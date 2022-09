Germania. Manifestazioni contro la Nato e l’impoverimento dovuto alla guerra

Dopo la grande manifestazione a Colonia e gli scontri avvenuti sabato davanti alla fabbrica d’armi Reihnmetall a Kassel, ieri sera a Lipsia 5.000 persone hanno preso parte alla manifestazione organizzata dalla “Linke” (il Partito della Sinistra) contro la politica di impoverimento del governo federale. Tra i partecipanti ad Augustusplatz c’erano molti giovani e membri di gruppi di sinistra, ma anche numerose persone non ascrivibili a gruppi della sinistra. Alcuni portavano cartelli che si erano fatti da soli, ricordando loro il rifiuto di Karl Liebknecht dei crediti di guerra nel 1914 o chiedendo “la NATO fuori dall’Ucraina”.

La manifestazione è stata aperta dal deputato della Linke di Lipsia Sören Pellmann. Ha parlato di “una manifestazione di apertura per il caldo autunno”. Dopo Pellmann, è intervenuta la copresidente del gruppo parlamentare di sinistra, Amira Mohamed Ali. Il leader della Linke Martin Schirdewan ha detto ai partecipanti di non farsi ingannare nel pensare che stessero “dividendo la società” o “mettendo in pericolo la democrazia”. Gregor Gysi era lieto che il suo gruppo fosse “finalmente di nuovo in grado” di organizzare tali eventi.

Poco dopo le 20:00, una manifestazione ha iniziato a spostarsi attraverso il centro città fino alla stazione ferroviaria principale e da lì di nuovo ad Augustusplatz.

“Dopo l’attacco russo all’Ucraina, il governo tedesco ha reso il paese una parte in guerra indiretta attraverso dichiarazioni politiche e consegne di armi. Anche i commentatori filogovernativi non negano più che la guerra economica contro la Russia, che con le sue forniture di energia relativamente a buon mercato ha ampiamente assicurato il successo competitivo globale del capitale tedesco negli ultimi decenni, porterà a un diffuso impoverimento nella Repubblica Federale” scrive il giornale della sinistra alternativa tedesca Junge Welt.

Il presidente del DKP (Partito Comunista Tedesco) Patrik Köbele ha sottolineato che “L’imperialismo tedesco sta partecipando all’aggressione della NATO e sta usando la situazione per nuotare libero.” Pertanto: “La questione della sopravvivenza è unire le questioni sociali e la pace“.

Venerdi e sabato scorsi a Kassel i manifestanti contro la guerra hanno cercato di bloccare l’ingresso della fabbrica di armi Rehinmetall e si sono scontrati con la polizia. La protesta di venerdì è stata organizzata da attivisti affiliati al movimento Disarm Rheinmetall, che hanno convocato manifestazioni di protesta in tutto il paese nel tentativo di fermare la produzione e la consegna di armi di fabbricazione tedesca, comprese le armi destinate alla guerra in corso in Ucraina.

