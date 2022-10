Cina. “Accelerare la creazione di nuovi modelli di sviluppo, perseguire uno sviluppo di alta qualità”

La Cina accelererà la creazione di un nuovo modello di sviluppo e perseguirà uno sviluppo di alta qualità, ha affermato domenica Xi Jinping.

“Per costruire un paese socialista moderno a tutti gli effetti, dobbiamo, prima di tutto, perseguire uno sviluppo di alta qualità“, ha affermato Xi in un rapporto alla sessione di apertura del 20° Congresso nazionale del Partito Comunista Cinese.

“Dobbiamo applicare pienamente e fedelmente la nuova filosofia di sviluppo su tutti i fronti, continuare le riforme per sviluppare l’economia di mercato socialista, promuovere l’apertura di standard elevati e accelerare gli sforzi per promuovere un nuovo modello di sviluppo incentrato sull’economia e sulle caratteristiche nazionali interazione positiva tra i flussi economici nazionali e internazionali“, ha affermato Xi.

La Cina farà in modo che l’attuazione della strategia per espandere la domanda interna sia integrata con gli sforzi per approfondire le riforme strutturali dal lato dell’offerta, ha affermato Xi. Saranno compiuti sforzi per aumentare il dinamismo e l’affidabilità dell’economia nazionale, impegnandosi a un livello più alto nell’economia globale.

Il paese si muoverà più velocemente per costruire un’economia modernizzata, ha continuato.

La Cina aumenterà la produttività totale dei fattori, renderà le catene industriali e di approvvigionamento più resilienti e sicure e promuoverà lo sviluppo urbano-rurale integrato e lo sviluppo regionale coordinato, in modo da aggiornare efficacemente ed espandere adeguatamente la produzione economica.

Saranno compiuti sforzi per costruire un’economia di mercato socialista di alto livello. “Lavoreremo per vedere che il mercato svolga il ruolo decisivo nell’allocazione delle risorse e che il governo svolga meglio il suo ruolo“.

Il sistema industriale sarà modernizzato, con misure per far avanzare la nuova industrializzazione e rafforzare la forza della Cina nella produzione, qualità dei prodotti, aerospaziale, trasporti, cyberspazio e sviluppo digitale, ha affermato Xi.

Per promuovere la rivitalizzazione rurale su tutta la linea, la Cina continuerà a mettere al primo posto lo sviluppo agricolo e rurale, consoliderà ed espanderà i risultati ottenuti nella riduzione della povertà e rafforzerà le basi per la sicurezza alimentare su tutti i fronti.

La Cina attuerà a fondo la strategia coordinata di sviluppo regionale, le principali strategie regionali, la strategia di zonizzazione funzionale e la nuova strategia di urbanizzazione.

Verrà inoltre promossa un’apertura di alto livello. La Cina amplierà costantemente l’apertura istituzionale per quanto riguarda regole, regolamenti, gestione e standard, accelererà la trasformazione in un commercio di qualità e promuoverà lo sviluppo di alta qualità della Belt and Road Initiative, ha affermato Xi.

Comunque la pensiate è l’unico leader che parla, per la propria nazione, di “produttività totale dei fattori produttivi”. Questa è del resto è la chiave di volta della reflazione salariale e ha come scopo raggiungere standard di produttività secondo i canoni occidentali, in un paese con una popolazione di 1,4 miliardi.

Uno sforzo immane che richiederà migliaia di miliardi di dollari di investimenti pubblici nei prossimi anni. (Pasquale Cicalese)



