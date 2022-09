Guerra in Ucraina. La cautela della Casa Bianca, verso un nuovo stallo sul fronte

Eventi bellici e operazioni diplomatiche si susseguono intorno al fronte della guerra in Ucraina.

Fonti russe confermano che la loro linea di difesa è concentrata sulla città di Kupyansk divisa dal fiume Oskol e che vede gli ucraini attestati sulla riva occidentale e i russi su quella orientale.

Fonti ucraine confermano la riconquista della città di Volchansk, nella regione di Kharkiv. Volchansk si trova a 3 km dal confine con la Federazione Russa ed è stata occupata il 24 febbraio il primo giorno dell’invasione.

La situazione militare a Svjatogorsk, nel nord della Repubblica Popolare di Donetsk, è complicata; nessuna delle due parti controlla completamente la città, ha dichiarato il capo della DPR Denis Pushilin.”Vi dirò onestamente che in questo momento né noi né il nemico controlliamo questo insediamento“, ha detto Pushilin. “Sono stati avvistati mercenari polacchi su questo quadrante. Le nostre unità stanno facendo alcune operazioni, quindi speriamo che abbiano successo”. Le forze armate ucraine stanno tentando anche di conquistare Krasny Liman, ma secondo le fonti della Repubblica Popolare di Donetsk le forze della coalizione respingono tutti gli attacchi nemici. Il sindaco di Svyatogorsk Vladimir Bandura ha dichiarato che la città rimane sotto il controllo delle forze della coalizione.

Secondo il think thank statunitense Insitute for Study of the War il Cremlino ha riconosciuto la sua sconfitta a nell’oblast di Kharkiv. “E’ la prima volta che Mosca ha riconosciuto apertamente una sconfitta dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina nel febbraio 2022. Funzionari del Cremlino e propagandisti dei media statali stanno ampiamente discutendo le ragioni della sconfitta russa nell’oblast di Kharkiv, un netto cambiamento rispetto al loro precedente modello di riferire sui successi russi esagerati o fabbricati con dettagli limitati”

Trapela invece cautela nello staff della Casa Bianca. Il capo del Consiglio di sicurezza nazionale John Kirby, ha detto che era troppo presto per dire se le conquiste dell’Ucraina, costringendo a una frettolosa ritirata delle forze russe a est, segnalino una svolta nella guerra generale, iniziata con l’invasione su vasta scala di Mosca a febbraio.

“Penso che quello che stiamo vedendo sia sicuramente un cambiamento di slancio da parte delle forze armate ucraine“, ha detto Kirby, ma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky “dovrebbe essere l’unico a determinare e decidere se sente militarmente di aver raggiunto un punto di svolta. Nonostante gli “eventi drammatici…, è guerra e la guerra è imprevedibile”. “La Russia ha dovuto affrontare molti problemi in Ucraina , ma il suo esercito è ancora una potente forza militare“. Mosca, ha aggiunto Kirby, “dispone di molte opzioni militari che può utilizzare non solo in Ucraina, ma anche in altri luoghi”.

Sul piano diplomatico il cancelliere tedesco Scholz “ha esortato” Putin in una telefonata di 90 minuti a “pervenire a una soluzione diplomatica il più rapidamente possibile, basata su un cessate il fuoco, un ritiro completo delle forze russe e il rispetto dell’integrità territoriale e della sovranità dell’Ucraina”. Ma la Germania viene messa sotto pressione dal governo ucraino. Il consigliere del capo dell’ufficio del presidente Mykhailo Podoliak ha invitato le autorità tedesche a fornire direttamente i carri armati Leopard 2 all’Ucraina, poiché l’attuale sistema di consegne non funziona.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha affermato ieri che le successive ondate di sanzioni dell’UE contro la Russia per l’invasione dell’Ucraina sono destinate a durare e che gli europei devono mantenere la loro determinazione contro Mosca. “L’Unione Europea ha commesso un errore intervenendo nel conflitto in Ucraina, invece di contribuire a risolverlo. Avevamo bisogno di più trattative, più serietà. Tuttavia, vedo poco parlare di pace, ma molto parlare di vendita di armi”, ha detto il probabile prossimo presidente del Brasile Luis Ignacio Da Silva “Lula”.

Due approcci alla tragedia della guerra assai differenti tra loro.

