzo? Come facciamo a passare? Questi ragazzi (ucraini) ci spareranno addosso?“, ha detto il brasiliano.

“Sì, è vero. Dobbiamo nasconderci“, gli avrebbe detto il soldato ucraino.

Hanno trascorso lì quattro giorni invece dei due previsti. Hanno finito il cibo e l’acqua e hanno chiesto una rotazione, ma Kuchynsky, che li aveva mandati lì, non ha risposto.

“Nessuno ha dormito, tutti sono stanchissimi. Alcuni dei miei ragazzi sono disidratati e uno è ferito. E siamo rimasti lì. In quel momento Sasha (Kuchynsky) è uscito dai radar“, ha detto.

Ben presto qualcuno che non conoscevano si è messo in contatto via radio dicendo che un nuovo gruppo stava arrivando. I soldati sono arrivati, ma poi se ne sono andati nel cuore della notte senza dire nulla. Il giorno dopo, un’altra squadra è arrivata per sostituirli.

Il brasiliano ritiene che Kuchynsky non avesse un piano per la loro evacuazione.

“Un gruppo di dilettanti, che giocano con la vita delle persone“, ha detto della leadership dell’unità. Il suo racconto delle missioni suicide è confermato da altri soldati, sia nelle loro conversazioni con il Kyiv Independent che nelle loro testimonianze ufficiali presentate all’Ufficio del Presidente.

Il capo plotone brasiliano e un paio di suoi soldati sono rimasti feriti, ma sono sopravvissuti. Dopo essere stati finalmente evacuati da Sievierodonetsk, la maggior parte dei combattenti della squadra ha deciso di abbandonare la Legione.

“Non resteremo, cazzo. Ce ne andiamo“, ha ricordato il combattente.

La squadra del combattente brasiliano non è l’unica ad aver lasciato la Legione, delusa.

Gli stranieri che abbandonano la Legione Internazionale a causa della scarsa organizzazione, della mancanza di equipaggiamento e dei contratti a tempo indeterminato hanno già fatto notizia sui media internazionali.

Secondo le testimonianze ufficiali dei soldati ottenute dal Kyiv Independent, “Sasha” ha anche detto ai subordinati di prendere tutto ciò che volevano: scarpe, vestiti da donna, gioielli, orologi ed elettronica.

Molti soldati hanno obbedito perché provengono da un ambiente militare professionale in cui non mettono in discussione i comandi dei superiori.

“(Normalmente) si dovrebbe dire ‘sì, signore’ e farlo. Perché credi che il tuo comandante sappia cosa ti sta chiedendo di fare… Dai per scontato che questa azione sia legale e la esegui. Non dovresti mettere in dubbio nulla“, ha dichiarato il legionario brasiliano al Kyiv Independent.

“La gente del posto ha visto come abbiamo caricato i mobili e questo mi ha messo molto a disagio. Mi sembrava che li stessimo derubando. Non sono venuto in Ucraina per questo“, si legge nella testimonianza di un soldato colombiano.

“Vicino al centro commerciale c’erano dei residenti locali, uno dei quali, vedendo questo, ha gridato insulti, mentre gli altri ci guardavano con rimprovero e condanna. Non so se fosse legale o meno, ma mi sono vergognato di eseguire l’ordine di Sasha Kuchynsky e di portare via mobili e oggetti di valore dai negozi durante le ostilità e davanti ai residenti locali che hanno sofferto per la guerra“, ha scritto un legionario francese nella sua dichiarazione.

Alcuni soldati si sono rifiutati di eseguire l’ordine.

In un video ottenuto dal Kyiv Independent, si sentono alcuni stranieri nel centro commerciale mettere in dubbio la legalità degli ordini di “Sasha”.

“Non saremo coinvolti in nessun modo come saccheggiatori. Non lo sopporteremo“, si sente dire da un soldato di lingua inglese.

Poi dice alla folla che non rimarrà davanti alla merce rubata e che scenderà per aspettare che l’auto lo raccolga e torni alla base. “Sasha” si arrabbia per il rifiuto dei soldati di eseguire i suoi ordini.

“Ascoltate, (non ponete) condizioni per me. Questo è un ordine, stare qui e aspettare il comandante. Questo è un ordine. Avete capito? Un ordine. Questo è l’esercito“, dice il comandante polacco in un russo stentato.

“Non trovo questo ordine legittimo. Non lo consideriamo ragionevole“, risponde il soldato.

Il video si conclude con il soldato che dice ai suoi compagni: “Andiamo di sotto, ragazzi. Non abbiamo intenzione di fare questi giochetti“.

Secondo i legionari, Kuchynsky ha ordinato saccheggi simili in diverse occasioni e anche ai soldati ucraini è stato ordinato di partecipare.

I legionari non sanno dove siano stati inviati gli oggetti. In un video ottenuto dal Kyiv Independent, si sente un soldato dire in russo che i mobili e l’elettronica presi dal centro commerciale erano destinati al quartier generale della loro unità a Kiev.

Accuse di furto

Secondo i legionari, hanno assistito regolarmente a quelli che ritengono movimenti sospetti di armi.

“Le auto arrivano, le auto vanno, le scatole di armi arrivano, le scatole di armi vanno“, ha detto uno dei soldati americani.

Nonostante le stanze dell’armeria della legione fossero cariche di ogni tipo di armamento pesante e munizioni, i soldati dicono che spesso non finivano nelle loro mani.

“Durante la mia permanenza a Sievierodonetsk, è arrivato un veicolo civile dipinto in mimetica contenente delle termocamere” (visori notturni a rilevamento di calore, ndr), ha scritto un soldato colombiano nella sua testimonianza. “Non sono stati distribuiti tra i soldati a causa della loro presunta assenza. Nel frattempo, Sasha Kuchynsky ha proposto al personale militare della Legione Internazionale di acquistare queste termocamere per 300 dollari“.

“Penso che Sasha Kuchynsky abbia creato artificialmente l’impressione di una carenza di alcune munizioni per arricchirsi illegalmente fornendole ai combattenti (in cambio di denaro) come se fossero sue“, ha scritto un altro combattente colombiano nella sua testimonianza.

Secondo lui, due dei suoi commilitoni hanno avuto l’udito danneggiato a causa della mancanza di cuffie che sapeva essere presenti nella loro armeria, sotto il controllo di Kuchynsky.

I soldati raccontano che Kuchynsky avrebbe sottratto parte delle munizioni che avrebbero ricevuto autonomamente da volontari e donatori. L’hanno chiamata “tassa Sasha“.

“Quindi devi dare a Sasha quello che vuole. E poi potete dare (il resto) di questa roba ai vostri ragazzi“, ha detto uno dei soldati americani. “Tutto sembra una copertura. È molto strano. Sembra un affare (organizzato)“.

Lo stesso è accaduto a un altro soldato americano. Il suo carico è arrivato alla base mentre era in missione. Quando è tornato, alcuni pacchi erano spariti.

“Erano etichettati per la nostra squadra. Quindi, in pratica, la metà della roba non c’era“.

In attesa di una soluzione

I soldati stranieri affermano di non aver voluto rendere pubblica la crisi della Legione Internazionale e di aver cercato di risolvere la questione dietro le quinte.

Si sono lamentati prima con i loro comandanti, poi con i legislatori e infine sono arrivati fino all’Ufficio del Presidente. Poiché la Legione è stata creata su ordine di Zelensky, i combattenti stranieri contavano sull’appoggio della sua amministrazione, ma non hanno ricevuto molto aiuto, hanno detto.

Alyona Verbytska, commissario del presidente per i diritti dei soldati, ha dichiarato al Kyiv Independent di aver informato i suoi superiori delle lamentele dei legionari. Non ha precisato a chi ha riferito esattamente.

Nell’Ufficio del Presidente, due persone supervisionano la Legione per Zelensky, secondo le fonti del Kyiv Independent vicine all’Ufficio. Si tratta di Vitaliy Martyniuk, esperto di sicurezza nazionale, e Roman Mashovets, vice capo dell’Ufficio ed ex dipendente dell’agenzia di intelligence GUR.

L’Ufficio del Presidente non ha risposto alla richiesta di commento del Kyiv Independent prima della pubblicazione.

La denuncia all’Ufficio del Presidente non ha funzionato. Le cose sono addirittura peggiorate, dicono i soldati, perché coloro che hanno lanciato l’allarme sulla leadership della Legione hanno iniziato a sentirsi sotto pressione e a ricevere minacce.

Nel frattempo, molti membri professionisti hanno lasciato l’unità a causa di una presunta cattiva gestione e di problemi con i documenti. La Legione non ha fornito ad alcuni di loro contratti ufficiali.

“C’erano ragazzi (delle forze speciali) davvero bravi. Voglio dire, non provenienti dall’esercito regolare. Molti ragazzi delle forze speciali hanno letteralmente detto: ‘No, grazie. Non possiamo più lavorare così“, ha detto un soldato americano.

Coloro che sono rimasti nell’unità vogliono che questa continui ad aiutare l’Ucraina a contrastare la Russia. Per farlo in modo efficace, ritengono che la Legione debba essere riformata sotto una nuova leadership.

“Ho avuto un’esperienza molto, molto, molto piacevole con tutti i militari ucraini, a parte Sasha e Taras“, ha detto uno dei soldati americani.

“Ho sempre tenuto la bocca chiusa. Solo perché persone come Sasha screditano davvero tutto questo“, ha detto.

