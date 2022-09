Perché è tempo di declassificare i documenti del seminterrato di Trump

Qualunque sia il vostro giudizio sull’ex presidente Trump, ci sono ragioni per essere scettici quando i funzionari governativi affermano che è stato necessario fare irruzione nella sua casa in Florida per recuperare documenti riservati che minacciavano la sicurezza nazionale.

Come l’ex presidente, anch’io una volta sono stato accusato dal governo di aver gestito male informazioni riservate legate alla mia rappresentanza di un detenuto a Guantanamo Bay. Nel fascicolo del mio cliente non c’era nulla che rappresentasse un pericolo per la sicurezza nazionale. Il mio cliente era un negoziante innocente che è stato venduto agli americani nel 2003, quando gli Stati Uniti pagavano taglie ai corrotti signori della guerra afghani perché consegnassero combattenti di Al Qaeda o dei Talebani, per poi spedire quegli uomini a 8.000 miglia dal nostro campo di prigionia appena costruito a Cuba. Il governo decise di classificare ogni documento dei file dei detenuti come “segreto”, non per proteggere la sicurezza nazionale, ma per poter mentire impunemente e dire al popolo americano che i prigionieri di Gitmo erano “il peggio del peggio” e “terroristi” catturati sul campo di battaglia.

Non ho mai rivelato informazioni riservate. Sono finito nei guai dopo aver scritto un articolo che criticava la pratica del governo di classificare alcune prove al di sopra del livello di autorizzazione di sicurezza dell’avvocato del detenuto, rendendole impossibili da contestare. In seguito a un’udienza presso il Dipartimento di Giustizia, mi è stato concesso di mantenere il mio nulla osta di sicurezza abbastanza a lungo da permettere al mio cliente di tornare a casa sua e alla sua famiglia dopo 12 anni di ingiusta detenzione.

Non ho mai corso seri rischi legali. Ma l’esperienza mi ha aperto gli occhi sui modi in cui il nostro governo abusa del suo potere di classificare le informazioni come “segrete” per proteggere i propri funzionari dall’imbarazzo o dall’esposizione penale. Dopo l’11 settembre, le persone più perseguite per la cattiva gestione di materiale classificato sono gli informatori, non i traditori.

Chelsea Manning e Julian Assange hanno rivelato crimini ufficiali come l’uccisione di civili iracheni disarmati e di giornalisti. Daniel Hale ha rivelato che il nostro programma di assassinio con i droni fa regolarmente strage di civili innocenti, contrariamente alle dichiarazioni pubbliche sugli attacchi chirurgici. John Kiriakou ha rivelato fatti scomodi sul nostro programma di tortura. Edward Snowden ha rivelato un programma illegale di sorveglianza di massa. Tutti questi divulgatori di verità sono stati perseguiti in modo aggressivo ai sensi della legge sullo spionaggio. Assange potrebbe morire in prigione per aver detto la verità sui crimini dei nostri leader.

Anche se Trump potrebbe non corrispondere allo stampo di un informatore disinteressato, c’è comunque motivo di preoccupazione. In primo luogo, le giustificazioni ufficiali dell’irruzione a Mar-a-Lago sono molto sospette. Inizialmente ci è stato detto che Trump possedeva “documenti classificati relativi ad armi nucleari” che avrebbe potuto vendere a un governo straniero come l’Arabia Saudita. Questa scioccante accusa è stata silenziosamente abbandonata. Ora ci viene detto che il governo è “gravemente preoccupato” che Trump possa far saltare il coperchio su “fonti umane clandestine”, descritte dai media mainstream come la “linfa vitale” della nostra comunità di intelligence. “La divulgazione potrebbe mettere a repentaglio la vita della fonte umana”, ha dichiarato al New York Times un ex consulente legale del Consiglio di sicurezza nazionale.

Anche questa seconda giustificazione – proteggere le fonti – è dubbia. Il Dipartimento di Giustizia sta negoziando con gli avvocati di Trump da quando ha lasciato lo studio ovale con le sue scatole di documenti. Se il governo fosse stato solo preoccupato di proteggere i suoi informatori, si sarebbe potuto facilmente trovare un accordo in base al quale gli avvocati del governo si sarebbero recati a Mar-a-Lago e avrebbero redatto le righe dei documenti che identificano gli informatori senza bisogno di una vera e propria irruzione.

L’improvvisa preoccupazione dei media mainstream di proteggere gli informatori per distruggere Trump è miope. Gli Stati Uniti hanno una lunga e sordida storia di utilizzo di informatori corrotti e bugiardi per lanciare politiche disastrose come la guerra in Iraq.

Nel 2002-03, Bush, Cheney, Rumsfeld e Powell ci dissero che il governo aveva “solide informazioni” sul fatto che il regime iracheno possedeva impianti mobili per la produzione di armi biologiche e chimiche. Se gli americani comuni avessero avuto accesso ai rapporti di intelligence – divulgati anni dopo, quando la disastrosa guerra era ormai in pieno svolgimento – avremmo appreso che le “solide informazioni” sui laboratori mobili di armi provenivano da un unico informatore chiamato “Curveball”, che era stato descritto dai suoi responsabili come “pazzo” e “probabilmente un fabbricatore” e le sue informazioni come “altamente sospette”. Se qualche coraggioso patriota avesse fatto trapelare questi rapporti in tempo reale, milioni di americani in più sarebbero scesi in piazza nel 2002 per fermare la progettata invasione dell’Iraq.

I media dovrebbero chiedere più informazioni al nostro governo, soprattutto sull’uso degli informatori, e non più segretezza. È una regola fondamentale del giornalismo: i governi mentono e spesso corrompono (e talvolta torturano) gli informatori per sostenere queste bugie.

Molti uomini innocenti, tra cui il mio cliente, sono stati mandati a Guantanamo Bay sulla parola di informatori che sono stati corrotti con grandi ricompense in denaro. Se questi informatori sono la linfa vitale del nostro servizio d’intelligence, allora questo servizio dovrebbe essere disinnescato.

Una spiegazione più plausibile per il raid a Mar-a-Lago è stata fornita da due alti funzionari dell’intelligence statunitense che hanno dichiarato a William M. Arkin di Newsweek che il vero obiettivo del raid era una “scorta” personale di documenti nascosti che i funzionari del Dipartimento di Giustizia temevano Donald Trump potesse trasformare in arma.

Secondo quanto riferito, questa scorta comprendeva materiale che Trump riteneva potesse scagionarlo da qualsiasi accusa di collusione russa nel 2016 o da qualsiasi altra accusa legata alle elezioni. “Trump era particolarmente interessato a questioni legate alla bufala del Russiagate e alle malefatte dello Stato profondo”, ha dichiarato a Newsweek un ex funzionario di Trump.

Questa spiegazione è confermata dall’ex direttore senior per l’antiterrorismo Kash Patel, che ha preparato un rapporto chiave della Camera che ha rivelato “significative carenze nell’intelligence tradecraft” in relazione alla valutazione della comunità di intelligence sulle interferenze russe. Ma la CIA ha bloccato la pubblicazione del rapporto di Patel classificandolo come “segreto”.

Kash Patel, che è un attuale membro del consiglio di amministrazione del Trump Media and Technology Group (TMTG), ha iniziato la sua carriera nel governo sotto il presidente Obama come procuratore della sicurezza nazionale e successivamente ha ricoperto diverse posizioni nell’amministrazione Trump.

Nell’aprile 2017 è stato scelto per guidare un team di investigatori della Commissione Intelligence della Camera, presieduta dal repubblicano Devin Nunes (ora CEO di TMTG), con il compito di valutare la “Valutazione della Comunità di Intelligence” (ICA) sulle interferenze russe. Sebbene i media abbiano pubblicizzato l’ICA come il parere unanime di tutte le 17 agenzie di intelligence statunitensi, in realtà si trattava di un lavoro frettoloso completato negli ultimi giorni dell’amministrazione Obama da un piccolo gruppo di analisti della CIA guidati dall’allora direttore della CIA John Brennan.

Il team di Patel ha ottenuto e rivisto i documenti chiave alla base delle conclusioni dell’ICA e ha interrogato circa 70 testimoni sotto giuramento. Le sue richieste alle agenzie di intelligence di produrre documenti rilevanti hanno suscitato scalpore tra i funzionari dello Stato profondo, non abituati a essere chiamati a rispondere delle loro azioni. Come riporta il Washington Post, “i democratici hanno criticato le insolite richieste dirette alle agenzie” da parte del team di investigatori di Patel. Patel, un ex difensore d’ufficio, apparentemente credeva che anche la comunità dei servizi segreti dovesse essere soggetta allo stato di diritto.

Nel marzo 2018, il team di Patel ha prodotto un rapporto che ha trovato gravi difetti nell’indagine sulla Russia della CIA e ha messo in discussione le affermazioni chiave della comunità di intelligence secondo cui la Russia avrebbe ordinato una campagna di cyber-hacking e interferenze per aiutare Trump. La risposta della CIA al rapporto di Patel è stata quella di classificarlo come segreto e bloccarne la pubblicazione.

Nei tre anni successivi, Patel e altri, tra cui l’allora presidente Trump e il direttore dell’Intelligence nazionale John Ratcliffe, hanno spinto per la declassificazione del rapporto di Patel sull’ICA. Ma i capi delle agenzie di intelligence hanno continuato a fare ostruzionismo, sostenendo che la divulgazione del rapporto “comprometterebbe le fonti e i metodi di intelligence” e causerebbe “danni… alla sicurezza nazionale, compresi danni specifici alle forze armate”. Alla fine Trump ha fatto marcia indietro.

Poi, nel dicembre 2020, secondo il Post, Trump ha cercato di licenziare Gina Haspel come direttore della CIA per aver “resistito agli sforzi di Trump e Patel di declassificare” il rapporto di Patel. Ma ancora una volta, Trump ha fatto marcia indietro e il documento rimane ancora sotto chiave. Non sorprende che nel suo articolo sulla battaglia di Patel con la comunità dei servizi segreti, il Washington Post si schieri con la CIA, descrivendo la direttrice Haspel e i suoi colleghi, che hanno chiesto che il rapporto di Patel che criticava il loro lavoro fosse tenuto segreto, come “funzionari coraggiosi che hanno cercato di proteggere il governo”.

Patel ha espresso pubblicamente la sua frustrazione nei confronti della CIA per aver bloccato la pubblicazione del suo rapporto sull’ICA. “Penso che ci siano state persone all’interno dell’IC [Intelligence Community], ai vertici di alcune agenzie di intelligence, che non volevano che la loro tecnica fosse messa in evidenza, anche se si trattava di un’amministrazione precedente, perché non fa una buona impressione sull’agenzia stessa”, ha detto Patel in un’intervista. Patel ha anche detto di essere stato minacciato di azioni penali solo per aver parlato ai media del suo rapporto riservato. Il potere dei funzionari governativi di dire: “Abbiamo classificato il suo rapporto e se ne parla con i media potremmo metterla in prigione” è il potere di un despota”.

In un’intervista con Aaron Maté di Grayzone, Patel ha contestato l’affermazione secondo cui la pubblicazione del suo rapporto danneggia la sicurezza nazionale, osservando che la sua commissione ha pubblicato rapporti simili di altre indagini e “non abbiamo perso una sola fonte, non abbiamo perso una sola relazione e nessuno è morto a causa delle divulgazioni pubbliche che abbiamo fatto, perché lo abbiamo fatto in modo sistematico e professionale”.

Nel gennaio 2018, ad esempio, Patel è stato autore di un rapporto che ha evidenziato gravi abusi da parte dell’FBI nell’indagine su Carter Page, che ha portato un ex avvocato dell’FBI a dichiararsi colpevole di aver falsificato le informazioni utilizzate per richiedere i mandati della Corte di sorveglianza dei servizi segreti stranieri. Questo rapporto che critica l’FBI è stato reso pubblico, suggerendo che è ancora lecito criticare l’FBI, ma non la CIA.

Le dichiarazioni pubbliche di Patel suggeriscono il suo accordo con la relazione di Newsweek secondo cui la vera motivazione dell’irruzione dell’FBI a Mar-a-Lago era il sequestro di documenti relativi all’indagine sul Russiagate che Trump ha portato con sé quando ha lasciato la Casa Bianca.

In una recente intervista a Real Clear Politics, Patel ha osservato che “gli stessi gangster corrotti del governo dell’FBI, gli stessi agenti che sono stati coinvolti nel Russiagate, gli stessi agenti del controspionaggio che sono stati coinvolti nella falsa chiamata sul computer portatile di Hunter Biden”, sono coinvolti anche nel raid a casa del presidente Trump, con l’intento di assicurarsi che l’opinione pubblica americana non ottenga mai la storia completa sul Russiagate.

La saga dell’incursione a Mar-a-Lago fa luce sull’importante questione di chi controlla realmente ciò che ci è permesso di vedere sull’operato interno del nostro governo. Mentre il presidente in carica può in teoria avere l’autorità unilaterale di declassificare e rilasciare informazioni al popolo americano, la burocrazia dello Stato profondo detiene ancora il potere di ostacolare il presidente. Come ha dichiarato un ex burocrate alla CNN, il processo di declassificazione deve includere l’approvazione dell’agenzia che ha classificato le informazioni in primo luogo “al fine di proteggere il processo di raccolta dell’intelligence, le sue fonti e i suoi metodi”.

A prescindere da ciò che si pensa di Trump, è davvero nell’interesse pubblico avere uno Stato profondo che controlla quali informazioni vengono rese pubbliche? Nel 1953, la CIA ha diretto un colpo di Stato militare che ha rovesciato il leader iraniano Mohammad Mosaddegh, eletto democraticamente, e nel 1973 ha contribuito a rovesciare il leader cileno Salvador Allende, eletto democraticamente. Questi leader furono presi di mira non perché fossero ostili al popolo americano, ma perché erano ostili agli interessi internazionali del petrolio e del rame che volevano sfruttare le risorse di quei Paesi. Mentre i popoli dell’Iran e del Cile sapevano in tempo reale chi era il responsabile, il popolo americano è stato tenuto all’oscuro per decenni, fino a quando non sono stati finalmente declassificati documenti storici fondamentali.

Molti studiosi ritengono che la CIA sia stata complice dell’assassinio del Presidente John F. Kennedy. Eppure, a distanza di 60 anni, migliaia di documenti chiave rimangono secretati o secretati. Il Presidente Trump è entrato in carica promettendo di rilasciare questi documenti, come richiesto dal JFK Records Act. Ma i burocrati dello Stato profondo si sono opposti al rilascio, sostenendo che avrebbe causato “danni potenzialmente irreversibili alla sicurezza della nostra nazione”. Trump ha fatto marcia indietro, forse ricordando il destino dell’ultimo presidente che ha fatto guerra alla CIA.

Non è necessario schierarsi con Trump per opporsi all’eccessiva segretezza. È il nostro governo. Abbiamo il diritto di vedere qualsiasi segreto Trump abbia nascosto nel suo scantinato. E se i burocrati del governo sono davvero preoccupati che uno dei loro informatori possa essere rivelato, possono eliminare quelle poche righe dai rapporti. Ma ci mostrino il resto.

(Questo articolo è distribuito in collaborazione con Economy for All, un progetto dell’Independent Media Institute).

*Leonard C. Goodman è un avvocato penalista di Chicago e professore aggiunto di legge alla DePaul University.

15 Settembre 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO